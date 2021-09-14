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Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы. Думаю, он сдержит слово, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы.

Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский жестко отреагировал на блокирование судебной мафией его реформы: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал"

Как по мне, четкое и очень правильное заявление, за которое я президенту искренне благодарен. Если Зеленский не проведет ни одной другой реформы, кроме судебной, он только им впишет себя в историю Украины", - написал он.

По словам Шабунина, реформа судов, без преувеличения, самая важная реформа страны, на которую не сподобился ни один другой президент.

"Уже через несколько часов после заявления Зеленского судебная мафия дала заднюю. Председатель Совета Судей (РС) заявил, что они уже в ближайшее время определятся с представителями в этической комиссии (что разблокирует остановленную ими реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.

Отвечу Председателю Совета Суде  Б. Моничу (а вернее ВСП и Портнову, которые Моничем и Ко управляют) словами президента из того же заявления: "Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", - написал глава ЦПК.

"Я, кстати, думаю, что Зеленский сдержит слово и сломает саботаж своей же реформы. Президент автор законопроекта - поэтому реформа на самом деле его. К тому же, именно его фракция сделала реформу даже жестче, чем просили западные партнеры," - отметил Шабунин.

Кроме того он напомнил, что два года назад и сама "судебная мафия" уже сорвала первую судебную реформу президента: "Тогда ВСП (точно так же как сейчас Совет Судей) тупо не выполнил прямую норму закона".

"Ошибкой ОП было вступать с этими упырями в переговоры и пытаться привести их в чувство. В итоге Украина потеряла ДВА года, а сейчас судебная мафия срывает вторую попытку точно таким же способом, как сорвала первую.

Если президент проглотит это снова, то страной будет руководить не он, а судебная мафия. Не думаю, что он на такое согласится.
Как думаете, на этот раз Зеленский сломает судебную мафию или прогнется под нее?" - резюмировал глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор

Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.

Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование судебной мафией его реформы. Думаю, он сдержит слово, - Шабунин 01
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Топ комментарии
+16
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14.09.2021 09:06
+15
Дааа.... Как обычно ! Особенно, если он возьмёт это под личный контроль.
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14.09.2021 09:11
+13
шабуня уже на подсосе в охфисе клоуна. Какая неожиданность!
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14.09.2021 09:13
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14.09.2021 09:05 Ответить
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14.09.2021 09:06 Ответить
А вот здесь Шрек не согласен, абсолютно. Шабунин живет на гранты от США и ЕС. Ему у Вовы подлизывать без надобности. Правда, если он подлизывает у своих работодателей, то тогда да, тогда согласен. Правда не знаю что тут плохого. Вся наша элита у янки подлизывает во главе с нынешним и прошлым президентами. А баба Йуля так вааще не плохо пристроилась. С Власенко. По пять лямов не помню уже чего (в какой валюте) от них отгребли.
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14.09.2021 09:49 Ответить
Склалось таке враження, що ти щойно відсмоктав у путіна.
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14.09.2021 09:58 Ответить
Аналогично, ты у кашаладнага барона.
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14.09.2021 10:12 Ответить
от якраз то й треба, щоб імітувати результати боротьби з корупцією і гранти отримувати, ну і числитись придворним борцуном з корупцією.
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14.09.2021 11:02 Ответить
Дааа.... Как обычно ! Особенно, если он возьмёт это под личный контроль.
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14.09.2021 09:11 Ответить
идиот. уже не знаю кто из них. Впрочем нет, знаю. Оба.
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14.09.2021 09:11 Ответить
Надейся и жди, надежды юношей питают.
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14.09.2021 09:11 Ответить
шабуня уже на подсосе в охфисе клоуна. Какая неожиданность!
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14.09.2021 09:13 Ответить
мало ли что он сказал

Узнаем по делам его

Но что-то мало верится

СНБО введет типа санкции и все останется на месте
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14.09.2021 09:13 Ответить
шабунька переобулся. или перепродался
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14.09.2021 09:23 Ответить
Коли ?

Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського 03.05.2019

"Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ."
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14.09.2021 09:42 Ответить
Шабуня конченая тварь- то возмущался и клял всех на свете, теперь он, блин, ну как же можно быть такой продажной мразью!, стал сильно верить этой фсбшно-олигархической наркоманской швали. Я шабуне не верил и не буду верить никогда. Эта падлюка даже за посул бабла ( а кстати есть сведенья, что он просил за лояльность бабла у
Пороха и получил резкий отказ) давно уже продала ум, честь и совесть, да и вылизывание очка у бабломойской отрыжки гринпоца еще в 19 году вызывает резкое отвращение и неприятие никакого "мнения" этого манкурта.

