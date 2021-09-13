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Во львовской больнице скорой помощи находится 201 пациент, 200 из них не вакцинированы, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Во львовской больнице скорой помощи находится 201 пациент, 200 из них не вакцинированы, - Садовый

Практически все пациенты, которые на сегодняшний день проходят лечение от COVID-19 во львовской больнице скорой помощи, не были вакцинированы от этого заболевания.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны - вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи находится 201 пациент. 200 из них не вакцинированы! ️Мы должны быть мудрыми и сделать из этого правильные выводы", - отметил Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если такая динамика заболеваемости COVID-19 во Львове будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин, - Садовый

Он также добавил, что по результатам комиссии горродские власти Львова намерены обратиться к НСЗУ и Минздраву с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать ковид-больных.

"Ведь мы видим, что статистика заболеваемости растет. А процедура контрактирования занимает много времени, которое в таких ситуациях может оказаться очень дорогим", - резюмировал Садовый.
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Топ комментарии
+2
шта?
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13.09.2021 18:52
+2
штырнулся файзером 5!!!!!!дней колотило думал крякну.потом попустило и через месяц заболел ковидом((((правда в легкой форме
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13.09.2021 19:46
+2
Гена, дай ссылку
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13.09.2021 20:02
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Ай-я-я-яй. Шо-то в Западной Украине народ нежный пошёл с очень некоторых пор..
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13.09.2021 18:50 Ответить
шта?
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13.09.2021 18:52 Ответить
штырнулся файзером 5!!!!!!дней колотило думал крякну.потом попустило и через месяц заболел ковидом((((правда в легкой форме
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13.09.2021 19:46 Ответить
так после 1 укола заболели?
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13.09.2021 22:10 Ответить
вон свежий видосик подоспел . министр здравоохранения Израиля говорит министру МВД \при случайно включенном микрофоне \ о том что эти ковидпаспорта тне имеют ни какого медицинского обоснования а служат только как инструмент террора
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13.09.2021 19:53 Ответить
Гена, дай ссылку
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13.09.2021 20:02 Ответить
я на ЯП смотрел тема называется- проболталась- с Израиля выложили на сайт кусок какого то заседания\ с телеэфира \ с этим ихним разговором . евреи подтвердили . что перевод действительно верный . как там ссылку дать не знаю .
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13.09.2021 23:40 Ответить
Садовий - відомий Балабол
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13.09.2021 20:23 Ответить
Такую тутку как Садовый еще поискать нужно.
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13.09.2021 21:19 Ответить
 
 