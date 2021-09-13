Задержание журналиста Есипенко в оккупированном Крыму: "Свидетели" дают разные показания о якобы найденной "гранате"

В подконтрольном Кремлю "райсуде Симферополя" 13 сентября на заседание по делу арестованного украинского журналиста Владислава Есипенко вызвали свидетелей, в том числе российских оперативников и силовиков, принимавших участие в задержании, а также "понятых", которые рассказали суду разные версии "обнаружения гранаты" у Есипенко.

Об этом сообщил после заседания суда адвокат Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Были вызваны три свидетеля: оперативный сотрудник, который участвовал вместе с оперативным сотрудником Коровиным, составляющим протоколы обследования автомобиля. Был Грищенко еще - оперативный сотрудник, который обеспечивал, насколько я понимаю, участие общественности и помогал Коровину осуществлять оперативно-розыскные мероприятия на месте. Оперативный сотрудник рассказал примерно все то же самое, что и рассказывал Коровин, добавил, что никакой видеозаписи и фотосъемки он не видел, пояснить по этому поводу он ничего не смог, рассказал, что он первый обнаружил гранату, выложил ее соответственно то ли на коврик, то ли на сиденье автомобиля, граната была обнаружена в нише, в подсумке. Потом были представители общественности - девочка и мужчина, которые участвовали при обследовании автомобиля и которые также присутствовали при обнаружении этой гранаты. Они рассказали совершенно другую схему", - отметил адвокат.

По словам Динзе, эти свидетели заявили на заседании суда, что "после того, как автомобиль был остановлен, Есипенко вывели из автомобиля сотрудники ГИБДД, которые отошли от автомобиля, потом подошли сотрудники ФСБ, которые попросили Есипенко открыть двери".

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"Он (Владислав Есипенко. - Ред.) открыл все двери и багажник, дальше запустили кинолога с собакой, которая якобы обнаружила взрывное устройство, после этого подошел взрывотехник, один из понятых сказал, что он был с неким прибором. Мы предполагаем, что это был газоанализатор взрывчатых веществ, чтобы обнаружить, действительно ли там боевое снаряжение было, граната или нет. Но этот прибор нигде не фиксировался, в протоколе его нет, соответственно. Дальше граната была раздеталирована, описание гранаты представители общественности дать не смогли: были ли там резинки, лески, колпачки какие-то на взрывателе, и как сама граната выглядела, они не вспомнили. И если их показания посмотреть, там конкретики никакой нет", - заявил Дмитрий Динзе.

Он добавил, что один из свидетелей заявил, что при этом производилась видеосъемка, а второй утверждал, что велась фотосъемка.

По словам адвоката, на следующем судебном заседании будут заслушаны еще несколько свидетелей. Также защита намерена осмотреть автомобиль журналиста, чтобы сделать выводы, могла ли в нише, упомянутой силовиками, "поместиться граната вместе с подсумком".

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.