Честь и зеленая сопля- это как проститутка- девственница- понятия полностью несовместимые
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14.09.2021 09:23 Ответить
а кстати есть сведенья, что он просил за лояльность бабла у
Пороха и получил резкий отказ

А где почитать об этих самых сведениях? Или пруфов нет?
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14.09.2021 09:28 Ответить
запитай у жабуні, він відморозиться, ясне діло, чи ти думаєш десь є запис розмови чи переписки де жабуня просить грошей, воно хоч і кацап, але не настільки тупе, але це одне з джерел існування цих борцунів. грошей не дали, то почав паплюжити, шмаркля мабутть дав грошей, бо на шмарклю не жене, а підстав дофіга і ще трохи.
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14.09.2021 11:07 Ответить
Ну сведения же есть? Давай сведения. Или сведений нет? Тогда кто тот, который сказал, что сведения есть? Правильно. Писдун. Элементарно, Ватсон.
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14.09.2021 11:12 Ответить
ти зовсім тупе, запитай у жабуні, а ще запитай чому він не паплюжить шмарклю і прислуг урода
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15.09.2021 08:15 Ответить
Ты уже поддержал своими комментами зеленое дерьмо- так что все вменяемые сделали про тебя свой вывод.
А я с зебилами не общаюсь, не хочу пачкаться об это дерьмо
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14.09.2021 18:13 Ответить
А кого он (шабунин) продал? Наших продажных судей-шлюшек? Ну тогда , да. Тогда согласен. А кто покупатель, позвольте спросить? Янки с госдепом? А может быть коварный Сорос?
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14.09.2021 09:57 Ответить
Эта глиста ,прежде всего, предает и продает Украину, ну и себя , как теоретически нормального человека, хотя тут мне плевать- то его проблемы. Но не хочу, чтобы такие подонки, как он, открывали свой вонючий продажный рот, и способствовали тому, что в стране процветают такие мрази как гринпоц и его свора, да и своим существованием такая шабуня просто дискредитирует страну и ее людей .
Он как прилипшая к одежде какашка-вроде и понимаешь, что такое прицепилось случайно, а чувство гадливости остается
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14.09.2021 11:33 Ответить
"предает и продает Украину" Где, что, когда? А теперь самое интересное. Кому?
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14.09.2021 11:56 Ответить
О, защитничек шабунькин, зеленой рыгачки наелся?))))) Когда человек , заведомо зная о последствиях своих действий, поддерживает предателя Украины гринпоца, делает так, чтобы для страны было заведомо хуже от этих действий, это он как - наверно от "большой" любви к стране и людям и огромного "патриотизма" делает, что ли ? Или все таки от любви к баблу, на которое он рассчитывает? Поэтому- не тошни, шабунькин последыш, а то твое тролляцкое дерьмаковское нутро вылазит наружу, палишься не по-детски
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14.09.2021 15:28 Ответить
Без комментариев. Лучше поддержу вот этот коммент и его автора. Aleks Sun

Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги
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14.09.2021 16:27 Ответить
Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги.
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14.09.2021 16:16 Ответить
як можна продати те чого ніколи не було, жабуня етнічний кацап, хоча й народилося в Рівному, батьки понавезені в часи сисисира, а воно чмо ніколи нічого не робило тільки імітувало роботу.
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14.09.2021 11:05 Ответить
вы всем надоели - идите в отставку
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14.09.2021 09:26 Ответить
Первый раз согласен с Шабуниным. Но его восхищение Зе крайне преждевременно, Зе отыграет роль борца за справедливость, но по факту возможно он вовсе не желает проблем с Игорь Валерьевичем, Ринатом Леонидовичем и т.д . Ведь на самом деле именно суды Украины основной актив этих неуважаемых олигархов, без карманных судов они быстро станут обычными смертными бизнесменами а с судами это полубоги , они их без кровавых боев не отдадут.
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14.09.2021 09:27 Ответить
Ооо...що до Ренатки, ви помиляєтесь, він для ЗЕ! ворог №2, бо ворог № 1 Порох.
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14.09.2021 17:23 Ответить
Щось не чути від Шабуніна рослідувань корупції при владі, купили за 200 долярів, тепер лиже дупу!!! Відреагував - це коли щось зробив, а не почав погрожувати, як гопнік, відчуйте різницю!!!
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14.09.2021 09:30 Ответить
Вопщєм,почув "антикорупціонєр",-бий на звук.
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14.09.2021 09:38 Ответить
....
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14.09.2021 09:39 Ответить
Мафія клованів і юридично безграмотних шахраїв хоче побороти юридично підковану і моноліту мафію суддівську. Запасаємось чипсами та попкорном!
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14.09.2021 09:39 Ответить
це все філіали одної мафії.
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14.09.2021 09:59 Ответить
шабунін забув як Зєля "розібрався" із Окружним, вовчим судом?

Навряд чи.

