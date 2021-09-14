За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 135 223 человека, всего - 5 961 265, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 884 904 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"135 223 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 13 сентября 2021. Первую дозу получили 54 523 человека, полностью иммунизированы - 80 700 человек.

В течение суток работали: 300 мобильных бригад, 1 004 пункта вакцинации, 353 центра вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 961 265 человек, из них получили одну дозу - 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 884 904 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10 846 167 прививок", .- рассказали в Минздраве.



