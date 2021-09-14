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ВСК (440) Зеленский (16567) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкосновенное лицо, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по

ВСК по "вагнеровцам" не имеет права вызывать к себе на заседание для предоставления информации по данному делу президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии журналистам, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, сказала глава комиссии, "слуга народа" Марьяна Безуглая.

По ее словам, президент - неприкосновенное лицо.

"Решения принимались не на том уровне", - отметила нардеп и добавила, что по результатам обработки материалов у комиссии не возникло необходимости вызвать Зеленского.

Говоря о том, почему комиссия не опросила руководителя Офиса Президента, Безуглая подчеркнула, что Андрей Ермак - не уполномоченное лицо для принятия решений в работе спецслужб.

"Уполномоченным лицом был Бурба. Мы все больше заинтересованы, чтобы иметь с ним продуктивный контакт. Все больше к нему вопросов", - заявила она.

Читайте: ВСК допросила и запротоколировала показания по делу "вагнеровцев" офицеров разведки Червинского и Семенюка, - "слуга народа" Безуглая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
Интересно. Если Дерьмак "не уполномоченное лицо для принятия решений в работе спецслужб", какого хрена он делал на заседании, где принимались решения об этой операции, после какового инфа и была слита русне?
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13.09.2021 17:35
+32
Зацените иронию, зе3.14дрилки.

Пардламент в Штатах имеет право вызывать президента для дачи показаний при расследовании.

Парламент в Кварталии - не имеет права трогать ЗЕрейгана.
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13.09.2021 17:36
+26
признание вины
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13.09.2021 17:31
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Так оно-ж лично когда-то объявляло, что - "...нарешті скасовано недоторканність!...", как своё великое достижение.
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13.09.2021 21:40 Ответить
Пробач мене Боженько і модератор, але коли , нарешті це ***....о вже укуриться до пенредоза, що б можна було прийти и плюнути на труну
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14.09.2021 07:52 Ответить
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