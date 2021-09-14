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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 3 332 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 сентября. Также за минувшие сутки зафиксированы 97 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в начале июня 2021 года - 9 июня 97 летальных случаев, 7 июня - 118.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 58).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 госпитализированы - 718 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 летальных случаев - 97;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 выздоровели - 1 404 человека.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 методом ПЦР - 29 281 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 методом ИФА - 8 413 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 экспресс-тестами - 25 031 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 226 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидируют США. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 заболели - 2 321 156 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 выздоровели - 2 223 272 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 летальных случаев - 54 457;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 12 309 029.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 97 человек, зафиксированы 3 332 новых случая заражения, 1 404 человека выздоровели 14
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Топ комментарии
+2
А в субботу с воскресеньем по 20 чел - вирус на оддыхе.
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14.09.2021 10:33
+1
"Если правда оно, ну хотя бы на треть, остаётся одно - только лечь, помереть..."
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14.09.2021 08:18
+1
Уже надоело умственно отсталым объяснять, что в выходные большинство лабораторий ВЫХОДНЫЕ и не делают анализов ПЦР!
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14.09.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Можете смело умножать эти цифры на 2, а то и на 3.

ЗЕлень начала прокручивать свой весенний фокус, когда врали про уровень заболеваемости до последнего.

А потом вдруг оказалось, что люди уже давно вповалку болеют, а в больницах их уже в коридорах штабелями складывают.
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14.09.2021 08:13 Ответить
97 человек на 3332 это очень много например вчерашние показатели в Британии аж 30 825 в сутки но умерло 61 на такое количество зараженных
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14.09.2021 08:17 Ответить
Скорее всего гораздо больше чем 3332. Раза в три.
Для вируса характерна смертность около 1% от зараженых. На сотню умерших должно быть 10000 зараженных.
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14.09.2021 08:58 Ответить
"Если правда оно, ну хотя бы на треть, остаётся одно - только лечь, помереть..."
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14.09.2021 08:18 Ответить
Главное не идти на вакцинацию, а то что установят и будут управлять вами из Пентагона 😁😁😁😁😁
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14.09.2021 08:49 Ответить
Не из Пентагона, а рептилоиды из соседней галактики!
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14.09.2021 10:58 Ответить
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14.09.2021 09:13 Ответить
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14.09.2021 09:14 Ответить
Вчора їхав в тролейбусі #

N5 (Київ), в салоні їхала жінка з хлопчиком років 10-12, обоє без масок. Хлопчик час від часу сильно і надривно кашляв. Почувшивши кашель, пасажири пересідати подалі. Але ніхто не зробив зауваження за відсутність маски
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14.09.2021 09:17 Ответить
Бо антимасочники як правило агресивне жлоб'є. А з таким ніхто не хоче звязуватись
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14.09.2021 18:00 Ответить
А в субботу с воскресеньем по 20 чел - вирус на оддыхе.
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14.09.2021 10:33 Ответить
Уже надоело умственно отсталым объяснять, что в выходные большинство лабораторий ВЫХОДНЫЕ и не делают анализов ПЦР!
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14.09.2021 10:57 Ответить
Зато на праздниках погуляли!
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14.09.2021 10:55 Ответить
 
 