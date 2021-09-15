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С начала суток войска РФ на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток войска РФ на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Зайцевого войска рф обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2,5 гектара территории, передали на уничтожение 64 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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У цьому випадку фраза "порушення режиму тиші" звучить, як хворий на ронос порушив режим заборони випорожнення", тобто як знущання. Шановні журналісти Цензора, хоч Ви не блазнюйте пишіть без цього" порушення режиму припинення вогню". Журналіст-кореспондент має бути чесним. Для чого писати про те, чого нема? Ви ж не пишете, що" сьогодні по дорозі на роботу я не зустрів динозавра", бо така фраза виглядає тупо. Оте "режим припинення вогню" виглядає ще тупіше.
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13.09.2021 17:27 Ответить
 
 