ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука до конца ноября, - Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
К этому времени комиссия подготовит отчет для парламента. Часть материалов разглашать не будут - они сразу попадут в архив с ограниченным доступом.
Об этом журналистам рассказала на брифинге глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В этом отчете уже полностью будет кейс по вопросу "вагнеровцев". Также то, что мы успеем сделать по другим вопросам. Учитывая, какой предполагается темп, должно быть интересно", - сказала она.
Часть материалов о Вагнергейте, находящихся под грифом "секретно", не включат в отчет для парламента. Их сразу направят в архив с ограниченным доступом.
"То, что касается вопроса "вагнеровцев", часть материалов будет под грифом "совершенно секретно". Мы не сможем их обнародовать в формате отчета непосредственно в парламенте", - пояснила глава ВСК.
Безуглая напомнила, что, помимо Вагнергейта ВСК рассматривает и другие вопросы. Так, в ближайшее время ее члены собираются взяться за расследование обстоятельств Иловайской трагедии, а также рассмотрят переговоры главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с представителями России.
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неприкасаемых вроде обозначили - и зачем дальше все ето безуглое шевеление?
"Виноват Порошенко"
Не пройдет !
"будет... через 20 лет"
уже и Запад об Украине стал так говорить
Нос посередине
Уши по бокам
Что ещё-то надо
Этим мужикам
трахаетлюбит. спит с ней
не дай бог
Статтею 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Аналогічні положення містяться в ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про статус народного депутата України». Зрозумілою мовою - можуть безкарно тріщати що заманеться.
Ст. 89 Конституції України
"Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду."
Шах і мат.
"Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії"
Друга операція по вагнерівцям теж вдала.
"Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії"
Оприлюднені на сайті миротворця та у роликах на ютубі, у новинах.
Третя білоруська, вірогідніше за все контроперація мордору у відповідь, нанесла великої шкоди Україні.
"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.
Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.
"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
о невозможности вызова Владимира Зеленского для дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Квалификационное определение части первой ст. 105 Конституции Украины в контексте "недоторканності президента на час виконання ним своїх посадових обов'язків" исчерпывающе данное в решении Конституционного Суда Украины
N 1-17/2003 10.12. 2003 року N 19-рп/2003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text
гласит:
"1. В аспекті конституційного подання: 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. "
Никаких иных ограничений Закон и Конституция не устанавливает.
Следственная комиссия ВР не есть органом криминального производства, не имеет полномочий на возбуждение уголовного дела, а является формой парламентского контроля деятельности государственных органов Украины.
Исходя их этого заявления главы временной следственной комиссии Марьяны Безуглой есть надуманными и не соответствующими законодательству Украины, а действия комиссии ею возглавляемой носят характер умышленного препятствия объективному рассмотрению данного вопроса.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html