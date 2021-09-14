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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) олигарх (1016) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2548)

После направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию фракция "Слуга народа" прислала письмо, что считает это нецелесообразным, - Разумков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Регламент Верховной Рады не запрещает народным депутатам рассматривать законопроект, который направлен в Венецианскую комиссию, без ее выводов.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не мог не учесть предложение всех оппозиционных фракций, поэтому законопроект был отправлен в Венецианской комиссии. Далее хотелось бы понять позицию "Слуги народа", потому что я не понял, или коллеги предлагают подождать, когда мы получим заключение (Венецианской комиссии. - Ред.), тогда лучше надо формулировать свою позицию. Если нет, то Регламент Верховной Рады не запрещает нам рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии", - сказал спикер.

Разумков напомнил, что в течение двух лет работы парламента депутаты дважды принимали проекты законов, не дожидаясь выводов комиссии. Речь идет о законах "О народовластия через всеукраинский референдум" и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Разумков считает, что большинство народных депутатов поддерживают законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".  Некоторые, из тех кто поддерживает, имеют конкретные предложения для его усовершенствованию. В связи с этим спикер считает, что выводы Венецианской комиссии только убедят нардепов, что они "все делают правильно".

Также читайте: Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
ранее в новостях было, шо венецианская комиссия не одобряет проект, который предусматривает избирательное применение закона к людям разного достатка или там социального положения - кулаков вспомнили...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
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14.09.2021 02:09
+7
А причем тут Ахметка или Бородатая бабушка? Они не пойдут в преЗЕденты потому что у них уже есть преЗЕдент которым они рулят!
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14.09.2021 06:45
+5
Разумков розганяє себе власного у піарі абсолютно пропорційно тому пожару, у якому палають з кожним днем більше, сраки у діячів з Банкової
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14.09.2021 02:12
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Правила форума Совет форумчан
Без перевода с языка Эзопа на нормальный трудно понять.... что сказал Разумов и что написали Слуги и так далее...биллиберда короче....
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14.09.2021 01:26 Ответить
ранее в новостях было, шо венецианская комиссия не одобряет проект, который предусматривает избирательное применение закона к людям разного достатка или там социального положения - кулаков вспомнили...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
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14.09.2021 02:09 Ответить
Разумков розганяє себе власного у піарі абсолютно пропорційно тому пожару, у якому палають з кожним днем більше, сраки у діячів з Банкової
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14.09.2021 02:12 Ответить
Перевод - ''Я не мог не учесть выгодное предложение Рината Лианидыча поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Далее хотелось бы посмотреть сколько занесут и какие будут предложения от остальных олигархов''
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14.09.2021 02:18 Ответить
А причем тут Ахметка или Бородатая бабушка? Они не пойдут в преЗЕденты потому что у них уже есть преЗЕдент которым они рулят!
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14.09.2021 06:45 Ответить
Не, зебил, ты не понял. Перевод: а настолько ли зорош проект, предложенный бабушкой Беней через своего буратину?
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14.09.2021 09:29 Ответить
буба вошик тупой напыщеный - там мозгов - 0.000 тысячных.
разумков - другое дело, падло такое же, но с мозгами в падловском направлении...

думайте, если еще осталось чем....
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14.09.2021 04:22 Ответить
за серыми всегда приходят черные.
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14.09.2021 04:27 Ответить
"коричневые". Так было у Стругацких
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14.09.2021 06:55 Ответить
радуеет шо идею вы поняли и да у Стругацких были "серые" - перечитайте...
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14.09.2021 06:59 Ответить
"Трудно быть Богом"
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14.09.2021 07:02 Ответить
мне просто казалось, что это коннотация на нацистов
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14.09.2021 09:00 Ответить
a ето она и была.....
но у Стругацких были серые - бывает... - нормально все...
между прочим вы единственный кто вспомнил Сругацких....
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14.09.2021 09:13 Ответить
спорить не буду -)))). Я это читал лет 40 назад-)))
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14.09.2021 10:16 Ответить
ну и я примерно столько же лет назад все ето читал...
"Дикие лебеди", "Трудно быть Богом" и много еще всего чего сейчас и не вспомнить...
"Дикие лебеди" я бы и сейчас перечитал - там мозгу отдыха нет.
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14.09.2021 10:30 Ответить
...каждый имеет право (с)
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14.09.2021 06:08 Ответить
А кто то верил что у нас посмеют тронуть хозяев жизни?
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14.09.2021 06:50 Ответить
Бунт ляльок проти ляльководів)))
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14.09.2021 07:05 Ответить
Це виходить, що і Розумков за прийняття закону без висновків Веніціанської коміссії, просто перед цим попіарився. Зелень бенівська і медведчуківська добре розуміє, що тільки в такий спосіб вона може зняти з виборів нормальних державників і рейтингових політиків. Тільки в такий спосіб можде закрити рота опозиції і примусити співати оди Гундосу. А на Конституцію Косоворотка sRav з великої горки, у нього хуцпа.
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14.09.2021 08:22 Ответить
Ясно что для Венецианской комиссии это не закон, а что-то другое. А узеленские ничего лучше написать не могут
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14.09.2021 08:58 Ответить
Грустная у нас политика. Безграмотная и бесперспективная

Что такое борьба с олигархами? Это борьба с экономическим и политическим монополизмом реализуемым посредством коррупции.

Решает ли этот закон задачу? На 1 процент - ровно на столько, насколько монополисты поделятся активами с решалами.

Что-то подобное решали в США 100 лет назад.

Ликвидировали монополизм, заставив образовавшихся монополистов распродать большую часть активив до почти полной ликвидации их влияния на экономику и политику.

Как надо у нас? Принять закон о демонополизации активив естественных моноиполий (облэнерго, облгазы, госземля, госнедра, госвоздух, госсолнце, если угодно) итд. Не больше 5% (3,8,10) одному собственнику. Остальное - продать. Тот кто купит - тоже не более 5% (3,8,10).

Срок - год.

Вот и весь закон.

А нынешний - бурда для качания денег в высокие карманы.
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14.09.2021 10:08 Ответить
Разумкова пора самого куда-то отправить. Жалательно в один конец
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14.09.2021 11:32 Ответить
Точно так-с
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14.09.2021 11:53 Ответить
этот закон возник в мудрой голове Ермака как поддержка штанов бубочки перед визитом в США, активно пропихали, запугивали запуганных, веселились. гоготали а в сухом остатке -разумков в довольной улыбкой вещает - таки отправили, таки да. Оттуда уже не вернется. Один Медведчук пострадал, но там был только российский след.
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14.09.2021 19:12 Ответить
 
 