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Трое злоумышленников подожгли два магазина на Тернопольщине и вымогали у владельца биткоины на 7 млн грн, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое злоумышленников подожгли два магазина на Тернопольщине и вымогали у владельца биткоины на 7 млн грн, - МВД

В Тернопольской области правоохранители объявили подозрения трем мужчинам, которые подожгли магазины и вымогали у их владельца биткоинов почти на 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Пострадавший предприниматель обратился в полицию в конце мая этого года. Он написал заявление о повреждении двух его магазинов (торговых киосков) в результате пожара.

Правоохранители выяснили, что имущество мужчины подожгли, и установили причастного - жителя Винницкой области.

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Впоследствии у пострадавшего стали требовать деньги, угрожая физической расправой и уничтожением имущества. Преступники требовали у мужчины почти 7 миллионов гривен в биткоинах (в эквиваленте 250 тысяч долларов).

Правоохранители установили человека, который вел переговоры по поводу угроз. Им оказался житель Киевской области, который, как выяснилось впоследствии, работает на организатора. Последний - 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои собственные финансовые проблемы.

По месту жительства фигурантов, других владений, которыми они пользуются, и в транспортных средствах провели обыски. На основании полученных доказательств организатору и двум его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям им грозит до 10 лет заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение еще одного участника группировки.

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Автор: Анна Судак
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понеслась биткоиновая горячка! майнят серьезно взялись в полунищей стране
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13.09.2021 23:29 Ответить
Это врачи-вредители виноваты!
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14.09.2021 00:54 Ответить
теперь я понял для чего зеленожопые легализовали биток в Украине
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13.09.2021 23:31 Ответить
"Слюшай, биткоинов давай, иначе зарэжу."
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14.09.2021 00:01 Ответить
мы меседж прочитали, врачи - не святыни, и детские тоже.
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14.09.2021 00:10 Ответить
развелось дичи, стрелять некому.
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14.09.2021 02:44 Ответить
 
 