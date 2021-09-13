РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12503 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 971 75
ВСК (440) разведка (4006) Забродский (65) ЧВК Вагнера (1281)

Глава ВСК по "вагнеровцам" Безуглая откровенно врет, спецоперация была сорвана на высшем государственном уровне, - Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ВСК по

Свидетельство офицеров ГУР, непосредственно участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера, существенно испортили сценарий провластного большинства.

Об этом заявил нардеп "ЕС", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Глава ВСК откровенно врет, начиная с деталей и заканчивая самой сутью общения сегодня с офицерами Главного разведывательного управления", - отмечает парламентарий.

Он также отметил, что если бы комиссия хотела установить истину, она должна была бы опросить участников событий.

"Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми. Круг этих должностных лиц сегодня был четко указан с указания фамилий и должностей, которые занимали в то время и занимают на сегодняшний день. Если комиссия будет действительно заинтересована в установлении истины по этому делу, она обязательно пригласит этих людей как минимум для собеседования. Но, к сожалению, мы сейчас имеем дело с четкими последствиями того, как сформирована эта комиссия, со степенью предвзятости, и главное - со степенью ее нацеленности на определенный результат", - говорит Забродский.

"Мы сегодня были свидетелями того, как во время общения с бывшими офицерами Главного разведывательного управления было отмечено немало информации, в том числе и очень существенной для того, чтобы установить, как развивались события. Во - первых, было четко указано, что все события, которые привели к отмене, отложению, а фактически срыву спецоперации, четко локализованы по времени и они происходили действительно в период за трое суток до того момента, как это стало известно широкой общественности", - говорит Забродский.

По словам нардепа, было отмечено, что все решения о переносе, отмене, отсрочке принимались действительно на высшем государственном уровне.

Читайте также: ВСК допросила и запротоколировала показания по делу "вагнеровцев" офицеров разведки Червинского и Семенюка, - "слуга народа" Безуглая

"Непонятная реакция членов комиссии, почему логическим продолжением бы не стало, например, приглашение руководителя Главного разведывательного управления. Если суммировать кратко сегодняшний день, можно сказать, что все события сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что срыв спецоперации, а фактически государственная измена все же состоялась на самом высоком государственном уровне. И каким бы ни было велико желание правящего монобольшинства на черное говорить белое, оно от этого белее не станет", - подчеркнул народный депутат.

"Нужно, чтобы была создана действительно справедливая комиссия, где будут сбалансировано представлены представители всех политических сил. И только в этом случае мы действительно можем рассчитывать на успех и на то, что обществу будет донесена профессиональная, правдивая информация о том, что произошло", - подытожил генерал Забродский.

Читайте: Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкасаемое лицо, - "слуга народа" Безуглая

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
А коли слуги народу не брехали?
показать весь комментарий
13.09.2021 17:48
+37
Да все просто: Скрывая преступление Безуглая становиться соучастком этого преступления и соответственно становиться соучастником государственной измены. Возбудите против нее уголовное дело, а там и зеленский с ермаком паровозиком пойдут.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:51
+20
Безумная - дрянь, отрабатывающая заказ отмазать госизменников, это понятно.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли слуги народу не брехали?
показать весь комментарий
13.09.2021 17:48 Ответить
в далеком детстве . когда еще говорить не умели
показать весь комментарий
13.09.2021 17:51 Ответить
Єдине, про що в диннстві вони не брехали, це : "Хочу цицю". Дехто з них з них навіть тепер про це не бреше. Правда, це більше стосується чоловіків. 😊
показать весь комментарий
13.09.2021 17:53 Ответить
А может они умели говорить, но врали об этом?)
показать весь комментарий
13.09.2021 17:54 Ответить
Так,це звичайно не Чаус історія , але здохне так ,як і та. ЗЕлена інформзашкварна машина ще наплодить такого... Й якщо опозиція допустить таке- то копійка їй ціна .
показать весь комментарий
13.09.2021 17:53 Ответить
Госизмена не имеет сроков давности. История с Чаусом того-же плана. Отвечать придется. Или зеленая плесень надеется на вечное правление?
показать весь комментарий
13.09.2021 18:01 Ответить
Да все просто: Скрывая преступление Безуглая становиться соучастком этого преступления и соответственно становиться соучастником государственной измены. Возбудите против нее уголовное дело, а там и зеленский с ермаком паровозиком пойдут.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:51 Ответить
Мне некогда. Я в ООС.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:55 Ответить
Зебуин ПНХ
показать весь комментарий
13.09.2021 18:04 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2021 18:02 Ответить
мотив зриву операції: ці двоє обісцялися !
показать весь комментарий
13.09.2021 19:36 Ответить
при этой власти ничего по закону Вы не добьетес полный беспредл
показать весь комментарий
13.09.2021 18:57 Ответить
наши депутаты не несут отвественности за свои деяния в парламенте
показать весь комментарий
13.09.2021 19:52 Ответить
за сокрытие преступлений несут на общих основаниях.
показать весь комментарий
13.09.2021 19:54 Ответить
Приключение ватников на границе Степановка 16 07 14 Украина Россия

Як сепари отримали здюлєй
показать весь комментарий
13.09.2021 17:52 Ответить
СПАСИБО!

