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Новости За рубежом
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Австралия (386) Байден (2386) Индия (327) Китай (2405) саммит (1034) США (23215) Япония (1240)

Байден впервые в истории проведет очный саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии для решения вызовов ХХІ века

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден впервые в истории проведет очный саммит с лидерами Австралии, Индии и Японии для решения вызовов ХХІ века

Президент США Джо Байден собирает в сентябре саммит лидеров "четверки". В очном формате лидеры в этом составе встретятся впервые.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йосихиде Суга", – говорится в тексте сообщения.

Предыдущая встреча политиков на высшем уровне состоялась в марте в онлайн-режиме. Саммит в сентябре обещают провести в очном формате.

Принятие лидеров "четверки" демонстрирует приоритет администрации Байдена-Харриса по участию в Индо-Тихоокеанском регионе, поясняют в Вашингтоне.

Среди целей встречи указано "решение вызовов ХХІ века".

Лидеры "четверки" сосредоточатся на углублении связей с США, в продвижении практического сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом, решении проблемы климатического кризиса, партнерства в сфере новых технологий и киберпространства, а также содействие свободному и открытому Индо-Тихоокеанского региону.

После вывода войск из Афганистана США сосредоточили свое внимание на противостоянии Китаю. Страны с самой высокой толерантностью к риску – и, следовательно, самой большой готовностью противостоять Китаю – это Япония и Австралия. Обе являются давними союзниками Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден планирует созвать международный саммит по борьбе с COVID-19, - Politico

После встречи с руководством Японии и Южной Кореи американский глава подтвердил, что они будут работать вместе в ответ на угрозы со стороны КНР. Заявления имели целью передать Пекину четкий и понятный сигнал о недопустимости нарушать текущий глобальный порядок.

Массовое усиление обороноспособности Китая увеличило военное превосходство над США в Азии.

По подсчету экспертов, Китай имеет примерно в пять раз больше истребителей, размещенных в Индо-Тихоокеанском регионе, чем США. По прогнозам Индо-Тихоокеанского командования США, к 2025 году это число вырастет в восемь раз.

Также считается, что Китай развернул около 2 тысяч наземных ракет средней дальности, тогда как у военных США таких в регионе нет.
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А эти нам тоже уже должны?
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14.09.2021 08:14 Ответить
Кацапам? Да должны. Санкции по самые коки-наки
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14.09.2021 08:18 Ответить
Точно решил Китай мочить. Только без африканских стран это пустая затея. Китай давно ведет успешную экономическую экспансию на "черном" континенте. А у Штатов был один верный союзник - ЮАР и того не стало
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14.09.2021 08:17 Ответить
Можливо, але Індія - це єдиний можливий реальний суперник Китаю на цьому континенті. І Байден це розуміє. Якщо перекинути виробництва Західних країн з Китаю до Індії, то вона, так чи інакше, стане суперником. По населенню вони рівні. А якщо надати ще виробництва доступні Китаю... Шкода, що 4 роки було втрачено з популіськім Трампом, котрий тільки горлати міг та псувати відносини з союзниками. Китай цим скористався
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14.09.2021 09:58 Ответить
По Индии, некоторым странам Азии и большинсву стран Африки нужно проводить отдельную всемирную конференцию по теме: "Когда перестаненте засирать планету /в прямом смысле/!?" или "О санитарно гигиенических правилах человеческого рода"!
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14.09.2021 10:13 Ответить
как бы Байден не предоставил Индии статус основного союзника США вне НАТО ???
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14.09.2021 10:31 Ответить
саме ці країни ,можуть допомогти нам фінансово, втілити РАКЕТНУ ПРОГРАМУ,яка буде серйозним викликом для кремлівської братви ,А КИТАЙ сам себе зажене,бо немає там ні ВІРИ в БОГА,ні ідеології людської, а щось подібне.як у росії, кндр,кубі
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14.09.2021 10:32 Ответить
 
 