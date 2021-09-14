Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 14 сентября в мире зарегистрировали 442 491 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 919 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 226 105 771 случай инфицирования, из них 442 491 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 652 663 человека, из них 6 830 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 202 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 46-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям - 47-ю и 12-ю позицию соответственно.
Также следует отметить, что по количеству смертей от коронавируса за сутки в мире лидируют США, Россия и Иран.
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В тех же штатах около 40% не вакцинированы. Причём отказываются принципиально. Этого вполне достаточно новым штаммам чтобы активно распространяться.