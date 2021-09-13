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С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

За время работы рынка земли в Украине было заключено 15 533 сделок относительно 35 876 гектаров сельхозугодий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

В региональном разрезе по количеству сделок больше всего заключали в Полтавской (1403 договора) и Киевской (1371 договоров) областях. По площади лидируют Кировоградская (4 930,9 га) и Харьковская (4236 га) области.

С начала работы рынка земли в Украине продали 35,9 тыс. га, - Минагрополитики 01

Доступ к  Государственному земельному кадастру получили уже болеее 4,9 тыс. нотариусов.

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получил 641", - говорится в сообщении министерства.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Ну продавать мы всегда были мастера. Тем более за бесценок. Все 30 лет продаем страну никак распродать не можем.
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13.09.2021 23:04
+3
Тебя кто-то заставляет продавать свою землю?
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13.09.2021 23:07
+3
У всьому світі землю продають і купують, - і не стогнуть "Зрада!"
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13.09.2021 23:13
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Ну продавать мы всегда были мастера. Тем более за бесценок. Все 30 лет продаем страну никак распродать не можем.
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13.09.2021 23:04 Ответить
сельхозземля дорого стоит разве что в Бургундии - 1 млн евро за 1 га.В остальном цены даже дешевле украинских, например в Панаме, а там можно кофе выращивать.
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14.09.2021 00:25 Ответить
За Панаму не скажу. Но вот той же Польше рыночная цена 10 тыс долларов за гектар. У нас .от 51 тыс грн до 70 тыс грн. Что в максимуме составляет 2,5 тыс долларов. Разница ни много ни мало почти в пять раз. И кстати в Польше еще считается дешевая земля.
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14.09.2021 00:33 Ответить
в нас оголошення в газеті - куплю пай за 100 000. Це приблизно 4.5-4.8 гектари, тобто трохи більше 20 тис за га.
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14.09.2021 00:56 Ответить
Данные брал отсюда

Рынок земли в Украине: названа цена гектара. Понятно что реальная стоимость в каждой области и районе может отличаться. Я даже по максимальной считал.
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14.09.2021 01:02 Ответить
Дзвонить мені учора мій горе-пайщик і просить викупити землю по 30000 грн/га. А в цілому 40000-50000 грн/га. Ну 2, хай 2,5 тисячі баксів за га ще можна подумати. А от що там поляки вирощують, при ціні 10 тисяч баксів за га я не уявляю.

Всі чомусь не розуміють, що земля під Києвом і за 100 км від Києва, земля під будівництво і земля під с/г це ооооочєнь большая разніца.

Виручка з одного га складає 30, якщо пощастить 40 тисяч грн, що у нас, що в Польші чи Аргентині якійсь, а це не прибуток. Якщо посуха, взагалі все вигорить і буде помне зеро. Тепер відніміть затрати і уявіть, чи купили б Ви собі 1 га землі за 10 тисяч баксів
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14.09.2021 07:58 Ответить
Звісно купив би. Нехай з виручки навіть чистий прибуток 15-18 тис гривень з га. Бо це не тільки засіб отримання додаткового прибутку. Це довгостроковий вклад грошей, який можна у спадщину передати. Повна окупність гектару 10-15 років. За ціною 10 тис. баксів. Що досить непогано. Якщо брати по тій цені, що у нас - взагалі 2-3 роки максимум. І Ви вважаєте що це погана окупність? Ось поляки так не вважають. Просто у нас звикли з 90-х, що якщо справа не дає умовно кажучи 200-300 відсотків прибутку, то їй не варто займатися.
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14.09.2021 09:08 Ответить
Цікаві у Вас розрахунки. За 15 років у нас ні разу чистий прибуток не був навіть 15000 гривень. При чому кілька років взагалі виходили на чистий збиток. Ну в нас відстале господарство, може хто може й краще, не чув. Припустити можна, якщо зовсім мало землі, городина-теплиці, кілька га, а не сотні гектарів, прибуток складе в середньому навіть 15000 гривень. Де ви бачили, щоб окупність інвестицій рахувалась простим діленням? Банківські відсотки уже відмінили?

Ваші 270000 гривень за га через 20 років примітивного депозиту в Ощадбанку перетворяться на

700000 гривень. Отже можна заплатити і 10000 баксів за га, чому ні, так само можна заплатити 10000 баксів за жигуля і заробляти на ньому таксуючи - теж колись окупиться
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14.09.2021 11:10 Ответить
Ваші 270000 гривень за га через 20 років примітивного депозиту в Ощадбанку перетворяться на 700000 гривень. Отже можна заплатити і 10000 баксів за га, чому ні, так само можна заплатити 10000 баксів за жигуля і заробляти на ньому таксуючи - теж колись окупиться

Погані приклади. По-перше стосовно банків та вкладів у них ризик вкладів досить високий. Земля ж у Вашому користуванні. Відсотки з вкладів надає банк. З землею Ви самі регулюєте як користуватися. Відносно таксі та жигулів - так можна і в них вкласти. Тільки треба мати на уваці досить високі експлуатаційні витрати та знос авто. Порівнювати авто та землю це як порівнювати авто та нерухомість.
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14.09.2021 11:29 Ответить
Згоден, жигулі не вдалий приклад. Давайте тоді перейдемо на нерухомість.

