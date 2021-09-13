Геологи оценивают убытки от потерь в Крыму и Черном море в $50 млрд, - СМИ

По официальным данным, убытки от потерь по природным ресурсам в Крыму и на шельфе Черного моря составляют около 50 миллиардов долларов.

Об этом заявил Крым.Реалии бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага, передает Цензор.НЕТ.

"По общим цифрам, по официальным данным, убытки от потерь по недрам в Крыму и на шельфе Черного моря составляют около 50 миллиардов долларов. Однако, по моему мнению, эти цифры занижены", ‒ отметил он.

В частности, по его информации, в 2013 году Украина для иностранных компаний выдала разрешение на добычу нефти в Черном море. Соглашение предусматривало работы до 2063 года и инвестиции в 4 миллиарда долларов.

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"Если мы говорим о месторождении "Субботино", то соглашение было подписано о разделе продукции с компанией ENI, итальянской компанией. Также были и другие участники. Соглашение как раз предусматривало разработку первого нефтяного месторождения на шельфе Черного моря. Но в связи с известными причинами, аннексией Крыма ‒ этот проект остановился", ‒ сообщил Сарамага.

Он также сказал, что в 2013 году Министерство энергетики Украины и компании Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, OMV Petrom подписали договор о заключении соглашения о разделе углеводородов на участке "Скифский". Из-за оккупации Крыма инвестиции тоже заморозили.

Не контролирует Украина и выкачку газа на скважинах "Черноморнефтегаза", которые захватила Россия. А это, по словам эксперта, около двух миллиардов кубометров газа в год. Напомним, в июне руководитель Прокуратуры АРК и Севастополя Игорь Поночовный рассказал, что украинские правоохранители открыли и расследуют уголовные производства по 20 фактам загрязнения окружающей среды в Крыму, а также по добыче ископаемых на полуострове.

Ранее в Прокуратуре АРК сообщали о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации Крыма. Как отметили в ведомстве, в уголовных процессах прокуратуры автономии уже зафиксированы факты "самовольного использования недр в Крыму, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уничтожение объектов лесного, водного и природно-заповедного фонда и тому подобное".

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