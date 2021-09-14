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В ряде областей будут установлены камеры для контроля за соблюдением карантина, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ряде областей будут установлены камеры для контроля за соблюдением карантина, - главный санврач Кузин

В торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для контроля соблюдения противоэпидемических норм.

Об этом в интервью LIGA.net заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы объяснять или на месте убеждаться в том, что нормы работают эффективно. Также планируют проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальные дистанции", - подчеркнул Кузин.

Также читайте: Кузин о переводе Украины в "желтую зону": Решение, вероятнее всего, будет на этой неделе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
со временем их оснастят станковыми пулеметами...
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14.09.2021 09:39
+5
кто-то из "слуг" торгует камерами
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14.09.2021 09:51
+5
А хто сказав, що ціль була зупинити епідемію?
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14.09.2021 10:01
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со временем их оснастят станковыми пулеметами...
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14.09.2021 09:39 Ответить
....
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14.09.2021 09:47 Ответить
Мне тут, на УКРНЕТе, попались ограничения "красной" зоны, где говорится о том, что даже на улицах нужно носить маску. Редчайшая подлость и мерзость, но в духе времени.
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14.09.2021 09:49 Ответить
кто-то из "слуг" торгует камерами
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14.09.2021 09:51 Ответить
Добре, якби на посаду головлікаря крім купленого диплому був би іспит з основ правознавства
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14.09.2021 09:59 Ответить
Куме! Чули карантин посилюють!

Так куме, газ скоро по 34 грн буде!
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14.09.2021 09:59 Ответить
Назовите хоть одну страну мира в которой ношение тряпки на морде хоть как-то помогло остановить эпидемию. Спасибо.
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14.09.2021 10:00 Ответить
А хто сказав, що ціль була зупинити епідемію?
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14.09.2021 10:01 Ответить
і "воронок" перед входом
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14.09.2021 10:01 Ответить
Честно говоря, идея об оснащении станковыми пулеметами, больше подходит. Зачем промежуточные меры? Уничтожать- так уничтожать, по-полной!
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14.09.2021 10:06 Ответить
Треба терміново вводити "трійки" для контролю за дотриманням правил карантину.
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14.09.2021 10:09 Ответить
Вони вже є. РНБО.
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14.09.2021 12:00 Ответить
Нью Васюки какие-то. Камеры, летучие отряды, тройки. И это только у санврача.
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14.09.2021 10:18 Ответить
Віссаріонович вже крутиться в труні, як млинок. Ще трохи, і часи його правління здаватимуться ледь не взірцем свободи і демократії...
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14.09.2021 12:04 Ответить
Та, ні. Зараз можно пропетляти.
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15.09.2021 01:18 Ответить
Поки що.
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15.09.2021 17:00 Ответить
Верной дорогой идем товарищи, прямиком в фашизм и тоталитаризм!!!
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14.09.2021 15:50 Ответить
 
 