шабуніна явно простимулювали єрмаки-татарови.
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14.09.2021 09:43 Ответить
І про те, як Зєля підтерся петицією проти Татарова, яку закликав людей підписати сам шабунін, він також "забув".

Купити більшу частину корабельних сосен з посвідченнями журналіста коштує 200 баксів.

Скільки коштує шабунін?
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14.09.2021 10:02 Ответить
Явно, это как? Хату спалили, или новую в Конча-Заспе отстроили? Значение слова явно-не скрывая, не тайно; открыто. А если вся эта стимуляция в открытую и не таясь, то вам не составит труда материализовать свое утверждение.
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14.09.2021 10:08 Ответить
Тільки безмежно тупа істота або продажна до сих пір може вірити в те, що єрмак і татаров це зло, а Зєля хороший.

шабунін транслює саме такі тези.

В мене є сумнів, що він настільки тупий.

Ви ставите саме на тупість , а не на продажність шабуніна?
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14.09.2021 10:13 Ответить
С чего вы взяли? Как раз я ставлю на продажность Шабунина. Только не Ермаку и Татарову, а США и госдепу. И кстати, не вижу в этом ни чего плохого. Видите как получается. Мнение у нас с вами о Шабунине одно, только акценты разные. А в этом вся и суть, в акцентах. И если я могу подтвердить явное(гранты из США в качестве оплаты), то вы свою "явь"(стимуляцию от Ермака-татарова) подтвердить не в состоянии. Только и всего.
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14.09.2021 10:23 Ответить
Чим ви пояснюєте віру шабуніна в бажання та здатність Зєлі проводити реформи, зокрема в судовій системі?
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14.09.2021 10:34 Ответить
Алла, може, Вам відомо, а може ні - але до Вас вчепився професійний троль на цьому форумі, якому все-одно, за що сперечатись. Навіть буває і таке, що він обстоює і правильні речі - як то запровадження ринку землі... Але зачасту - "аби просратись"; як ото Портос у Дюма: ""б'юся, тому що б'юся"
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14.09.2021 11:00 Ответить
Не знаю троль він чи ні. В мене є досвід спілкування з ним в попередні роки.

Зараз він поводить себе адекватніше.
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14.09.2021 11:07 Ответить
С тролем не согласен. Категорически. С Портосом и Дюма развеселил. Пять балов и лайк.
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14.09.2021 12:07 Ответить
Еще, не согласен со словом "вчепився". Просто общаюсь с адекватным , культурным человеком. Да, наши мнения часто не совпадают, но в этом и есть свой плюс, поспорить-подискутировать. Главное адекватно и вежливо, без швыряний какашек и шуточек времен а-ля детский сад. Один умный человек сказал :"В споре рождается истина". Я с ним абсолютно согласен.
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14.09.2021 12:42 Ответить
Пояснить это мне вам ни как не получится. Это не возможно. Я не телепат , и не Кашпировский с Вангой. Мое мнение, я Вове не совсем доверяю. Вернее, совсем не доверяю. Но бывает и у него в его действиях случаются чудеса, в хорошем смысле этого слова, как то открытый рынок земли, и электронные сервисы типа "Дия". Но этой ложки меда так мало, что бы испортить бочку гов...на. Ну как то так. Как думаю, так и говорю. Что там думает Виталя, и на что надеется ...? Пусть надеется, и пусть делает. За это ему янки гроши платят. Цель то правильная. А как получится? Просто я не считаю, что за одно его слово в поддержку намерений Вовы(повторюсь, только намерений), можно говорить , что он (шабунин) этим Воврй простимулирован. Причем, ЯВНО. Для меня слово явно должно воплотиться в материальные,или иные ценности, которые легко подтвердить и представить. Только не одними словами.
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14.09.2021 12:28 Ответить
Посмотрим во что вьiльется рынок земли от Зели, кто приберет к рукам землю.

Реестр владельцев земли уже в открьітом доступе?

"Янки" понятие растяжимое. Есть Конгресс США и есть бьівшая посол Йованович, ранее заявлявшая об "украинских" кольчугах в Ираке, и от которой не вьілазил подонок СерЛещ, тянувший во власть марионетку ахмета, бени и прочих подобньіх Зелю.

Помогала легитимизировать паяца в роли реального кандидата в президентьі, принимая его в посольстве.

Она не видела, не понимала кто стоит за зеленьім Буратино или сознательно помогала захвату власти мафией?
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14.09.2021 15:38 Ответить
"Посмотрим во что вьiльется рынок земли от Земли, кто приберет к рукам землю" А кто и за сколько ее(землю) уже до этого прибрал? Кто приберет, смотрим текст закона, там все понятно написано. А вот за сколько, это уже другой вопрос, по моему самый важный. Готов поспорить, что в результате принятого закона, цена на землю вырастет в разы. Люди смогут легально, а не по схемам продать свой пай, и получить за него реальную цену, а не подачки от нашей псевдоэлиты.

