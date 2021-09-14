Блокирование судебной реформы: Глава Совета судей Монич пообещал провести новый конкурс в Этический совет
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Членов Этического совета не выбрали, потому что ни один из кандидатов не подал достаточно документов. Поэтому Совет судей не смог отследить, есть ли у выдвиженцев необходимый опыт - 15 лет стажа в юриспруденции.
Такое заявление сделал председатель Совета судей Украины Богдан Монич в комментарии "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас нет регламента, как должны избираться члены Этического совета. Он пообещал доработать процедуру отбора на следующей неделе и уже после - снова запустить конкурс и повторить голосование по тем кандидатам, которые будут. Люди, которые подавались на этот раз, могут выдвигаться снова, но с более полным пакетом документов.
Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.
Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.
В Офисе президента Владимира Зеленского уже заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.
Пожалуйста, подождите...
СДИРАТЬ КОЖУ с продажных судей и оббивать ей кресла их приемником!
И экономия на мебели заодно будет.