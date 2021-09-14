В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 3 332 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 97 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 9 июня 97 летальных случаев, 7 июня - 118.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 58).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 718 человек;

летальных случаев - 97;

выздоровели - 1 404 человека.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 29 281 человек,

методом ИФА - 8 413 человек,

экспресс-тестами - 25 031 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 321 156 человек;

выздоровели - 2 223 272 человека;

летальных случаев - 54 457;

проведено ПЦР-тестов - 12 309 029.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях", - рассказали в Минздраве.







