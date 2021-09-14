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Нонсенс и разрушение традиций, - языковед Гриценко о возможном переходе на латиницу в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нонсенс и разрушение традиций, - языковед Гриценко о возможном переходе на латиницу в Украине

Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический перевод Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории, начиная с Х века.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.

На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенсом. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов удивлен реакцией на его заявление о переходе Украины на латиницу: "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!"

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", — сказал эксперт.

Тема о переводе Украины на латиницу возникала после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов, который также является приверженцем идеи обозначения английского языка в Украине как обязательного.
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Топ комментарии
+13
Москаль данІлов не має вказувати українцям, якою абеткою їм послуговуватися.

Ми використовуватимемо кирилицю.

А він нехай калякає хоч ієрогліфами.
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14.09.2021 07:52
+11
на самом деле тоже так считаю - не быковать, мову вивчiти, латиница подождет, ничего с ней не станется....
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14.09.2021 07:17
+10
Когда пистят по черному, вылазит тема языка. Сколько приват уже списал долгов бене. Против дубилета закрыли дело. А вам сказки про латиницу, кушайте.
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14.09.2021 08:01
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Этот слуга олигархов Данилов, вбросил в инфополе "дохлую кошку". Сейчас ему важно отвлечь внимание от расследования по вагнеровцам. Чтоб отвлечь внимание от кремлевских прихвостней, засевших в Верховной Раде и правительстве. Отвлечь внимание от комиссии, расследующей это дело, отвлечь от ее выводов, а они уже понятны сейчас, какие они будут, в пользу предателей!!!
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14.09.2021 09:20 Ответить
Москали москолями, а кирилица тут ни причем! Считаю мнение этого языковеда обоснованым /не нужно гоняться за сиюминутной политической коньюктурой/ никому не возброняется учить английский, испанский и другие языке на латинском алфавите /не вижу проблемы/
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14.09.2021 09:22 Ответить
Слідкуйте за руками! Такі вкиди зелених папуг відволікають суспільство від більш важливих загроз
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14.09.2021 09:26 Ответить
в Україні переважна більшість громадян говорить завжди на "руССком язикє", а НЕ УКРАЇНСЬКОЮ! А клоуни переводять стрілки на якусь латиницю???? УКРАЇНСЬКУ СПОЧАТКУ ВИВЧІТЬ, БАРАНИ!!!

Україна вже сім років в стані ВІЙНИ з москалями і до цих пір навіть елементарних патронів НЕ виготовляє, а вони про якусь там англійську офіційну заїкаються....

Яким боком латиниця чи англ. мова поверне українські землі і розвалить парашу? Кацапня успішно труїть на смерть англомовних латинян на їх же ж територіях вже роками!!
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14.09.2021 09:36 Ответить
В Україні за переписом 67,2% українськомовних і 29,6% - рюсскаязичних (це включно з окупованим нині Кримом) - вчіть матчастину!
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14.09.2021 09:41 Ответить
є статистика, а є РЕАЛЬНІСТЬ! Вийди в будь-яке більш-менш велике українське місто і почуй, якою мовою говорять між собою люди на вулиці....
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14.09.2021 14:54 Ответить
Русифіковані міста, це ще не все. До того ж зараз навіть в таких обласних центрах як Вінниця більшість людей говорить українською.
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14.09.2021 22:08 Ответить
А в Києві або Дніпрі або в Запоріжжі або в Чернігові??
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14.09.2021 22:26 Ответить
Київ, Дніпро - значно більш русифіковані міста. Запоріжжя, Чернігів - не маю уяви.

Я заперечив проти заяви "будь-яке більш-менш велике українське місто". Далеко не будь-яке.
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14.09.2021 22:31 Ответить
Коли у кінці 80-х почалась дискусія про надання українській мові статусу державної, то противники української мови наводили, з їхньої точки зору, залізобетонний аргумент, що державна українська мова не дасть більше ковбаси. "Яким боком латиниця чи англ. мова поверне українські землі і розвалить парашу?" - це з того ряду.
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14.09.2021 10:17 Ответить
це АБСОЛЮТНО НЕ з того ряду! Бо в державі УКРАЇНА ДЕРЖАВНОЮ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКА МОВА!!!! Це є повністю логічним і закономірним. Яким боком тут ліпиться ковбаса?
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14.09.2021 14:55 Ответить
Какая кирилица?

Только глаголица!

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14.09.2021 09:40 Ответить
А до глаголиці були "черти і різи" (риски і зарубки), краще перейти на них, то справжнє давньоукраїнське (руське) письмо.
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14.09.2021 10:08 Ответить
Як людина, у якої перша освіта - вища філологічна (червоний диплом магістра в Шевченка), скажу, що перехід на латиницю не справа навіть не 10 років. От серби латиницю вводять з 90-х і досі вона не витіснила кирилицю (хоча там латиниця існувала давно в тих же хорватів, які тою ж сербо-хорватською мовою спілкуються).

