Со следующего года в Харькове планируют запустить производство вакцины от COVID-19 "CoronaVac", - мэрия
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Группа компаний "Лекхим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году собирается запустить производство вакцины "CoronaVac".
Об этом стало известно накануне на встрече коллектива "Лекхима" с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Терехов.
Секретарь горсовета также отметил, что власть Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.
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Казали про астразенеку, роблять китайщину. Потім зрада видасть закон -обов'язкової вакцинації, щоб лайно задарма не пропало. Ще і зароблять грошенят на тупих вкраїнцях.
Сказал, что со следующего года неуколотым в Харькове создадут такую жизнь, что они за любые бабки будут бежать колоться.
нахіба потрібна короновак від халтурщиці богатирьової, коли населення
не хоче робити щеплення пфайзером ?
тип більше, що оригінальний короновак не признаний у Європі