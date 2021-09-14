ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука до конца ноября, - Безуглая

К этому времени комиссия подготовит отчет для парламента. Часть материалов разглашать не будут - они сразу попадут в архив с ограниченным доступом.

Об этом журналистам рассказала на брифинге глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом отчете уже полностью будет кейс по вопросу "вагнеровцев". Также то, что мы успеем сделать по другим вопросам. Учитывая, какой предполагается темп, должно быть интересно", - сказала она.

Часть материалов о Вагнергейте, находящихся под грифом "секретно", не включат в отчет для парламента. Их сразу направят в архив с ограниченным доступом.

"То, что касается вопроса "вагнеровцев", часть материалов будет под грифом "совершенно секретно". Мы не сможем их обнародовать в формате отчета непосредственно в парламенте", - пояснила глава ВСК.

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Безуглая напомнила, что, помимо Вагнергейта ВСК рассматривает и другие вопросы. Так, в ближайшее время ее члены собираются взяться за расследование обстоятельств Иловайской трагедии, а также рассмотрят переговоры главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с представителями России.