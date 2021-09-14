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Кузин о переводе Украины в "желтую зону": Решение, вероятнее всего, будет на этой неделе

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кузин о переводе Украины в

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина. Решение будет принято, вероятнее всего, на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач заявил в интервью изданию "Лига.net".

По внедрению "желтой" зоны в стране должно быть соответствующее решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отметил он.

"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе", - считает он.

Любая регуляция, которая касается возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней, отметил санврач.

По его словам, Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели.

"В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания", - уточнил Кузин.

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Автор: Ірина Дашківська
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Хитро придумали! Весь світ хочуть перетворити в конц табір. І назви які: "жовта зона", "червона зона". Коротше світовой Освенцим майже побудований !!
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14.09.2021 09:56 Ответить
 
 