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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 14 сентября в мире зарегистрировали 442 491 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 919 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 226 105 771 случай инфицирования, из них 442 491 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 652 663 человека, из них 6 830 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США 01

Побороли болезнь и вылечились 202 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 46-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям - 47-ю и 12-ю позицию соответственно.

Также следует отметить, что по количеству смертей от коронавируса за сутки в мире лидируют США, Россия и Иран.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США 03
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Хто більше вакцинується, той більше мре.
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14.09.2021 08:38 Ответить
Так в этом то и цель....
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14.09.2021 09:41 Ответить
Путін ні прі чьом?
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14.09.2021 09:50 Ответить
На верху списка расположились большие страны, которые слабо контролируют население.
В тех же штатах около 40% не вакцинированы. Причём отказываются принципиально. Этого вполне достаточно новым штаммам чтобы активно распространяться.
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14.09.2021 09:04 Ответить
По смертности РФ на втором месте. Причем населения в РФ в два раза меньше.
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14.09.2021 09:24 Ответить
 
 