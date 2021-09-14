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Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК

13 сентября была проведена внеочередная встреча с представителями офиса СММ ОБСЕ по взаимодействию в Украине, по поводу систематического нарушения режима прекращения огня ПФ РФ, что привело к ранению тринадцати и гибели четырех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Во время встречи представителям Миссии была передана официальная нота, в которой дана оценка ситуации, сложившейся в операционной зоне ООС 11 и 12 сентября.

Так, 11.09.2021 в результате применения со стороны ВФ РФ стрелкового оружия, ручных и станковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм было совершено 28 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В очередной раз корректировка огня артиллерии противника происходила с помощью БПЛА, что также является нарушением мер режима прекращения огня.

Кроме того, 11.09.2021 г., применяя артиллерию калибра 122 мм вооруженные формирования РФ обстреляли Новогнатовку, Верхнеторецкое, Кряковку, Марьинку, чем нанесли повреждения частным строениям.

12.09.2021 г. в результате применения средств огневого поражения ближнего боя, а также минометов калибра 82 мм и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ПТРК со стороны ВФ РФ было осуществлено 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате чего погибли два и получили тяжелые ранения трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб ООС

"За указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот относительно грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ. Несмотря на многочисленные обращения необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право дать адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.

Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК 01
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Топ комментарии
+11
...в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ

т.е пока все нормально?
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14.09.2021 09:49
+6
Кацап- очень подлая и наглая тварь, до момента, пока не получит *********. После этого он быстро становится терпилой и нытиком. Гнилой народец.
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14.09.2021 10:30
+4







Анатолий Штирлиц


На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад

https://twitter.com/i/status/1437660844255547394




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14.09.2021 09:56
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...в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ

т.е пока все нормально?
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14.09.2021 09:49 Ответить
Это не «случай», это неизбежный факт как восход солнца завтра.
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14.09.2021 12:03 Ответить
а стрелять в ответ не пробовали или привычнее мамке пожаловаться?
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14.09.2021 09:51 Ответить
низзя стрелять - там "заложники"!
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14.09.2021 09:56 Ответить
там наші люди..
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14.09.2021 22:55 Ответить
Чому не збирається радбез ООН ?

Зелене чмо навіть РНБО не скликало. Не збільшило витрати на армію, не почало мобілізацію.

Агов, у нас на білоруській стороні на кордоні в тисячу км тренуються кацапи. Вони залишать всю зброю і війська там. Ще й ракетні комплекси встановлюють. А зелена бридота за два роки жодної ракети у військо не поставила. Вихвалялось на параді досягненнями попередника.

Ми ж вразливі шо капець. Москалі зайдуть коли захочуть.
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14.09.2021 09:52 Ответить
Треба ще в СПОРТЛОТО звернутися !!! Може допоможуть !!!
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14.09.2021 09:53 Ответить
Обсє не допомагає, воно тільки спостерігає і фіксує. Мабуть для майбутніх судових тяжб
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14.09.2021 09:59 Ответить
"За указанный период УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот относительно грубых нарушений режима прекращения огня со стороны ВФ РФ"..

109!!! Чекаємо 1000 , а потім може нарешті неадекватну відповідь дати з усіх гармат? А не з АК...
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14.09.2021 09:56 Ответить







Анатолий Штирлиц


На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад

https://twitter.com/i/status/1437660844255547394




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14.09.2021 09:56 Ответить
Избивать казламордых кацапов - это святое!
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14.09.2021 10:17 Ответить
Кацап- очень подлая и наглая тварь, до момента, пока не получит *********. После этого он быстро становится терпилой и нытиком. Гнилой народец.
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14.09.2021 10:30 Ответить
Нота? Да мочить их надо ,пока не выросли!
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14.09.2021 09:58 Ответить
Задолбали уже своими Нотами! Решайте вопрос! Или путём переговоров или путём ответных действий, или идите ***** со своих кресел! Вас- бездарных, тупых, ленивых **********, выбирали представлять Украину и решать все сложные вопросы переговорным путём! Каждый день гибнут молодые ребята, пока они Ноты пишут... Шоб вам уже поперёк горла стало горе людей, мрази конченный!
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14.09.2021 10:15 Ответить
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14.09.2021 10:31 Ответить
І шо? Ну направілі ноту, далі шо? От коли за кожного вбитого кацапами нашого воїна жахнути по кацапсинам так, шоб здохло їх не меньше тисячі тоді щось почне змінюватись. А так... Одна маячня.
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14.09.2021 10:31 Ответить
Надеюсь, нота была подана на коленях и с виноватым видом, как и принято у хохлов....
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14.09.2021 10:49 Ответить
У кацапни три 200 х только за 12

https://twitter.com/nevedimka123/status/1437278480123695110?s=19
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14.09.2021 11:39 Ответить
 
 