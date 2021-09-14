За сутки в Киеве выявили 412 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек - больше всего с начала июня. КАРТА
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За сутки в Киеве выявили 412 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 228273), зафиксировано 10 летальных случаев.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, заболели 233 женщины в возрасте от 19 до 91 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Также зафиксировано 10 летальных случаев от вируса (всего 5318)
За сутки госпитализировали 57 больных коронавирусом и 43 с подозрением на COVID-19 и пневмониями
201 человек преодолел коронавирус (всего 218488).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском (66), Соломенском и Дарницком (по 63), в Деснянском (57).
Напомним, 10 летальных случаев за сутки последний раз было зафиксировано 5 июня 2021 года.
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