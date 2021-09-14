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Блокирование судебной реформы: Глава Совета судей Монич пообещал провести новый конкурс в Этический совет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блокирование судебной реформы: Глава Совета судей Монич пообещал провести новый конкурс в Этический совет

Членов Этического совета не выбрали, потому что ни один из кандидатов не подал достаточно документов. Поэтому Совет судей не смог отследить, есть ли у выдвиженцев необходимый опыт - 15 лет стажа в юриспруденции.

Такое заявление сделал председатель Совета судей Украины Богдан Монич в комментарии "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас нет регламента, как должны избираться члены Этического совета. Он пообещал доработать процедуру отбора на следующей неделе и уже после - снова запустить конкурс и повторить голосование по тем кандидатам, которые будут. Люди, которые подавались на этот раз, могут выдвигаться снова, но с более полным пакетом документов.

Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин

Всего в состав Этического совета должны входить шесть человек, из которых половина - от международных экспертов. Другую половину назначает Совет судей. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже заявили, что не допустят блокировки судебной реформы.

Автор: Анна Судак
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Монич тот еще клоун отмазка отменная... мог бы сморозить- как всегда мол марсияне не прилетели вовремя....
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13.09.2021 19:18 Ответить
Це звіздець,15 років стажа в 100% корумпованій системі !!! Це 100% досвідченний колядник !!!)))
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13.09.2021 19:24 Ответить
Відки візьмуться доброчесні з кубла корумпованих гельмінтів ???))))
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13.09.2021 19:25 Ответить
Дали возможность судьям разобраться с судьями. А не кажется вам уважаемьІе что вьІсший совет правосудия должен состоять из представителей силовьІх ведомств, юристов-ученьІх, юристов -депутатов, представителем Минюста. И ни одного судьи, чтобьІ небьІло заинтересованности. Даже при коммунарах суддей избирал народ, а ведь то бьІла диктатура. Ворон ворону глаз не вьІклюет.
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13.09.2021 19:28 Ответить
А може їх всіх звільнити, якщо вони не можуть виконувати своїх обовязків?
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13.09.2021 19:29 Ответить
Надо поступать как предко:

СДИРАТЬ КОЖУ с продажных судей и оббивать ей кресла их приемником!

И экономия на мебели заодно будет.
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13.09.2021 19:50 Ответить
На недовірі народу нічого доброго не робиться. Без повноважень від народу вся судова влада нелегітимна. Треба необхідних фахівців обирати всенародно без визначення посад і рівня по вертикалі судової влади. Краще самих обранців нікому не дано розподіляти функції між собою. Після формування районих судів делегувати представників до облсудів, де так само - до Верховного суду. Специалізації потребують фахівці, а не структура судової влади. Відповідальні за делегованих можуть виправляти невдалий вибір доти, поки делегують достойних. Якщо ж повернутому не буде довіри і в рідному районі, то це означає втрату мандата й необхідність локальних довиборів.
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13.09.2021 20:46 Ответить
 
 