У Вас вибір: купити 5 га землі або 1 квартиру для здачі в оренду за 270000*5=1350000 грн. Куди вигідніше інвестувати?
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14.09.2021 11:43 Ответить
Велике питання. Квартира в наш час теж досить недешеве задоволення. Може таке статися, що аренда буде перекривати тільки експлуатаційні витрати.
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14.09.2021 12:16 Ответить
А не. Вот нашел в Панаме.
3 га прибрежного сельхозугодий, под названием, асфальтированная дорога, электричество, вода $ 25,000
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14.09.2021 00:37 Ответить
У нас прибрежная земля стоит дороже.
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14.09.2021 01:09 Ответить
Вы внимательно там все просмотрели? Разговор был за сельхоз назначения а не под застройку. И где у нас земля дороже? Назовите.
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14.09.2021 01:22 Ответить
Где я имел ввиду под застройку, если писалось про кофе и плантации? Чукча не читатель? В бердянском заливе столько прибрежной земли будет стоить несколько миллионов долларов.
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14.09.2021 01:38 Ответить
Сельхоз земли? Можно ссылочку с ценами?
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14.09.2021 01:40 Ответить
Опубликовано 26 августа 2021 г.


Продам земельный пай 1.44 га р-н
Овидиопольский, окрай ЖМ
Радужный

180 000 $

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-zemelnyy-pay-1-44-ga-r-n-ovidiopolskiy-okray-zhm-raduzhnyy-IDIaUIX.html#e9859861fe
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14.09.2021 01:50 Ответить
А здесь скорее всего перепутана валюта.
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14.09.2021 09:59 Ответить
неа, таких объяв полно.
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14.09.2021 10:17 Ответить
c. Кароліно-Бугаз м. Овідіополь
5 300 $ 142 857 грн

5 соток

...Продається ділянка загальною площею 0, 05 га, для ведення садівництва.
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14.09.2021 01:45 Ответить
Это дачный участок возле моря.
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14.09.2021 09:59 Ответить
паи сельхозназначения возлеморя стоиещё дороже - - 100 тыс долларов за га.

Продам земельный пай 1.44 га р-н
Овидиопольский, окрай ЖМ
Радужный

180 000 $

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-zemelnyy-pay-1-44-ga-r-n-ovidiopolskiy-okray-zhm-raduzhnyy-IDIaUIX.html#e9859861fe
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14.09.2021 10:02 Ответить
Опубликовано 08 сентября 2021 г.


Земельный пай по Киевской трассе

150 000 $ 9 га.
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14.09.2021 01:48 Ответить
еще немного и у украинцев не останется своей земли.. будет выбор, стать или рабом или уехать из страны
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13.09.2021 23:05 Ответить
Тебя кто-то заставляет продавать свою землю?
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13.09.2021 23:07 Ответить
тебе ж написали, что за 3 мес уже продали 35 тыс гектар.. с такими темпами продадут за год всю Украину
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14.09.2021 00:10 Ответить
Чукча математику не изучала? 42 млн делим на 12 тыс. в месяц, получаем 3500 месяцев или 291 год.
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14.09.2021 00:21 Ответить
Ну так вот я и спрашиваю, кто ж вас под страхом смерти заставляет-то продавать?

А, если она вам не нужна, и вы сами ее продаете, то кого вы в этом вините?
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14.09.2021 07:46 Ответить
бедность людей заставляет... зеленский довёл людей до нищеты, и открыл рынок земли, очень хитрый и продуманный план
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14.09.2021 09:15 Ответить
Это только начало. Сейчас ещё налог введут на землю, потом эпидемия коронавируса и обострение на Донбассе. Выкупить хотят за копейки землю!
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14.09.2021 09:21 Ответить
И вот мы приходим к извечной формуле существования простога нарида - "чому бідний бо дурний, чому дурний бо бідний".

Почему-то проклятые буржуи могут богатеть на этой земле, а простой нарид ее продает потому, что она его не кормит.

Так пусть же лучше остается в руках ни на что не здебных идийотов.
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14.09.2021 14:06 Ответить
Фантомас, не ліньки молоти дурню? Розкажи ще про те, як китайці вагонами наш чорнозем вивозять.
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13.09.2021 23:38 Ответить
это прорыв
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13.09.2021 23:06 Ответить
У всьому світі землю продають і купують, - і не стогнуть "Зрада!"
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13.09.2021 23:13 Ответить
продають, так, але з таким рівнем корупції і всезагального по...му то продадуть за копійки і повиїзджають за кордон. І хто залишиться? Людей ще забагато 34-36 млн, багаті чорноземи, дешева сировина і робочі люди. Байдужість гірше зла.
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13.09.2021 23:25 Ответить
Хіба хтось насильно заставляє продавати?
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13.09.2021 23:26 Ответить
а навіщо заставляти, просто створені всі умови щоб люди кидали землю і виїзджали на заробітки, щоб за півроку заробітчанства збагатити іноземців, заплатити туди податки, приїхати в Україну і радіти якійсь євроблясі, чи оплатити весілля дочці, онуку дорогий шматок заліза. Он Данілов за латиницю верготів, а він знає проти кого запорожські козаки воювали, проти латини і уніатів. Так продати. Татарва століття назад ясир брала молодими дівчатами в гареми, а тепер самі добровільно. Продажа тіла і землі, більше нема чого продавати.
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13.09.2021 23:40 Ответить
О полученных в бюджет суммах скромно умалчивается.
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13.09.2021 23:38 Ответить
А это продавцы отхаркают. До 70% от оценочной стоимости налоги. Дурни еще не поняли как их поимели.
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14.09.2021 11:40 Ответить
Землю следует национализировать,

Она в руках жулья
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14.09.2021 02:43 Ответить
Точно!!!

Землю крестьянам, заводы рабочим. Но где-то это уже было...
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14.09.2021 07:49 Ответить
крестьян - земле, хотя у нас нет крестьян, у нас селяне.
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14.09.2021 10:13 Ответить
Интересно узнать у продавцов, сколько налогов заплатили за продажу? Там до 70% от оценочной стоимости. Зеленский мимо не пройдет, что бы не ободрать.
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14.09.2021 11:38 Ответить
 
 