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Расследование по делу МН17 закончится не ранее конца 2022 года, - нидерландский прокурор

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Расследование по делу МН17 закончится не ранее конца 2022 года, - нидерландский прокурор

Сторона обвинения пояснила в суде, почему прокуроры ищут свидетелей по этому делу в Курске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Нидерландский прокурор отметила, что Россия отказывается сотрудничать, поэтому пришлось обратиться к жителям Курска.

"Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска", - сказала она в суде.

По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.

"Мы не ожидаем, что расследование в отношении экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года", - отметила она.

Читайте: Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова

Прокурор также подчеркнула, что ранее суд ставил вопросы: был ли МН17 сбит "Буком", причастны ли к этому обвиняемые, то по этим вопросам в материалах дела информации более чем достаточно. Зато информация, которая могла повлиять на приговор суда, пока так и не была получена.

После выступления стороны обвинения суд объявил заседание закрытым. Следующее состоится завтра, 14 сентября, в 10:00 по местному времени.

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Сегодня, 13 сентября, слово в суде также было предоставлено 10 родственникам погибших рейса МН17. Уже завтра должны выступить еще 8 человек. В общей сложности слово в суде будет предоставлено более 90 родственникам жертв трагедии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Ждут, пока падишах сдохнет.
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13.09.2021 19:55
+3
Да оно никогда не закончится. Всё превращается в абсурд и дичь. Кацапня разлагает всё,к чему прикасается.
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13.09.2021 20:08
+1
"пришлось обратиться к жителям Курска" Это так можно расследовать такие преступления?? Так можно мусолить до "зеленых веников!!!"
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13.09.2021 20:08
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Ждут, пока падишах сдохнет.
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13.09.2021 19:55 Ответить
Да оно никогда не закончится. Всё превращается в абсурд и дичь. Кацапня разлагает всё,к чему прикасается.
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13.09.2021 20:08 Ответить
"пришлось обратиться к жителям Курска" Это так можно расследовать такие преступления?? Так можно мусолить до "зеленых веников!!!"
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13.09.2021 20:08 Ответить
як там щодо скіфського золота? Дупа стискається, лячно мордор звинуватити?
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13.09.2021 20:09 Ответить
Точку в этом затянутом процессе должны поставить США !
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13.09.2021 20:16 Ответить
"―Степан! Степан, у гостя карета сломалась.
―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс..." (с)
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13.09.2021 20:43 Ответить
В новой версии скорость спама выросла в 2 раза.Теперь тебе придется всхрюкивать еще быстрее😂🌷××÷
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13.09.2021 20:46 Ответить
Арестованный в Чехии РАБссиянский Хмырь Александр Франчетти воеваший за донецких обдроченцев очень много чего уже рассказал о банде Путлера....Крысы Мавзолейные вы попали...
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13.09.2021 20:47 Ответить
Никакого Путлера на РАБссии нет давно...есть мумия исполняющая роль якобы крысапдента РАБссии...,РАБссией по факту правит Сергей Хужеэтович ШойХу...
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13.09.2021 20:55 Ответить
Чтобы доказать вину Мухомора Каддафи в сбитии самолета над шотландскими Локкерби понадобилось 13 лет....
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13.09.2021 20:57 Ответить
чир? Ждем пока ***** сдохнет и зачистят соучастников?? А то "щас как то не удобно" ?? Правда б*ять ???
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13.09.2021 22:17 Ответить
 
 