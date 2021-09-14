Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко

На заседании Временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Костенко напомни, что комиссия сегодня заслушала людей, которые планировали спецоперацию и принимали в ней непосредственное участие.

"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - написал он.

Нардеп отметил, что во время заседания прозвучали новые фамилии. "Эти люди также должны быть заслушаны", - считает он.

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