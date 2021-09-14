Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкосновенное лицо, - "слуга народа" Безуглая

ВСК по "вагнеровцам" не имеет права вызывать к себе на заседание для предоставления информации по данному делу президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии журналистам, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, сказала глава комиссии, "слуга народа" Марьяна Безуглая.

По ее словам, президент - неприкосновенное лицо.

"Решения принимались не на том уровне", - отметила нардеп и добавила, что по результатам обработки материалов у комиссии не возникло необходимости вызвать Зеленского.

Говоря о том, почему комиссия не опросила руководителя Офиса Президента, Безуглая подчеркнула, что Андрей Ермак - не уполномоченное лицо для принятия решений в работе спецслужб.

"Уполномоченным лицом был Бурба. Мы все больше заинтересованы, чтобы иметь с ним продуктивный контакт. Все больше к нему вопросов", - заявила она.

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