РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7474 посетителя онлайн
Новости Происшествия Взяточники Коронавирус и карантин
1 802 14
взятка (5958) карантин (16730) медицина (2451) подделка (415) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

34 тыс. грн штрафа: суд вынес приговор врачу, который за взятки выдавал фальшивые справки о COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

34 тыс. грн штрафа: суд вынес приговор врачу, который за взятки выдавал фальшивые справки о COVID-19

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии антигена коронавируса, не проводя анализа. Врач заплатит 34 тысячи гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебный репортер.

Согласно материалам суда, 21 мая врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривен.

Инцидент произошел в городе Павлоград в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривен, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

Читайте также: Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
т.е. деньги за две-три справки в уплату штрафа, ок.
показать весь комментарий
14.09.2021 09:15 Ответить
За 17
показать весь комментарий
14.09.2021 09:40 Ответить
примерно неделя работы по выдаче справок... оригинально конечно.. но без лоха жизнь плоха.... Есть вариант бесплатной вакцинации и вариант тупой покупки бумажки за половину зарплаты среднестатистического украинца....
показать весь комментарий
14.09.2021 09:43 Ответить
💯
показать весь комментарий
14.09.2021 09:15 Ответить
жестко. можно продавать справки дальше.
показать весь комментарий
14.09.2021 09:56 Ответить
Нужно
показать весь комментарий
14.09.2021 10:00 Ответить
Сейчас просто необходимо. Бо правительство вводит цветовую дифференциацию условно говоря штанов в Украине.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:08 Ответить
Ахах. Учитывая, что у нас прецедентное право можно считать, что продолжат их выдавать таким образом и далее. С другой стороны за подобную справку мне кажется больше и наказать то невозможно.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:07 Ответить
С каких пор у нас пецедентное право?
показать весь комментарий
14.09.2021 10:21 Ответить
Но писать "Учитывая, что у нас прецедентное право можно считать" это явный перегиб.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:50 Ответить
Ок. Специалисты считают, что в Украине действует прецедентное право или по крайней мере его элементы.

Так Вас устроит?
показать весь комментарий
14.09.2021 11:31 Ответить
Так устроит.
показать весь комментарий
14.09.2021 11:34 Ответить
Пусть подает апелляцию!
Врачам разрешили визуально определять болен или нет пациент коронавирусом.
показать весь комментарий
14.09.2021 10:33 Ответить
 
 