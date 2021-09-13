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Новости Экономика
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металлургия (443) экспорт (842)

Стоимость руды установила новый антирекорд: с июня цена упала в два раза

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Стоимость руды установила новый антирекорд: с июня цена упала в два раза

По состоянию на 13 сентября руда на мировых рынках снова обвалилась в стоимости.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным S&P Global Platts, фьючерсы на руду продавали по $122 за тонну. Это новый антирекорд: предыдущий был 9 сентября этого года, когда руду продавали по $130 за тонну. Получается, что буквально за неделю она подешевела на $8 долларов. А с июня этого года руда провалилась в стоимости уже в два раза (тогда она стоила более $220/тонна).

Напомним, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до $8,9 млрд. Только в августе страна получила $1,4 млрд экспортной валютной выручки.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.

Автор: Володимир Янченко
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Пусть Ахметов производит сталь по полному циклу.Дешевая руда - меньше затраты на производство.Или не так? Хочет по-дешевке лом купить, расплавить, ферросплавами по химсоставу довести до кондиции и продать втридорога.
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13.09.2021 18:25 Ответить
Он и так по полному циклу производит-все ГОКи Кривого Рога,кроме НкГОК-а входящего в "Арселор Митал" принадлежат Ахметову,ну а дальше-"Запорожсталь",ММК "Ильича" ,"Азовсталь"-всё его предприятия.
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13.09.2021 18:59 Ответить
А ГОКОР так и не достроили?
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13.09.2021 19:28 Ответить
Нет
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13.09.2021 21:10 Ответить
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13.09.2021 18:31 Ответить
Нет худа без добра.Чем меньше стоит руда,тем меньше грошей у Ахмета на скупку депутатов
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13.09.2021 19:12 Ответить
что-то мне кажется что ахметка найдет чем компесировать свои потери )))
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13.09.2021 19:15 Ответить
Та это понятно,що компенсирует из бюджета.Долги спишет как обычно.Тут другие олиагархи приободрились.Бо нафиг им нужно,щоб влияние Ахмета в Украине росло как цены на руду
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13.09.2021 19:23 Ответить
Нужно срочно обеспечить поддержку Ахметова!

Списать под этот шумок долги за газ, железнодорожные перевозки, вернуть НДС за несуществующий экспорт, установить льготные тарифы.

И вместо взымания платы за использования недр, доплачивать из бюджета за разработку залежей.
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13.09.2021 19:38 Ответить
Цена на руду падает,цена на металл стабильна,гдето нас *******
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14.09.2021 06:39 Ответить
 
 