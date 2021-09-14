На сегодняшний день в Украине вакцинировано от COVID-19 лишь 20% от необходимого количества граждан, - Кузин
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На сегодняшний день в Украине от коронавируса полностью вакцинированы 20% от необходимого количества населения для защиты от эпидемии.
Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать, по крайней мере, 24 млн человек - все взрослое население. Сегодня только 5 млн, это 20% от количества, которое нуждается в прививке в соответствии с дорожной картой", - заявил он.
По словам Кузина, в Украине пока "не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию".
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Case-Fatality Ratio
Israel 0.63%
Ukraine 2.39%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Не впечатляет.
https://thepage.ua/news/koronavirus-v-ukraine-statistika-zabolevanij-i-privivok-na-14-sentyabrya
Если в Украине 1 зараженный заразит 3-х человек, то это по-Вашему, намного меньше, чем в Израиле 1 зараженный заразит 3-х человек?
100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак.
"100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак."
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