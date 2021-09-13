Расследование по делу МН17 закончится не ранее конца 2022 года, - нидерландский прокурор
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Сторона обвинения пояснила в суде, почему прокуроры ищут свидетелей по этому делу в Курске.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Нидерландский прокурор отметила, что Россия отказывается сотрудничать, поэтому пришлось обратиться к жителям Курска.
"Был опубликован призыв к жителям Курска, а также видеообращение. Дело в том, что Россия передает недостоверную информацию, отказывается сотрудничать. Поэтому пришлось обратиться к жителям Курска", - сказала она в суде.
По ее словам, расследование значительно продвинулось, но до сих пор продолжается.
"Мы не ожидаем, что расследование в отношении экипажа "Бука" и командования завершится раньше конца 2022 года", - отметила она.
Прокурор также подчеркнула, что ранее суд ставил вопросы: был ли МН17 сбит "Буком", причастны ли к этому обвиняемые, то по этим вопросам в материалах дела информации более чем достаточно. Зато информация, которая могла повлиять на приговор суда, пока так и не была получена.
После выступления стороны обвинения суд объявил заседание закрытым. Следующее состоится завтра, 14 сентября, в 10:00 по местному времени.
Сегодня, 13 сентября, слово в суде также было предоставлено 10 родственникам погибших рейса МН17. Уже завтра должны выступить еще 8 человек. В общей сложности слово в суде будет предоставлено более 90 родственникам жертв трагедии.
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―Вижу, барин. Ось полетела.
―И спицы менять надо...
―За сколько сделаешь?
―За день сделаю.
―А за два?
―Ну... Сделаем и за два.
―А за пять дней?
―Ежели постараться... можно и за пять.
―А за десять?
―Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять ден одному не справиться. Тут помощник нужен. Гомо сапиенс..." (с)