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Российский боевик Франчетти после оккупации в Крыму следил за несогласными и выдавал их армии РФ, - полиция

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Российский боевик Франчетти после оккупации в Крыму следил за несогласными и выдавал их армии РФ, - полиция

Задержанный в Праге российский боевик Александр Франчетти возглавлял разведгруппу "Северный ветер", действовавшую в составе "Самообороны Крыма".

Об этом сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.

По его словам, группа Франчетти, в которой было 12 человек, проводила разведывательную работу и подчинялась руководителю "Самообороны Крыма".

В числе задач, которые возлагались на группу Франчетти, - получение оперативных данных об украинской технике и ее передвижении. "Например, около 4 недель они работали с передвижением с материковой части Украины на пункт пропуска "Чонгар" нашей техники. Всю собранную информацию передавали в штаб руководства "Самообороны Крыма". Они же отслеживали ситуацию по поезду, который в Крым планировал направить "Правый сектор", – рассказывает Пантелеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО

Как установило следствие, бойцов в группу он отбирал самостоятельно. Его правой рукой и заместителем был гражданин Сербии Дени Берич, который вместе с другими участниками группы проводил осмотр стратегических объектов, а также отслеживал и задерживал "проукраински" настроенных людей. Например, одну из групп задержали в Чернореченском районе возле Севастополя. Вообще отслеживание граждан, не согласных с действиями захватчиков, – это тоже была одна из ключевых задач "Северного ветра". После задержания людей передавали вооруженным силам РФ.

За такие действия, после оккупации территории АР Крым и Севастополя, Франчетти наградили медалью "За возвращение Крыма".

Читайте статью Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии

Напомним, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о его выдаче. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
главное что бы в Украину не выдали . пусть в Праге судят. а то Печерский суд оправдает и домой отпустит с выплатой компенсации
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13.09.2021 22:48
+13
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13.09.2021 22:57
+6
На палю гниду посадити.
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13.09.2021 22:55
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Правила форума Совет форумчан
чего у него такая русская фамилия..
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13.09.2021 22:41 Ответить
А это из тех у кого мама продажная уехала за хорошей жизнью в италию, вот и сынок такой же смесь
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13.09.2021 22:48 Ответить
главное что бы в Украину не выдали . пусть в Праге судят. а то Печерский суд оправдает и домой отпустит с выплатой компенсации
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13.09.2021 22:48 Ответить
На палю гниду посадити.
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13.09.2021 22:55 Ответить
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13.09.2021 22:57 Ответить
де запрос в оп на выдачу сморчков косоворотных?
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13.09.2021 23:00 Ответить
Не надо. Они сначала вкрячат "************** помилование", завтра обменяют на таксёра, послезавтра на Крещатике кофе пить будет
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13.09.2021 23:14 Ответить
не надо так не надо.
где то и очень сильно мы все ошиблись.
даже не знаю исправимо ли ето - шестерок с королями попутали...
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13.09.2021 23:19 Ответить
В чан с дерьмом (можно с дерьмаком), и по Крещатитику. А там бендэровцы с ******* - не нырнул, башка ёк)
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13.09.2021 23:04 Ответить
Прикольно - мордвин з італійським прізвищем
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13.09.2021 23:05 Ответить
Франчетти очень красивая фамилия, так и просится на концерт к кобздону и хору александрова.
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13.09.2021 23:08 Ответить
Блин..., и как оно "гражданин выгребной ямы-404", успело лишних хромосом нахвататься??? Всё дерьмо, на копростан сливается...
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13.09.2021 23:14 Ответить
если такие клоуны в руских "разведгруппах" - можно спать спокойно)))))))))))))
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13.09.2021 23:48 Ответить
стукач он
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13.09.2021 23:57 Ответить
короче кизяк макаронник-отрыгнуться тебе спагетти с салом...поперек дупы встанут
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14.09.2021 00:24 Ответить
Дебил Пантелеев,давай ещё детальней рашопропаганде про поезда с ПС в Крым расскажи
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14.09.2021 02:44 Ответить
Выжать всю инфу и пустить на ремни. Более времени на тушку тратить не стоит.
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14.09.2021 02:46 Ответить
Из тюрьмы международный кацапский терорист может выйти небоеспособным, в идеале вперед ногами или обрубком. И все подобные деятели должны нести справедливую кару, к сожалению европейские суды слишком толерантны и трусливы для этого. Есть над чем работать поезду ПС и отставным диверсантам)
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14.09.2021 08:24 Ответить
 
 