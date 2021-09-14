Российский боевик Франчетти после оккупации в Крыму следил за несогласными и выдавал их армии РФ, - полиция

Задержанный в Праге российский боевик Александр Франчетти возглавлял разведгруппу "Северный ветер", действовавшую в составе "Самообороны Крыма".

Об этом сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.

По его словам, группа Франчетти, в которой было 12 человек, проводила разведывательную работу и подчинялась руководителю "Самообороны Крыма".

В числе задач, которые возлагались на группу Франчетти, - получение оперативных данных об украинской технике и ее передвижении. "Например, около 4 недель они работали с передвижением с материковой части Украины на пункт пропуска "Чонгар" нашей техники. Всю собранную информацию передавали в штаб руководства "Самообороны Крыма". Они же отслеживали ситуацию по поезду, который в Крым планировал направить "Правый сектор", – рассказывает Пантелеев.

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Как установило следствие, бойцов в группу он отбирал самостоятельно. Его правой рукой и заместителем был гражданин Сербии Дени Берич, который вместе с другими участниками группы проводил осмотр стратегических объектов, а также отслеживал и задерживал "проукраински" настроенных людей. Например, одну из групп задержали в Чернореченском районе возле Севастополя. Вообще отслеживание граждан, не согласных с действиями захватчиков, – это тоже была одна из ключевых задач "Северного ветра". После задержания людей передавали вооруженным силам РФ.

За такие действия, после оккупации территории АР Крым и Севастополя, Франчетти наградили медалью "За возвращение Крыма".

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Напомним, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о его выдаче. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.