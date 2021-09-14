Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании Временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
Костенко напомни, что комиссия сегодня заслушала людей, которые планировали спецоперацию и принимали в ней непосредственное участие.
"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - написал он.
Нардеп отметил, что во время заседания прозвучали новые фамилии. "Эти люди также должны быть заслушаны", - считает он.
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о невозможности вызова Владимира Зеленского для дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады Украины.
Квалификационное определение части первой ст. 105 Конституции Украины в контексте "недоторканності президента на час виконання ним своїх посадових обов'язків" исчерпывающе данное в решении Конституционного Суда Украины
N 1-17/2003 10.12. 2003 року N 19-рп/2003
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03#Text
гласит:
"1. В аспекті конституційного подання: 1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. "
Никаких иных ограничений Закон и Конституция не устанавливает.
Следственная комиссия ВР не есть органом криминального производства, не имеет полномочий на возбуждение уголовного дела, а является формой парламентского контроля деятельности государственных органов Украины.
Исходя их этого заявления главы временной следственной комиссии Марьяны Безуглой есть надуманными и не соответствующими законодательству Украины, а действия комиссии ею возглавляемой носят характер умышленного препятствия объективному рассмотрению данного вопроса.
І плювати на всі обов'язки президента. Головне рейтинг.
Замульовання очей?
Кому? 73% відсоткам зедебілів .... так то марно, бо вони це смокчуть ще з 2019 року..
Ну І...
Дивіться, були вибори до обласної ради. До речі, жоден "Слуга народу" не переміг на мерських виборах і міст обласного підпорядкування. А в обласну раду голосують за бренд. 11,8% набрали тоді "Слуг народу".
Якщо сьогодні Закарпатська обласна рада вже була б на перевиборах, то "слуги" 5% бар'єр не подолали б в Закарпатті. Я не знаю, звідки беруться ці агентства "Рейтинг". Люди добрі, південь - проти, схід - проти, Західна Україна - проти. Я не знаю, де, може, в Центральній Україні є якась область? Я не знаю такої області, яка б не плювалася від керівництва шановного Володимира Олександровича. Тим паче, людям мізки парять. Якщо робити довибори, 5% бар'єр не долається. Чи то до Верховної ради, чи то до обласної - куди хочете.
та i навiщо тii слова? - Ви i самi все знаете...
я на себе злий.
Про что это я?
А, это напоминание зеленобаранам и зелёноовцам про, кто и кого сделает)))
Я выполняю некоторою часть работы, а знаю огромную группу людей, которые этим занимаются с вдохновением и с большой перспективой, что-бы потом, между пальчиков вставив карандашики, ласково на ушко спросить: - Так как так сестра, много лет сопли жевала, а за два года, маме аж 14 лямов подарила? Или ещё проще: - Чувак, а где ты был в течении 64 часов, когда свалил от своих войск? Или: - А Вы не думаете, что у некоторых наших туристов в Италии, есть нехорошие идеи и они забрасывают коттеджи "коктейлями Молотова"?
Это не угроза. Это печальная реальность. Вы зеленобараны и ваши овцы, уже так наговорились и нарулились, что чем дальше, тем более изощрённые вопросы, вам дуракам задавать будут.
Да Вы батенька, сути текста понять не можете.
Кролик Банг тоже. ****, кстати редкостная.
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POROHOBOT.NET
Зеленського не викликатимуть на засідання ТСК щодо "вагнерівців", він - недоторканна особа, - "слуга" Безугла : ПОРОХОБОТ
ТСК щодо "вагнерівців" не має права викликати до себе на засідання д