А у нас ще треба створити свій алфавіт (по типу словацього з позначенням літер ч і щ, м'якого знака). Тому перехід менш, ніж за 20 років здійснити НЕ ВИЙДЕ! Ну і плюс, перед введенням кирилиці треба ще дерусифікацію провести хоч трохи...
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14.09.2021 09:46 Ответить
правильная заява.
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14.09.2021 10:02 Ответить
Нонсен - це ті аргументи, які навів мовознавець.

"массовое распространение кириллической книги - а это то, из-за чего утвердилось наше государство".

"Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает - разрушать традицию нельзя".

Це називається брєд сивої кобили.
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14.09.2021 10:04 Ответить
В Україні є тисячолітня історія кирилічної писемності. І відмовитися від неї - оце нонсенс.

Візьме твій онук стару книжку, якість "Тореадори з Васюківки" і скаже тобі: "Я не можу прочитати. Це не наша мова?"
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14.09.2021 22:13 Ответить
Для тебе може це й нонсенс. А мої онуки, так само як і я, читають і кирилицею, і латиницею: українською, англійською, німецькою, польською.
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14.09.2021 22:33 Ответить
Англійську, німецьку і польську всі читають латиницею.
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14.09.2021 22:36 Ответить
Так, латиницею, бо алфавіти цих мов створені на основі латиниці.
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15.09.2021 10:31 Ответить
А наша писемність була створена на основі кирилиці. Що з цим робити?
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17.09.2021 01:11 Ответить
У нас за 30 років люди не змогли українську вивчити, а ви вже за латиницю думаєте
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14.09.2021 10:07 Ответить
І кирилиця розвивалась. Що мішає деякі букви привести до латиниці: k, r, n, z ?

У 12 столітті в давньоруських рукописах виходять з ужитку такі літери, як йотований юс і юс великий, їх заміняють відповідно «Ꙗ», Ѧ або «ю», «оу». Літера юс малий поступово набула значення ['а] з попередньою м'якістю або поєднання jа. У рукописах 13 століття помітне опущення літер ь, ь, що пов'язане з заміною літер «ь» на «о» та «ь» на «е». У деяких рукописах, починаючи з 12 століття, літера Ѣ пишеться замість літери «е» (південно-західні, або галицько-волинські джерела). У низці давньоруських рукописів зустрічається заміна літери «ц» на «ч» (новгородські рукописи з 11 століття), заміна «с» на «ш», «з» на «ж» (псковські рукописи). У 14-15 століттях з'являються рукописи з заміною літер ѣ - і та ѣ - і.

У болгарських рукописах 12-13 століття спостерігається заміна юсів, великого і малого, йотовані юси виходять з ужитку; можлива заміна літер Ѣ - Ꙗ, ь - ь. У цей же період зафіксовані так звані одноерові джерела, в яких вживається або «ь», або «ь». Можливою була заміна літер «ь» та юс великий. Літера Ѫ існувала в болгарській абетці до 1945 року. Поступово виходять з ужитку літери йотованих голосних в положенні після голосних (моа, добраа), часто змішуються літери и - в.
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14.09.2021 10:14 Ответить
А можно на иврит א ,ב ,....ת 🙄🤔🤦🤣🤣🤣
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14.09.2021 10:33 Ответить
Общество хотят и дальше разрушать. Разрушают дружеские, семейные, социальные ... связи.
Украинец должен быть одиноким, запуганным, не понимающим реальной картины жизни?
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14.09.2021 10:37 Ответить
"Уважаемый язиковед" не знает опыт других стран. Например Индия-в ТРИ раза более древняя чем Украина страна,страна в которой например возник Буддизм-самая распостраненная религия на земле. И при этом Индия вполне нормально сушествует Английский язык как официальный государственный . Я тоже против чтобы наскоком переходить на латиницу. Я за то чтобы новое поколение поголовно знало Английский который будет преподаватся в школах на равне с Украинским. И чтобы потом Английский стал вторым государственным языком в Украине. Чем украинцы хуже Индусов? Может мы глупее и не в состоянии выучить английский?
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14.09.2021 10:51 Ответить
Индия была колонией Британии. Дурацкое сравнение. Украинский для начала выучите.
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14.09.2021 11:37 Ответить
Так почему Индия не отказалась от Английского когда получила независимочсть? Украина стремится в ЕС,а в ЕС говорят на английском. Во всем мире говорят на Английском. Не на Русском или Немецком или Хинди или Японском а на Английском. Молодое поколение Украинцев должно знать Английский. А dali mozjno pereiti na latinizy!. Rozumietе?У меня в школе по английскому было 2 балла в четверти,но даже я выучил как звучат английские буквы в алфавите!!!!!-це взагали нема питань!
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14.09.2021 21:58 Ответить
"в ЕС говорят на английском"
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14.09.2021 22:15 Ответить
а скільки років наглосакси окуповували/правили в Україні? А скільки в Індії?
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14.09.2021 14:58 Ответить
Вся ця ідея з латиницею,це ідея перевести країну з російскомовного інформаційного простору в західнословянский включно з такими народами як поляки, словаки,чехи.Так як білоруси практично вже втратили свою мову,і практично асиміловані кацапами,то можна вважати що вони словяни тільки номінально.

