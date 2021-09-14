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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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ВСК (440) Медведчук (1755) Иловайск (466) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука до конца ноября, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука до конца ноября, - Безуглая

К этому времени комиссия подготовит отчет для парламента. Часть материалов разглашать не будут - они сразу попадут в архив с ограниченным доступом.

Об этом журналистам рассказала на брифинге глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом отчете уже полностью будет кейс по вопросу "вагнеровцев". Также то, что мы успеем сделать по другим вопросам. Учитывая, какой предполагается темп, должно быть интересно", - сказала она.

Часть материалов о Вагнергейте, находящихся под грифом "секретно", не включат в отчет для парламента. Их сразу направят в архив с ограниченным доступом.

"То, что касается вопроса "вагнеровцев", часть материалов будет под грифом "совершенно секретно". Мы не сможем их обнародовать в формате отчета непосредственно в парламенте", - пояснила глава ВСК.

Читайте: Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкосновенное лицо, - "слуга народа" Безуглая

Безуглая напомнила, что, помимо Вагнергейта ВСК рассматривает и другие вопросы. Так, в ближайшее время ее члены собираются взяться за расследование обстоятельств Иловайской трагедии, а также рассмотрят переговоры главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с представителями России.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
У нее мозгов для этого нет. Она обычная говорящая голова.
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13.09.2021 18:42
+27
Просто очередной этап зеленой лжи -- какая операция? -- операции никогда не было -- была операция, но не наша -- операция наша, но Запад не участвоал -- операция наша и Запад участвоал, но сорвали не мы -- и так далее по списку. А все остальные темы для отвлечения внимания. Как и латиница от Данилова.
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13.09.2021 18:47
+24
Оця безмозгла нарозслідує...
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13.09.2021 18:35
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Безумна шантажує опозицію
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13.09.2021 18:35 Ответить
У нее мозгов для этого нет. Она обычная говорящая голова.
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13.09.2021 18:42 Ответить
ну не скажіть, вові треба завчити текст дослівно, а цій треба тільки нотатки темника - й її так несе , ********* відпочиває.
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13.09.2021 18:48 Ответить
Слушал я ее без заученного текста. Удобольствие еще то. Генератор случайных слов и междометий.
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13.09.2021 18:54 Ответить
це то так , але хто ж там на шоу хоче щось зрозуміти - ГОЛВНЕ ЯК ПРЕ !!!ЯК ПРЕ!!!
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13.09.2021 18:58 Ответить
Данілов серетар РНБО!!! Безумна голова комітету ВР з НАЦБЕЗПЕКИ!!! Й ОБОРОНИ!!! Господи збережи Україну !!!
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13.09.2021 19:00 Ответить
в кращому разі він "попка", в гіршому - покидьок, яким повинне зайнятися СБУ
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14.09.2021 09:42 Ответить
Curvatura.
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13.09.2021 19:22 Ответить
Мирослав Олешко: https://www.youtube.com/watch?v=8UUmurLDbRk
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14.09.2021 09:01 Ответить
Оця безмозгла нарозслідує...
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13.09.2021 18:35 Ответить
Просто очередной этап зеленой лжи -- какая операция? -- операции никогда не было -- была операция, но не наша -- операция наша, но Запад не участвоал -- операция наша и Запад участвоал, но сорвали не мы -- и так далее по списку. А все остальные темы для отвлечения внимания. Как и латиница от Данилова.
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13.09.2021 18:47 Ответить
Не ********** марянку. Ее фамилия - Безглуздая...
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13.09.2021 23:16 Ответить
а еще не закончили?
неприкасаемых вроде обозначили - и зачем дальше все ето безуглое шевеление?
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13.09.2021 18:38 Ответить
Зашвидили
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13.09.2021 18:38 Ответить
безумная смешала всё в кучу в наивной надежде заболтать факт государственной измены. Смешные зе-банаты =) Сидеть придется, к Марьяне не ходи)
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13.09.2021 18:38 Ответить
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13.09.2021 18:40 Ответить
=) у этой, - дупль пусто. Тут даже стучать не нужно, - сквозняк гуляет в бестолковке)
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13.09.2021 19:36 Ответить
как тут не вспомнить классику кино..."Назад в будущее"...эта безмозглая пацанка не понимающая нифигасе в политике военном деле разведке что то там расследует хорошо что эти гнидошки не запросили купить им электронный микроскоп ядерный для исследования... за пару десятков лямов баксов....
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13.09.2021 18:40 Ответить
Выводы комиссии:

"Виноват Порошенко"