берегите себя !!!
показать весь комментарий
13.09.2021 17:52 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2021 17:53 Ответить
Может ли слуга народа открыть рот и не соврать?
показать весь комментарий
13.09.2021 17:53 Ответить
Безумная - дрянь, отрабатывающая заказ отмазать госизменников, это понятно.
показать весь комментарий
13.09.2021 17:55 Ответить
Причем не самая умная дрянь. Неужели на эту роль нельзя было найти кого-то с мозгами?
показать весь комментарий
13.09.2021 17:57 Ответить
Слуги урода и мозги не сочетаются ни в каком измерении
показать весь комментарий
13.09.2021 18:27 Ответить
_Да зачем им? К народу они относятся презрительно, отнекиваются лениво и вяло. Они ведь практически и не скрывали что являются недругами Украины. Украинский народ они ни уважают, ни считаются с ним.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:32 Ответить
А в этом деле можно только нагло отбрасывать факты. А трактовать факты так, чтобы вывести из под удара изменников, в этом деле просто не выйдет, потому и умного выставлятьим смысла нет, их у них итак очень ограниченное количество.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:59 Ответить
Умный не злигаеться с теми, у кого в голове тараканы.
показать весь комментарий
13.09.2021 19:43 Ответить
Не посебе становится от того, что такой личности как генерал Забродский приходится комментировать тупую овцу
показать весь комментарий
13.09.2021 17:55 Ответить
та, да...как метать бисер перед свиньями
показать весь комментарий
13.09.2021 19:31 Ответить
Зе-дебіли чомусь думают,що вони будуть правити вічно...
показать весь комментарий
13.09.2021 17:57 Ответить
"Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми" Источник: https://censor.net/ru/n3287983

А можно-ли считать фактом бла-бла не подтверждённое документально?
показать весь комментарий
13.09.2021 18:00 Ответить
Показания под протокол непосредственных участников операции -- это и есть документальные свидетельства.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:04 Ответить
Это макака узеленская
показать весь комментарий
13.09.2021 18:05 Ответить
А если трое, по протокол, подтвердят, что ты- слон?
показать весь комментарий
13.09.2021 18:40 Ответить
Можно. Это факт лжи и соучастия в госизмене. Я сейчас про ермака с его песиками зюзей и безуглой.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:16 Ответить
"Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми" - что Тебе не нравится подтверждение самого "зе преза" ? Зря Ты не веришь этим доказательствам
показать весь комментарий
13.09.2021 20:33 Ответить
В голові не вкладається той факт що - якась тупа курка , сімейний лікар по професії , тепер веде розслідування високого державного рівня , які стосуються безпеки держави . .япацталом