Коли Ататюрк вирішив перевести Турцію на латинську абетку, то я думаю що в нього прихилників його реформи було не багато.Весь цивілізований світ використовує латинську абетку,і в нашому випадку "наша хата скраю" точно не зробить нашу країну більш цивілізованою.
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14.09.2021 11:18 Ответить
Ідея зрозуміла, але вона безглузда. Ви навіть не уявляєте собі величезної кількості проблем, пов'язаних з переходом. Від того шкоди буде більше, ніж користі від "перевести країну з російскомовного інформаційного простору". Зараз українська мова відновлюється, і не треба цьому заважати такими дурницями.
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14.09.2021 22:20 Ответить
Ось цікавий досвід балканської країни який заперечує вашу точку зору:https://www.youtube.com/watch?v=oRjJm0JLre8
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16.09.2021 11:57 Ответить
Є дві проблеми.

1. Мене нудить від Дроздова.

2. Я не буду дивитися 1 год 17 хв, щоб зрозуміти, що саме там заперечує мою точку зору.
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17.09.2021 00:20 Ответить
Справа не в особистості,а в фактах. А факти вперта річ.
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17.09.2021 06:19 Ответить
Это можно делать когда мы вступим в ЕС и НАТО и вопрос безопасности Украины окончательно закроется.Сейчас делать такую реформу неуместно.
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14.09.2021 12:06 Ответить
Тук ключове слово "коли".Справа в тому щоб вступити в ЄС чи в НАТО потрібно зробити реформи,а не навпаки.Поки є рашка на карті,питання безпеки не закриється ніколи.Навіть якщо вона зникне,то з*являться нові виклики.Реформи проводяться або зараз або ніколи.Така правда життя.
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17.09.2021 06:28 Ответить
Грузия провела 100500 реформ и ей даже ПДЧ не дают.Дело в нерешительности Запада,а не в реформах.Нужно ждать прихода к власти политика уровня Рейгана или Маккейна.Тогда начнутся подвижки.
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17.09.2021 13:26 Ответить
Проблема в тому що реформи потрібні Україні а не США чи ЄС,так як аутсайдери потрібні тільки рашкі,бо через коррупцію легше керувати.Україну чекає або розвиток через реформи або загнивання в коррупційному болоті.На заході дивляться та чекають що переможе,здоровий глузд,чи жадібність.
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17.09.2021 16:33 Ответить
Я за 1000 % !!!!!!!
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14.09.2021 13:19 Ответить
Не на часі ця тема! Ворожа армія націлена зо всіх боків. А у нас нема чим збивати навіть безпілотники! Ось над чим треба думати, і робіть щось на кінець кінцем! Скільки можна красти?
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14.09.2021 14:01 Ответить
і так, що ми маємо: примус за подвійне громадянство, подоляк агітує, що СНН агенти ФСБ, секретар СНБО агітує за зміну правопису, арахамія шукає нових міністрів і премьера, Кулєбякін протирічить класику "розвода" Остапу Бендеру - запад нам не поможе, Єрмак звинуватив лероса у самопідпалі, а про бубочку нема що говорити.

Затіяли зіграти квартетом, а вийшло так як лебідь, рак і щука щось тягнуть по рівнині. Одне цікаво, а Єрмак володіє ідіш чи івритом і теж читає справа на ліво.+
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14.09.2021 20:52 Ответить
Предки данилова не троцкисты случайно недобитые? троцкий хотел перевести на латиницу
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14.09.2021 21:18 Ответить
Идея конечно интересная, казахи, кажется, применяют латыницу. И переводчик гугла нормально транслирует укр. слова латыницей и нормально получается. Однако задача очень сложная, практически нереальная. Но было бы круто.
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14.09.2021 22:18 Ответить
Ми постійно оставляємо по за увагою що в Україні вже розроблена своя абетка-шрифт "Рутенія"
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19.09.2021 13:59 Ответить
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