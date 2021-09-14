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Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На автодороге Житомир-Черновцы столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 сентября в 21:25 вблизи с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района на автодороге Н-03 "Житомир-Черновцы" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека, еще трое травмированы (из них 1 ребенок 2011 г.р.)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы в больницу.
От ГСЧС привлекались 6 человек и 1 единица техники.
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Анатолий Панасюк
показать весь комментарий14.09.2021 08:57 Ответить Мне нравится 1
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