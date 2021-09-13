Во львовской больнице скорой помощи находится 201 пациент, 200 из них не вакцинированы, - Садовый

Практически все пациенты, которые на сегодняшний день проходят лечение от COVID-19 во львовской больнице скорой помощи, не были вакцинированы от этого заболевания.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны - вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи находится 201 пациент. 200 из них не вакцинированы! ️Мы должны быть мудрыми и сделать из этого правильные выводы", - отметил Садовый.

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Он также добавил, что по результатам комиссии горродские власти Львова намерены обратиться к НСЗУ и Минздраву с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать ковид-больных.

"Ведь мы видим, что статистика заболеваемости растет. А процедура контрактирования занимает много времени, которое в таких ситуациях может оказаться очень дорогим", - резюмировал Садовый.