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ВР (28734) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

ВСК допросила и запротоколировала показания по делу "вагнеровцев" офицеров разведки Червинского и Семенюка, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК допросила и запротоколировала показания по делу

Информацию относительно дела "вагнеровцев", которую предоставили сегодня ВСК два офицера разведки Червинский и Семенюк, присоединят к материалам работы комиссии.

Об этом в интервью журналистам под зданием Комитетов ВР сказала глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, то, что говорили офицеры было запротоколировано и сохранится в архиве.

"Глава ГУР (Кирилл Буданов. – Ред.) подтвердил, что эти офицеры в свое время занимали должности в Главном управлении разведки", - отметила нардеп, и добавила: "По информации, которая была предоставлена, а потом подтверждена ГУР, они (офицеры разведки. – Ред.) были привлечены к спецмероприятию и также были уполномочены принимать решения на оперативно тактическом уровне. Сразу отмечу, что они не владели всей картиной спецмероприятия, а отвечали за его часть. Вся картина состояла из усилий разных управлений, подразделений Главного управления разведки, а в дальнейшем в кооперации с СБУ. Червинский пришел в Главное управление разведки из СБУ. До этого работал в так называемом управлении "К", которое занимается антикоррупционной деятельностью. Потом занимался контрразведкой, а потом перешел в ГУР. … Наверное у вас есть вопросы, совпадают ли комментарии этих джентльменов с тем, что обработала ВСК? Совпадают в том, что спецмероприятие было спланировано и реализовано летом 2020 года. По их показаниям, есть не совпадения по времени. То есть, соответственно нашим данным, непосредственно активная фаза принятия решений – это июль 2020. Тем не менее, все специальное мероприятие — это 2020 год. Также со стороны этих специалистов было подтверждено, что ранее проводилось документирование, в частности, с 2014 года, а с 2018 года – начало документирования в виде вербовки и поиска определенных лиц, которые принимали участие в работе частных военных компаний, и в реализации агрессии России на востоке Украины".

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Нардеп также рассказала, что личные мнения офицеров не совпадают с мнением ВСК.

"Они считают, что специальное мероприятие было полностью успешным, и что просто поступила команда о его отмене. Один из примеров, почему они считают, что спецмероприятие было успешным – это то, что группа беспрепятственно пересекла границу (России и Беларуси. – Ред.). Хотя я в комментариях в пятницу обращала внимание, что было оценено в рамках общей работы ведомства, как один из рисков", - пояснила глава ВСК.

Безуглая также сообщила, что также были допрошены и другие участники спецмероприятия, чьи фамилии она озвучить не может в силу секретности.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, имеет ли Безуглая называть фамилии этих офицеров, она заявила: 

"Я докладываю то, что могу обсудить с уважаемыми журналистами. Участники опроса назвали свои фамилии не в режимном кабинете. Они были предупреждены об ответственности и о том, что они принимают участие в (заседании. – Ред.) ВСК, и не являются должностными лицами и что не имеют права раскрывать гостайну".

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+15
"личные мнения офицеров не совпадают с мнением ВСК" - прелэcтно Отака ця комісія; а все інше, що не співпадає з її баченням - неправда...
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13.09.2021 17:20
+14
заседание закрытое...разглашать нельзя...но безухой - можно!

мне плевать совпадает ли мнение ВСК с опрошенными лицами...у ВСК не должно быть своих мнений !!!! ваше дело собрать доказательства, опросить людей, сопоставить время и место и участие каждого кто мог (и слил) важную секретную информацию ...а не втюхивать свое мнение...
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13.09.2021 17:25
+11
Це політичний балаган, а не комісія! Єдина ціль цієї комісії зібрати данні, а не мати свою думку!
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13.09.2021 17:29
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"личные мнения офицеров не совпадают с мнением ВСК" - прелэcтно Отака ця комісія; а все інше, що не співпадає з її баченням - неправда...
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13.09.2021 17:20 Ответить
Зате "мнєніє ОПи співпадає з мнєнієм зеленої комісії". Соупадениє? Нє думау!
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13.09.2021 17:33 Ответить
я думал что мнение ТСК формируется на мнении офицеров

наивный....

.
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13.09.2021 19:24 Ответить
Головне - операція таки була і її злили ворогу . Злили на Банковій. Весь інший триндьож УЖЕ не має значення.
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13.09.2021 23:56 Ответить
Кароче, у вас ..уже начались нестыковки. В общем вам евреям.....очень очень далеко до Моссада.
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13.09.2021 17:21 Ответить
Ага. Такі ''єврєї'' шо і євреям отакоє ото ненада , даже з їхніми дєньгами
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13.09.2021 18:26 Ответить
все евреи уже давно в Израиле,

в Украине остались одни ж...ды
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13.09.2021 19:25 Ответить
заседание закрытое...разглашать нельзя...но безухой - можно!

мне плевать совпадает ли мнение ВСК с опрошенными лицами...у ВСК не должно быть своих мнений !!!! ваше дело собрать доказательства, опросить людей, сопоставить время и место и участие каждого кто мог (и слил) важную секретную информацию ...а не втюхивать свое мнение...
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13.09.2021 17:25 Ответить
А шо это за комиссия такая где члены все как один члены одной партии и не оди член это комиссии не имеет допуска по форме и линии секретности? НИ ОДИН.
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13.09.2021 17:25 Ответить
Та вже ніби понамальовували собі допуски...
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13.09.2021 17:29 Ответить
Це політичний балаган, а не комісія! Єдина ціль цієї комісії зібрати данні, а не мати свою думку!
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13.09.2021 17:29 Ответить
Также со стороны этих специалистов было подтверждено, что ранее проводилось документирование, в частности, с 2014 года, а с 2018 года - начало документирования в виде вербовки и поиска определенных лиц, которые принимали участие в работе частных военных компаний...

Ага, значить таки не один рік планували! А раніше зелені казали, що планували швидше...
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13.09.2021 17:30 Ответить
От у мене таке відчуття що я цю пані вже десь бачив. На спеціальному сайті, розділ rimming
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13.09.2021 17:37 Ответить
кажеш, що вона"пані"? "мадмуазель"?, тобто? ну-ну... важко погодитись...
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13.09.2021 17:46 Ответить
Брехлива тупа курка...

Брехлива, тому що бреше, а тупа, бо не розуміє, що її підставили і тепер їй доведеться відповідати, за цю брехню...
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13.09.2021 17:41 Ответить
Ти такий наївний. Коли вони за що відповідали?
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13.09.2021 17:47 Ответить
Ці придурки відкрили скриню тьоті пандори, всіми цими портновсько - фєдєрастовими справами, проти Пороха, Марченко, Павловського, Федини та Звіробій, Ріфа і т.д., тому їм все це згадається...
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13.09.2021 17:52 Ответить
Нічого їм не буде.
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13.09.2021 18:10 Ответить
Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя."

«І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
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13.09.2021 17:53 Ответить
Значить ця Марьяна кудесница у висловуванні своєї думки, розсекретила дані розвідників, які не згодні з позицією ТСК, а у той же час назвати прізвища інших, я так розумію криворізької зеленої наволочі вона не хоче. Курва, понавибирали довбо...ів.
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13.09.2021 18:36 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:49 Ответить
Мне одному кажется, что безлугая,- адвокат ермака-Козыря и путлера!
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13.09.2021 23:02 Ответить
 
 