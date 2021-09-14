Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК
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13 сентября была проведена внеочередная встреча с представителями офиса СММ ОБСЕ по взаимодействию в Украине, по поводу систематического нарушения режима прекращения огня ПФ РФ, что привело к ранению тринадцати и гибели четырех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Во время встречи представителям Миссии была передана официальная нота, в которой дана оценка ситуации, сложившейся в операционной зоне ООС 11 и 12 сентября.
Так, 11.09.2021 в результате применения со стороны ВФ РФ стрелкового оружия, ручных и станковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм было совершено 28 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В очередной раз корректировка огня артиллерии противника происходила с помощью БПЛА, что также является нарушением мер режима прекращения огня.
Кроме того, 11.09.2021 г., применяя артиллерию калибра 122 мм вооруженные формирования РФ обстреляли Новогнатовку, Верхнеторецкое, Кряковку, Марьинку, чем нанесли повреждения частным строениям.
12.09.2021 г. в результате применения средств огневого поражения ближнего боя, а также минометов калибра 82 мм и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ПТРК со стороны ВФ РФ было осуществлено 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате чего погибли два и получили тяжелые ранения трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
"За указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот относительно грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ. Несмотря на многочисленные обращения необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право дать адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.
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т.е пока все нормально?
Зелене чмо навіть РНБО не скликало. Не збільшило витрати на армію, не почало мобілізацію.
Агов, у нас на білоруській стороні на кордоні в тисячу км тренуються кацапи. Вони залишать всю зброю і війська там. Ще й ракетні комплекси встановлюють. А зелена бридота за два роки жодної ракети у військо не поставила. Вихвалялось на параді досягненнями попередника.
Ми ж вразливі шо капець. Москалі зайдуть коли захочуть.
109!!! Чекаємо 1000 , а потім може нарешті неадекватну відповідь дати з усіх гармат? А не з АК...
Анатолий Штирлиц
На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад
https://twitter.com/i/status/1437660844255547394
https://twitter.com/nevedimka123/status/1437278480123695110?s=19