Бл.. , ну де таке ще є в світі , крім України.? В страшному сні цього не побачиш .
показать весь комментарий
13.09.2021 18:20 Ответить
Почекайте, зараз ще перукар, бровістка та тамада підтягнуцця...
показать весь комментарий
13.09.2021 18:30 Ответить
...подтянуЦЦа... батюшку еще от гундяевскАГА сатаната, шобы отпел зебуинов на досрочных...
показать весь комментарий
13.09.2021 19:46 Ответить
Так воно ж цілий тиждень на курсах в Трускавці було..
показать весь комментарий
13.09.2021 19:27 Ответить
Ну так . По ній і видно що була . Трускавецьку освіту ні з чим не спутаєш .
показать весь комментарий
13.09.2021 19:48 Ответить
Ото я представляю,що я вагнеровец в поисках контракта и нанимаюсь в непробитую контору.Которая оказывается СБУ.Вы верите в такое?Или вы тоже так на работу устраиваитесь не пробив контору нанимателя,которых по пальцам пересчитать на этом специфическом рынке.Чуваки знали кто их нанимает и играли с СБУ.Результатом этой игры должен стать снос Зели через Майдан и вторжение в образовавшемся вакууме власти
показать весь комментарий
13.09.2021 18:39 Ответить
якщо ти не читав відкритих матеріалів цієї спецоперації - то не вякай. Контора пробивалась, але її злочинці не розкрили. Тому що її, підставну організували ЦРУ в Венесуелі, і в 2018-му частина вагнерівців там вже відпрацювала свій річний контракт. І ці злочинці один з одним звязувались. Саме тому заявки безумної про агента КГББ в цій групі - відверта брехня.
показать весь комментарий
13.09.2021 19:26 Ответить
Саша Шестеркин, твои соостадники очень тупые в большинстве своем ,а это мясо однозначно академиев не кончало
показать весь комментарий
13.09.2021 19:30 Ответить
Ну это понятно,що москали тупые,но это не делает автоматом совершенными СБУ.Уровень айкью оказался равным,если смотреть с вашей точки зрения
показать весь комментарий
13.09.2021 19:35 Ответить
..
показать весь комментарий
13.09.2021 19:54 Ответить
снос ЗЗЗЗЗЗели и вторжение... Пане, що за таргани у вашiй головi? хто буде зносити, 73-х вiдсотковий зеелекторат, чи може стабiльний 25-ти вiдсотково притомний люд. Чи може вже прийшли до вашоi оселi нацiоналiсти, щобы зазивати до майдану? Але ж бо , пане, оперуйте тверезо, вам слiд рахуватися з новими реалiями.
показать весь комментарий
13.09.2021 20:12 Ответить
Друже было бы желание.Главное раскачать,а там взвод автоматчиков из Лавры например.Таких себе боевых православных талибов,расстреляют Раду как парламент в Армении.И понеслась
показать весь комментарий
13.09.2021 20:16 Ответить
Пане, ваша Лавра - давно пiд прискiпливим наглядом, най тiльки посмiють вашi сатанiсти рипнутися. Не сьогоднi - завтра Лавра вiд них буде очищена. Нажаль, немае серед смайликiв кицьки, котру я хтiв би погладити, щоби не нервувалася, та як той панiкер, або флудист...
показать весь комментарий
13.09.2021 20:31 Ответить
Да да.Первое правило дьявола это всех убедить,що Лавра с катакомбами и выходом в любой точке Киева невозможно
показать весь комментарий
13.09.2021 20:44 Ответить
Безуглая без вранья и говорить не может, плетет какую-то чепуху. Это называется паталогическая брехуха с политическим апломбом.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:52 Ответить
Лохматять бабушку, лохматять, - а на виході пшик.
показать весь комментарий
13.09.2021 19:05 Ответить
Хаспада! Угомонитесь. Безуглая или как там её манатку, уже к 21.00 тех же суток прекрасно поняла ЧТО ОНА НАГОРОДИЛА своим языком, КТО её подставил, И ЧТО ей тупой курице светит в дальнейшем.

Теперь, вы все услышите пук от Безуглой, мимику тупой дуры или откровенную глупость с ПОДСТАВОЙ ТЕХ, КТО ЕЁ ЗАСТАВЛЯЛ ПЕРЕД ЭТИМ НЕСТИ АХИНЕЮ.

Внимательно смотрите за её быдлодвижениями.

Моралисты, могут идти в район Красных камней)))
показать весь комментарий
13.09.2021 19:30 Ответить
історія буде про це замовчувати
показать весь комментарий
13.09.2021 19:45 Ответить
Сам преЗЕрватив брехав,про зниження тарифів і цін,ЗП вчитеоям у 4000$,брехала його "любимая жена"-Єрмак що операції по вагнерівцям маячня попохоботів,тепер ця курка бреше,ПЗДЦЬ яка ОФІННА влана...
показать весь комментарий
13.09.2021 20:00 Ответить
а что кто-то думал что слуги урода будут копать под бубочку?
показать весь комментарий
13.09.2021 20:09 Ответить
комиссия из представителей личной парти преза, эти нарасследуют
показать весь комментарий
13.09.2021 20:10 Ответить
Можно подумать эта безумлая первый раз врет...
показать весь комментарий
13.09.2021 21:33 Ответить
Свидетельство офицеров ГУР, непосредственно участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера, существенно испортили сценарий провластного большинства.

Об этом заявил нардеп "ЕС", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Источник: https://censor.net/ru/n3287983

Ну а що ви хтіли від СЛУГ ОЛІГАРХІВ
показать весь комментарий
13.09.2021 21:40 Ответить
офіцери спецслужб цьому шановному генералу доповідають про всі події пов'язані з державною таємницею, спецопераціями та планами розвідки? Це згідно Статуту? Якась мутна ця історія. І особливо напрягає те, що Бульбофюрер, таким чином посадивши літак, отримав купу проблем. Невже таке треба Україні? А тут наслідки, якщо ідіотський план дійсно був, непередбачувані. Аж до знищення літака в повітрі. Тут ми би мали проблем на покоління. А заради чого? 30 ублюдків, яких перед тим сотню обміняли на звичайних людей.
показать весь комментарий
13.09.2021 21:48 Ответить
Чем там апокалипсис с зеленкой бывшего государственного деятеля закончился?
показать весь комментарий
13.09.2021 22:26 Ответить
Зе-кошелка в какашнике, за сколько продала Украину?

показать весь комментарий
13.09.2021 22:55 Ответить
да не врёт она. чтобы врать нужно знать правду. а она просто кукла говорящая.
показать весь комментарий
14.09.2021 07:46 Ответить
 
 