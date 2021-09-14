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Решение о необходимости третьей прививки от COVID-19 рассмотрят в течение следующих двух недель, - Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Решение о необходимости третьей прививки от COVID-19 рассмотрят в течение следующих двух недель, - Лапий

Решение о необходимости вакцинации третьей дозой прививки от COVID-19 рассмотрят в течение следующих двух недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий.

"За две недели (примерно будет это решение. - Ред.) ... В ближайшее время, примерно за неделю (рассмотрят. - Ред.), вакцинируем ли детей от 12 лет или не вакцинируем. Относительно третьей дозы для лиц из группы риска, тяжелого течения COVID-19, которые изначально плохо отвечают на вакцинацию, имеют низкую эффективность. мы рассмотрим на НТГЭИ, будем рекомендовать Минздраву. Я не знаю, какое будет наше решение, но мы будем этот вопрос рассматривать относительно третьей дозы" , - рассказал Лапий.

Эксперт отметил, что чем старше возраст пациента, который получает "бустерную" дозу, тем ниже эффективность: "Две дозы для лиц от 65 лет - это 85% эффективности, не как у людей младше".

Он добавил, что перерыв между приемами прививки должен быть около 6 месяцев: "Иммунологи говорят от 6 месяцев и более, или около 6 месяцев. Мы видим это на примере Израиля и где проходят такие интервалы между 2 и 3 дозой для лиц из группы риска. Я думаю, что для лиц из группы риска мы такое решение примем, но пока подождем".

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 135 223 человека, всего - 5 961 265, - Минздрав

Автор: Богдан Гуньковський
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Вірусняк то мутує ..

.І так через пів року давай *нову вакцину !?
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14.09.2021 09:30 Ответить
а чем вы рассматриваете решение?
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14.09.2021 09:40 Ответить
Статистика полностью привитых стран показывает что прививки никак не помогают снизить процент госпитализаций или заболеваемость, более того, привитые становятся супер носителями которые в 21 раз более заразны чем не привитые. У меня одного возникает вопрос зачем наше государство повторяет чужие ошибки?

"Безумие - это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение" (с)
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14.09.2021 10:18 Ответить
Сразу принимайте решение и о четвертой, пятой и т.д. Чего откладывать.....
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14.09.2021 10:26 Ответить
Запамятайте і це призвісько - лапій. Аби і його з поплічниками тягти до суду за дії проти здоровья українців.
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14.09.2021 10:26 Ответить
 
 