Не пройдет !
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13.09.2021 18:41 Ответить
Ноябрь...В Украине это сакральный месяц для властей.
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13.09.2021 18:42 Ответить
таки да или вот это:

"будет... через 20 лет"

уже и Запад об Украине стал так говорить
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13.09.2021 18:45 Ответить
У этой безуглой на лбу написано-фуфло.
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13.09.2021 18:43 Ответить
Боюсь, не только на лбу.
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13.09.2021 18:45 Ответить
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13.09.2021 18:50 Ответить
***

Нос посередине
Уши по бокам
Что ещё-то надо
Этим мужикам
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13.09.2021 18:53 Ответить
И это после того как ее примарафетили перед эфиром. Могу представить какая она в реальной жизни
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13.09.2021 19:34 Ответить
многостаночница... вали все в одну кучу... шантажистка мелкопакостная...
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13.09.2021 18:50 Ответить
ПАРАСЬКА, ти двох слів зв"язатине не можеш про які розслідування ти пердиш?????
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13.09.2021 18:59 Ответить
А злочин Федини та Звіробій, проти найвеличнішого засцянця - не буде «розслідуватись» цією «комісією»???
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13.09.2021 19:02 Ответить
а ведь ее кто то по идее трахает любит. спит с ней

не дай бог
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13.09.2021 19:04 Ответить
Типичная зоофилия, сэр. Другого там быть не может
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13.09.2021 19:27 Ответить
На каждый товар свой прокупатель. Интересно, а какого цыета у нее лифчик Небось зеленого

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13.09.2021 19:33 Ответить
Ничего, придет время и за свой бред + подтасовка результатов расследования и эта ТП присядет. Но в силу обделенности мозгом пока этого не понимает
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13.09.2021 19:13 Ответить
А убійвство Кеннеді расслєдовать? Е алльо!!!
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13.09.2021 19:14 Ответить
сядет с дерьмаком за соучастие...и еще где-то 20 ублюдков...
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13.09.2021 19:16 Ответить
Смотрю на эту д--у, ну вылитая Марфа

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13.09.2021 19:24 Ответить
Лице, мозки, освіта і культура влади в одному фото
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13.09.2021 19:27 Ответить
Не розумію, чому всі так собі одне місце рвуть за той цирк з ТСК.

Статтею 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Аналогічні положення містяться в ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про статус народного депутата України». Зрозумілою мовою - можуть безкарно тріщати що заманеться.

Ст. 89 Конституції України
"Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду."

Шах і мат.
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13.09.2021 19:34 Ответить
У не на морде лица 4 класса образования,товаристч Сралин тоже закончил 4 класса.... вернее 3 класса и 3 месяца...
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13.09.2021 19:40 Ответить
Кстати Сралин расстрелял всю чЛенинскую свору до 1935 году...и в ССсре тогда тоже появились новые Слуги народа...и уже в 1937 году товарист Берия месил в сортире всех подряд вплоть до маршалов СССР.... типа Блюхер Егоров и прочие бараны той банды...
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13.09.2021 19:44 Ответить
Безкарність влади зашкалює, але херово те, що патріотам ще не припікає(((
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13.09.2021 19:46 Ответить
Зебіли, навіщо ви обрали у владу придурків?
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13.09.2021 19:52 Ответить
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13.09.2021 22:21 Ответить
так вони самi придурки. кого можуть вибрати придурки? лише таких самих.
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13.09.2021 22:53 Ответить
А потім треба розлідувати діяльність ТСК фракції "слуги уурода". І, у разі виявлення фальсифікацій, усіх фальсифікаторів - за грати! Починаючи, звісно, з бЕзуглої!
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13.09.2021 20:08 Ответить
Статтею 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Аналогічні положення містяться в ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про статус народного депутата України».
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13.09.2021 20:11 Ответить
Но они несут ответственность за покрывание государственной измены высшими должостными лицами. И срока давности тут нет.
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13.09.2021 21:15 Ответить
Як збираєтесь доводити умисел в їх діях? Ви розумієте, що це не реально?
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13.09.2021 23:31 Ответить
Прокуроры трибунала докажут. Уже есть чистосердечное признание главного подозреваемого.
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13.09.2021 23:35 Ответить
Зізнання в чому? Якщо Ви про зе, то він плюсам сказав, що говорив з Лукашенко про екстрадицію вже після затримання. Передивіться відео.
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14.09.2021 00:15 Ответить
что б загнать "зеленых" в угол ,защищать " зеленое предательство Украины" ,будет "зеленая" Безуглая
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13.09.2021 20:15 Ответить
Перша українська операція по вагнерівцям, вдала.

"Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії"

Друга операція по вагнерівцям теж вдала.

"Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії"

Оприлюднені на сайті миротворця та у роликах на ютубі, у новинах.

Третя білоруська, вірогідніше за все контроперація мордору у відповідь, нанесла великої шкоди Україні.
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13.09.2021 20:37 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:43 Ответить
Короче, ясно - ни о чём
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13.09.2021 20:49 Ответить
дура дурості ета безуглая
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13.09.2021 20:50 Ответить
Може вона Безумна , а не Безугла. Безкута в голові.
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14.09.2021 00:14 Ответить
Мертворожденное ТСК мы уже знаем все решения ВАши и это не в пользу страны а в пользу держателей Зе команды и их хозяев хватит циркачить
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13.09.2021 21:03 Ответить
потерпілому лише 43, невже він не розуміє що влада не вічна і ця справа все одне потрапить до суду
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13.09.2021 21:22 Ответить
Похожа на доярку на трибуне 2Х съезда КПСС, и истину глаголит такую же.
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13.09.2021 21:24 Ответить
ЇЇ також в номері показали Гондурас
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14.09.2021 00:13 Ответить
де воны цього щелкунчика вырылы?))
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13.09.2021 21:27 Ответить
ПРЕКРАСНАЯ АССОЦИАЦИЯ!
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13.09.2021 23:38 Ответить
и то ,щелкунчик выглядит благороднее намного
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13.09.2021 23:57 Ответить
Теперь ясно, какая "прислуга" в 1917 году пришла руководить страной...
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13.09.2021 21:27 Ответить
Тупа курка, безмозгла слуга Єрмака....
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13.09.2021 21:48 Ответить
а какого года/столетия?
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13.09.2021 22:20 Ответить
Зе-кошелка в какашнике, за сколько продала Украину?

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13.09.2021 22:51 Ответить
безлугая, дурой будешь прикидываться на следствии по твоей гос. измене. Нас интересует ТОЛЬКО ВАГНЕРГЕЙТ И ТЮРЕМНОЕ НАКАЗАНИЕ ТЕХ КТО ПРОВАЛИЛ СПЕЦОПЕРАЦИЮ. СПЕЦМЕРОПРИЯТИЯ У ТЕБЕ БУДУТ С ермаком-КОЗЫРЕМ В ОДНОЙ КАМЕРЕ.
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13.09.2021 23:36 Ответить
По поводу заявления главы "Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України" Марьяны Безуглой
о невозможности вызова Владимира Зеленского для дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Квалификационное определение части первой ст. 105 Конституции Украины в контексте "недоторканності президента на час виконання ним своїх посадових обов'язків" исчерпывающе данное в решении Конституционного Суда Украины
N 1-17/2003 10.12. 2003 року N 19-рп/2003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text
гласит:
"1. В аспекті конституційного подання: 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. "
Никаких иных ограничений Закон и Конституция не устанавливает.

Следственная комиссия ВР не есть органом криминального производства, не имеет полномочий на возбуждение уголовного дела, а является формой парламентского контроля деятельности государственных органов Украины.

Исходя их этого заявления главы временной следственной комиссии Марьяны Безуглой есть надуманными и не соответствующими законодательству Украины, а действия комиссии ею возглавляемой носят характер умышленного препятствия объективному рассмотрению данного вопроса.

Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html


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14.09.2021 05:42 Ответить
Опять эта Дура 🤦🤔🙄😡
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14.09.2021 05:55 Ответить
Вася Путлер , Детя , инцеста 🤦😠😠😠 в капусте нашли ,🤣🤣🤣
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14.09.2021 06:49 Ответить
Бог правильно дав їй прізвище,все відповідає. Черговий раз доказали,що "прислуги"це ганьба нації--базіки,брехуни і неадеквати,які зовсім плюють і на Конституцію і Закони України.
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14.09.2021 07:03 Ответить
До ноября ?! Уверен - их пошлют нах значительно раньше....
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14.09.2021 07:15 Ответить
Навіть посередній психіатр гляне на неї і все вам скаже.
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14.09.2021 07:42 Ответить
Біда велика нам з такою владою! З такими безуглими, бездумними, безтолковими і ще тисячею "без"!
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14.09.2021 07:58 Ответить
Безуглая вышла и озвучила выводы ТСК даже не опросив непосредственных участников операции, это сделали потом, при этом не опрошены еще многие, но вывод уже озвучен, значит правды мы не узнаем. Теперь галопом по европам ТСК займется другими вопросами, не сомневаюсь, что выводы и по этим вопросам уже написаны, поэтому всему, что сказано или будет сказано Безуглой веры нет.
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14.09.2021 08:23 Ответить
 
 