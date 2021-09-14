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Со следующего года в Харькове планируют запустить производство вакцины от COVID-19 "CoronaVac", - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Со следующего года в Харькове планируют запустить производство вакцины от COVID-19

Группа компаний "Лекхим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году собирается запустить производство вакцины "CoronaVac".

Об этом стало известно накануне на встрече коллектива "Лекхима" с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Терехов.

Секретарь горсовета также отметил, что власть Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры о производстве COVID-вакцин: есть несколько договоренностей, - главный санврач Кузин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Цеє...моря порада зебілам - коліть хорошу вакцину поки вона є, інакше Зеля вас штрикне аналогом короноваку. А може то спутнік, взагалі.. хто тих вилупків знає.. Вже ж були вітчизняні вакцини, від яких діти повмирали..
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14.09.2021 09:46
+7
Чудово! Шмурдяк не визнаний за вакцину в ЄС!! Вперед до комунізму! Зе і Ляо дружба мир балалайка!
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14.09.2021 09:57
+3
И нахрена? У этого китайского дерьма эффективность как у спортлото и за границу с этими прививками не пускают.
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14.09.2021 09:42
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И нахрена? У этого китайского дерьма эффективность как у спортлото и за границу с этими прививками не пускают.
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14.09.2021 09:42 Ответить
популизм
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14.09.2021 09:57 Ответить
Пускают.
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14.09.2021 10:22 Ответить
меня с ним в Хорватию не пустили - ЕС не одобрила CoronaVac, а Sinopharm - ОК
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14.09.2021 10:34 Ответить
Меня в Турцию пустили.
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14.09.2021 20:42 Ответить
а чего ж туркам не пускать - они же сами у себя использовали короновак, и потом, Турция не член ЕС
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15.09.2021 12:43 Ответить
Вопрос был за границу, в ЕС страны постепенно признают короновак, а вообще, конечно желательно вакцинироваться сразу тем где везде пускают, но в моём случае выбора небыло.

http://lowcostavia.com.ua/open-eu-karta-i-spysok-dlia-ukrainy/
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16.09.2021 09:49 Ответить
Абишо...

Казали про астразенеку, роблять китайщину. Потім зрада видасть закон -обов'язкової вакцинації, щоб лайно задарма не пропало. Ще і зароблять грошенят на тупих вкраїнцях.
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14.09.2021 09:44 Ответить
Цеє...моря порада зебілам - коліть хорошу вакцину поки вона є, інакше Зеля вас штрикне аналогом короноваку. А може то спутнік, взагалі.. хто тих вилупків знає.. Вже ж були вітчизняні вакцини, від яких діти повмирали..
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14.09.2021 09:46 Ответить
И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо", - заявил Терехов.

Сказал, что со следующего года неуколотым в Харькове создадут такую жизнь, что они за любые бабки будут бежать колоться.
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14.09.2021 09:45 Ответить
а шо делать? коли уровень развития общества в Украине такой, что максимум что можем придумать - так это купить китайскую линию по производству....не создать самим а тупо купить - бо нет трудовых ресурсов , способных к разработке и созданию высокотехнологичных линий ни желания платить им достойно....
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14.09.2021 09:50 Ответить
Чудово! Шмурдяк не визнаний за вакцину в ЄС!! Вперед до комунізму! Зе і Ляо дружба мир балалайка!
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14.09.2021 09:57 Ответить
богатирьова у своєму репертуарі..

нахіба потрібна короновак від халтурщиці богатирьової, коли населення

не хоче робити щеплення пфайзером ?

тип більше, що оригінальний короновак не признаний у Європі
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14.09.2021 10:00 Ответить
Як це нахіба? А гроші заробляти? Тут головне не те що населення не зробить щеплення. Тут головне, що держава її закупить.
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14.09.2021 10:12 Ответить
Меня удивляет другое уже давно выделены другие штаммы вируса, но ни в одну ИНАКТИВИРОВАННУЮ вакцину, к которой относится и CORONAVAC их до сих пор не добавили /сделав поливакцину от короновируса/ ПОЧЕМУ?
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14.09.2021 10:03 Ответить
Спутник В вони вже запускали, тепер китайцям треба допогти залізти в Україну.
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14.09.2021 10:16 Ответить
Бабки заробят, а вот от кронвируса не спасет эта вакцина.
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14.09.2021 10:36 Ответить
Все очень просто: самозванец-рыг терехов готовится к выборам. Быдлохарьковчане проголосуют или за него, или за допу, последний усиленно распространяет газетенки, быдло их охотно разбирает, а этот должен же чем-то ответить. К самой вакцине или к борьбе с вирусом это не имеет никакого отношения.
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14.09.2021 10:49 Ответить
 
 