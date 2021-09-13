С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА
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За время работы рынка земли в Украине было заключено 15 533 сделок относительно 35 876 гектаров сельхозугодий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.
В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Полтавской (1403 договора) и Киевской (1371 договоров) областях. По площади лидируют Кировоградская (4 930,9 га) и Харьковская (4236 га) области.
Доступ к Государственному земельному кадастру получили уже болеее 4,9 тыс. нотариусов.
"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получил 641", - говорится в сообщении министерства.
Пожалуйста, подождите...
Рынок земли в Украине: названа цена гектара. Понятно что реальная стоимость в каждой области и районе может отличаться. Я даже по максимальной считал.
Всі чомусь не розуміють, що земля під Києвом і за 100 км від Києва, земля під будівництво і земля під с/г це ооооочєнь большая разніца.
Виручка з одного га складає 30, якщо пощастить 40 тисяч грн, що у нас, що в Польші чи Аргентині якійсь, а це не прибуток. Якщо посуха, взагалі все вигорить і буде помне зеро. Тепер відніміть затрати і уявіть, чи купили б Ви собі 1 га землі за 10 тисяч баксів
Ваші 270000 гривень за га через 20 років примітивного депозиту в Ощадбанку перетворяться на
700000 гривень. Отже можна заплатити і 10000 баксів за га, чому ні, так само можна заплатити 10000 баксів за жигуля і заробляти на ньому таксуючи - теж колись окупиться
Погані приклади. По-перше стосовно банків та вкладів у них ризик вкладів досить високий. Земля ж у Вашому користуванні. Відсотки з вкладів надає банк. З землею Ви самі регулюєте як користуватися. Відносно таксі та жигулів - так можна і в них вкласти. Тільки треба мати на уваці досить високі експлуатаційні витрати та знос авто. Порівнювати авто та землю це як порівнювати авто та нерухомість.
У Вас вибір: купити 5 га землі або 1 квартиру для здачі в оренду за 270000*5=1350000 грн. Куди вигідніше інвестувати?
3 га прибрежного сельхозугодий, под названием, асфальтированная дорога, электричество, вода $ 25,000
Продам земельный пай 1.44 га р-н
Овидиопольский, окрай ЖМ
Радужный
180 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-zemelnyy-pay-1-44-ga-r-n-ovidiopolskiy-okray-zhm-raduzhnyy-IDIaUIX.html#e9859861fe
5 300 $ 142 857 грн
5 соток
...Продається ділянка загальною площею 0, 05 га, для ведення садівництва.
Продам земельный пай 1.44 га р-н
Овидиопольский, окрай ЖМ
Радужный
180 000 $
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-zemelnyy-pay-1-44-ga-r-n-ovidiopolskiy-okray-zhm-raduzhnyy-IDIaUIX.html#e9859861fe
Земельный пай по Киевской трассе
150 000 $ 9 га.
А, если она вам не нужна, и вы сами ее продаете, то кого вы в этом вините?
Почему-то проклятые буржуи могут богатеть на этой земле, а простой нарид ее продает потому, что она его не кормит.
Так пусть же лучше остается в руках ни на что не здебных идийотов.
Она в руках жулья
Землю крестьянам, заводы рабочим. Но где-то это уже было...