Зеленский жестко и правильно отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы. Думаю, он сдержит слово, - Шабунин
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Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на блокирование "судебной мафией" его реформы.
Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский жестко отреагировал на блокирование судебной мафией его реформы: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал"
Как по мне, четкое и очень правильное заявление, за которое я президенту искренне благодарен. Если Зеленский не проведет ни одной другой реформы, кроме судебной, он только им впишет себя в историю Украины", - написал он.
По словам Шабунина, реформа судов, без преувеличения, самая важная реформа страны, на которую не сподобился ни один другой президент.
"Уже через несколько часов после заявления Зеленского судебная мафия дала заднюю. Председатель Совета Судей (РС) заявил, что они уже в ближайшее время определятся с представителями в этической комиссии (что разблокирует остановленную ими реформу): https://bit.ly/3EcmKVP.
Отвечу Председателю Совета Суде Б. Моничу (а вернее ВСП и Портнову, которые Моничем и Ко управляют) словами президента из того же заявления: "Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", - написал глава ЦПК.
"Я, кстати, думаю, что Зеленский сдержит слово и сломает саботаж своей же реформы. Президент автор законопроекта - поэтому реформа на самом деле его. К тому же, именно его фракция сделала реформу даже жестче, чем просили западные партнеры," - отметил Шабунин.
Кроме того он напомнил, что два года назад и сама "судебная мафия" уже сорвала первую судебную реформу президента: "Тогда ВСП (точно так же как сейчас Совет Судей) тупо не выполнил прямую норму закона".
"Ошибкой ОП было вступать с этими упырями в переговоры и пытаться привести их в чувство. В итоге Украина потеряла ДВА года, а сейчас судебная мафия срывает вторую попытку точно таким же способом, как сорвала первую.
Если президент проглотит это снова, то страной будет руководить не он, а судебная мафия. Не думаю, что он на такое согласится.
Как думаете, на этот раз Зеленский сломает судебную мафию или прогнется под нее?" - резюмировал глава ЦПК.
Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.
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Узнаем по делам его
Но что-то мало верится
СНБО введет типа санкции и все останется на месте
Екс-депутат Рівнеради Віталій Шабунін став членом команди Зеленського 03.05.2019
"Водночас, як зазначив Богдан, у ній присутні «особи, які вже отримали чималий політичний досвід». Ідеться про нардепа від БПП Сергія Лещенка, екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абрамавічуса і главу «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.
За словами Андрія Богдана цих людей, вони мають намір запросити на роботу в Адміністрацію президента після інаугурації Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що саме Віталій Шабунін був організатором «таємної» від громадськості та журналістів зустрічі адвоката олігараха Коломойського Андрія Богдана та директора НАБУ Артема Ситника. Предметом зустрічі скоріше за все було питання повернення Коломойському «Приватбанку» та закриття трьох кримінальних справ проти олігарха, які розслідуються в НАБУ."
Пороха и получил резкий отказ) давно уже продала ум, честь и совесть, да и вылизывание очка у бабломойской отрыжки гринпоца еще в 19 году вызывает резкое отвращение и неприятие никакого "мнения" этого манкурта.
Честь и зеленая сопля- это как проститутка- девственница- понятия полностью несовместимые
Пороха и получил резкий отказ
А где почитать об этих самых сведениях? Или пруфов нет?
А я с зебилами не общаюсь, не хочу пачкаться об это дерьмо
Он как прилипшая к одежде какашка-вроде и понимаешь, что такое прицепилось случайно, а чувство гадливости остается
Та це чергове тріпло на цензор залетіло. Не звертай уваги
Навряд чи.
шабуніна явно простимулювали єрмаки-татарови.
Купити більшу частину корабельних сосен з посвідченнями журналіста коштує 200 баксів.
Скільки коштує шабунін?
шабунін транслює саме такі тези.
В мене є сумнів, що він настільки тупий.
Ви ставите саме на тупість , а не на продажність шабуніна?
Зараз він поводить себе адекватніше.
Реестр владельцев земли уже в открьітом доступе?
"Янки" понятие растяжимое. Есть Конгресс США и есть бьівшая посол Йованович, ранее заявлявшая об "украинских" кольчугах в Ираке, и от которой не вьілазил подонок СерЛещ, тянувший во власть марионетку ахмета, бени и прочих подобньіх Зелю.
Помогала легитимизировать паяца в роли реального кандидата в президентьі, принимая его в посольстве.
Она не видела, не понимала кто стоит за зеленьім Буратино или сознательно помогала захвату власти мафией?
""Янки" понятие растяжимое. " Я конечно не спец. кто там в США Шабунину бабки платит, но могу предположить, что без Сената и Конгресса, там дело не обошлось. Ну а Госдеп уже распределяет .
Йованович не комментирую, так как я не историк и не писатель беллетрист. Пусть ее оценивает руководство Джорджтаунского университета в Вашингтоне, там где она сейчас лекции читает.
Какое ж оно чмо продажное.
Бо Блазень не лише перебрав програму Бариги, але й, о, Боже!, почав її виконувати, а не дакларувати, як то робив папірєднік.
Тож зливайте Шоколадного Кнура!
але петю це не цікавить.. тільки Шабунін лізе зі шкіри, розповідаючи як судова реформа потрібна людям, бізнесу і всієї країні.. тільки його ніхто чути не хоче..