Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате ДТП на Хмельнитчине, - ГСЧС

На автодороге Житомир-Черновцы столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 сентября в 21:25 вблизи с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района на автодороге Н-03 "Житомир-Черновцы" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли три человека, еще трое травмированы (из них 1 ребенок 2011 г.р.)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с травмами различной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы в больницу.

От ГСЧС привлекались 6 человек и 1 единица техники.

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