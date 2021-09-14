Нонсенс и разрушение традиций, - языковед Гриценко о возможном переходе на латиницу в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический перевод Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.
Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории, начиная с Х века.
"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.
На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенсом. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.
"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", — сказал эксперт.
Тема о переводе Украины на латиницу возникала после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Он сообщил, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей". "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов, который также является приверженцем идеи обозначения английского языка в Украине как обязательного.
Пожалуйста, подождите...
Україна вже сім років в стані ВІЙНИ з москалями і до цих пір навіть елементарних патронів НЕ виготовляє, а вони про якусь там англійську офіційну заїкаються....
Яким боком латиниця чи англ. мова поверне українські землі і розвалить парашу? Кацапня успішно труїть на смерть англомовних латинян на їх же ж територіях вже роками!!
Я заперечив проти заяви "будь-яке більш-менш велике українське місто". Далеко не будь-яке.
Только глаголица!
А у нас ще треба створити свій алфавіт (по типу словацього з позначенням літер ч і щ, м'якого знака). Тому перехід менш, ніж за 20 років здійснити НЕ ВИЙДЕ! Ну і плюс, перед введенням кирилиці треба ще дерусифікацію провести хоч трохи...
"массовое распространение кириллической книги - а это то, из-за чего утвердилось наше государство".
"Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает - разрушать традицию нельзя".
Це називається брєд сивої кобили.
Візьме твій онук стару книжку, якість "Тореадори з Васюківки" і скаже тобі: "Я не можу прочитати. Це не наша мова?"
У 12 столітті в давньоруських рукописах виходять з ужитку такі літери, як йотований юс і юс великий, їх заміняють відповідно «Ꙗ», Ѧ або «ю», «оу». Літера юс малий поступово набула значення ['а] з попередньою м'якістю або поєднання jа. У рукописах 13 століття помітне опущення літер ь, ь, що пов'язане з заміною літер «ь» на «о» та «ь» на «е». У деяких рукописах, починаючи з 12 століття, літера Ѣ пишеться замість літери «е» (південно-західні, або галицько-волинські джерела). У низці давньоруських рукописів зустрічається заміна літери «ц» на «ч» (новгородські рукописи з 11 століття), заміна «с» на «ш», «з» на «ж» (псковські рукописи). У 14-15 століттях з'являються рукописи з заміною літер ѣ - і та ѣ - і.
У болгарських рукописах 12-13 століття спостерігається заміна юсів, великого і малого, йотовані юси виходять з ужитку; можлива заміна літер Ѣ - Ꙗ, ь - ь. У цей же період зафіксовані так звані одноерові джерела, в яких вживається або «ь», або «ь». Можливою була заміна літер «ь» та юс великий. Літера Ѫ існувала в болгарській абетці до 1945 року. Поступово виходять з ужитку літери йотованих голосних в положенні після голосних (моа, добраа), часто змішуються літери и - в.
Украинец должен быть одиноким, запуганным, не понимающим реальной картины жизни?
Коли Ататюрк вирішив перевести Турцію на латинську абетку, то я думаю що в нього прихилників його реформи було не багато.Весь цивілізований світ використовує латинську абетку,і в нашому випадку "наша хата скраю" точно не зробить нашу країну більш цивілізованою.
1. Мене нудить від Дроздова.
2. Я не буду дивитися 1 год 17 хв, щоб зрозуміти, що саме там заперечує мою точку зору.
Затіяли зіграти квартетом, а вийшло так як лебідь, рак і щука щось тягнуть по рівнині. Одне цікаво, а Єрмак володіє ідіш чи івритом і теж читає справа на ліво.+