""Янки" понятие растяжимое. " Я конечно не спец. кто там в США Шабунину бабки платит, но могу предположить, что без Сената и Конгресса, там дело не обошлось. Ну а Госдеп уже распределяет .

Йованович не комментирую, так как я не историк и не писатель беллетрист. Пусть ее оценивает руководство Джорджтаунского университета в Вашингтоне, там где она сейчас лекции читает.
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14.09.2021 16:55 Ответить
Не нужно бьіть беллетристом, чтобьі оценивать действия, поступки политиков, чиновников.
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14.09.2021 18:10 Ответить
ты просто наивный чукотский зыбил. Наши грантопляди типа Шабуньки или Серлеща тем и знамениты что готовы принимать со всех сторон и в любом количестве. И поэтому ставка на них американцев была большой ошибкой - это не активисты и не лучшие люди страны, а продажное говно без грамма принципа
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14.09.2021 10:43 Ответить
Бурят, кончай "бояру" хряцать. Госдеп кому не попадя не платит.
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14.09.2021 12:04 Ответить
т.е. по мнению шабуньки есть какой-то отдельный зеленский и отдельная "судебная" мафия? Типа хороший сцарь и плохие бояре?

Какое ж оно чмо продажное.
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14.09.2021 09:57 Ответить
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14.09.2021 09:59 Ответить
Парахаботи вже не сміються...

Бо Блазень не лише перебрав програму Бариги, але й, о, Боже!, почав її виконувати, а не дакларувати, як то робив папірєднік.

Тож зливайте Шоколадного Кнура!
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14.09.2021 11:43 Ответить
зеленожопый - о какой "программе" которая выполняется оманским ослом идет речь?
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14.09.2021 12:44 Ответить
правильно.
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14.09.2021 09:58 Ответить
По дороге на работу не заметила ни одной тушки на фонарных столбах. Значит всё будет по-прежнему...
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14.09.2021 10:06 Ответить
зіркова можливість для петі і інших аля-патріотів.. два самоскиди шин під раду суддів і тисяч десять мітингувальників на раз би вирішили справу реформи..

але петю це не цікавить.. тільки Шабунін лізе зі шкіри, розповідаючи як судова реформа потрібна людям, бізнесу і всієї країні.. тільки його ніхто чути не хоче..
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14.09.2021 10:10 Ответить
ЗЫбил, судьи - не выборные. На причинном месте они вертели все твои шины.
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14.09.2021 10:45 Ответить
Після закликів ( заохочень) зеленського до мешканців окупованих територій отримувати паспорти рф, а це значить для чоловіків призивного віку свідомо служити в зс рф, інших силових структурах мордору, те саме для тих, хто в запасі, що веде за собою до ймовірної участі у бойових діях на донбасі і вбивстві українських воїнів - будь які слова про те, зеленський щось розуміє в праві, чи взагалі, що це нормальна людина, для мене - нонсенс.
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14.09.2021 10:18 Ответить
"Если Зеленский не проведет ни одной другой реформы, кроме судебной, он только им впишет себя в историю Украины" (с) - він вже раз зупинив оту судову реформу в 2019-му. Всього-то навсього потрібно було розігнати вовчий суд ОАСК (а це робиться спеціальною процедурою, - Верховною Радою за поданням Президента, така в нас Конституція), і подати по новому проект Закону про формування органів суддівського самоврядування - ВРП і ВККС. Натомість в вересні 2019-го новообрана ВР за поданням бубочки взагалі знесла ВККС, і досі нові судді не призначаються...
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14.09.2021 10:22 Ответить
не сміши мої білі тапочки.

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14.09.2021 17:07 Ответить
как назвать взрослых людей, которые до сих пор не вкурили, что кукла, имитирующая президента реально не может ничерта сделать... это имитатор, он просто играет роль, а людишкам, которые за ним стоят ни реформы, ни украинская армия, ни украинцы, ни Украина не нужны... Украина при клоуне для них это уютный бизнес-уголок, в котором можно доить простой народ, проталкивать любые законы, используя "монобыдло" и заодно избегать международных уголовных дел, в частности, расследования ФБР... Обращаться к зеленой кукле это все равно, что разговаривать с телевизором... смахивает на шизофрению...
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14.09.2021 10:31 Ответить
Ага, я зрозуміла, ти Зе! і Ко! називаеш фаломітаторами, чи то я трішки перебрала?
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14.09.2021 17:15 Ответить
Ещё один присосался к ОПе, как сосунок к сиське
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14.09.2021 11:14 Ответить
Интересно, какую должность получит шабунин, вслед за наемом, лещенко, залищук?
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14.09.2021 15:59 Ответить
Шабунін зеленіє, то піпець.
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14.09.2021 17:06 Ответить
 
 