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На сегодняшний день в Украине вакцинировано от COVID-19 лишь 20% от необходимого количества граждан, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На сегодняшний день в Украине вакцинировано от COVID-19 лишь 20% от необходимого количества граждан, - Кузин

На сегодняшний день в Украине от коронавируса полностью вакцинированы 20% от необходимого количества населения для защиты от эпидемии.

Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать, по крайней мере, 24 млн человек - все взрослое население. Сегодня только 5 млн, это 20% от количества, которое нуждается в прививке в соответствии с дорожной картой", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

По словам Кузина, в Украине пока "не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию".
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"Чтобы Украина вышла на мировые уровни" - стесняюсь спросить, мировые уровни ЧЕГО, заболеваемости? Т.е. мы стремимся получить такую же ужасную ситуацию как в полностью привитом Израиле и Британии? Тогда да, надо срочно вколоть всем шмурдяк, который согласно последним исследованиям делает привитых суперносителями вируса которые в 21 раз заразнее не привитых.
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14.09.2021 11:05 Ответить
Т.е. мы стремимся получить такую же "ужасную" ситуацию как в полностью привитой Польше.
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14.09.2021 13:32 Ответить
Я честно говоря не имею статистики по Польше, но ситуацию которая в полностью привитом Израиле мне бы в Украине точно иметь не хотелось.
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14.09.2021 13:34 Ответить
Ну, и у Израиля есть чему поучиться

Case-Fatality Ratio

Israel 0.63%

Ukraine 2.39%

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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14.09.2021 13:42 Ответить
Это по смертности, и у нас она накручена приписками. А теперь поинтересуйся статистикой по госпитализациям и новым случаям из расчёта на 100к населения, сильно удивишься в какой опе находится Израиль по сравнению с Украиной.
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14.09.2021 14:00 Ответить
Что за манера тянуть кота за хвост? У тебя есть данные по госпитализациям? Выкладывай со ссылкой. А чем мне интересоваться я и сам знаю.
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14.09.2021 15:13 Ответить
Стесняюсь спросить, с чего ты решил что я твой личный аналитик? Берешь голову, Гугл и глаза и сравниваешь данные по Израилю и у нас. https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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14.09.2021 15:52 Ответить
Ну, по Израилю - 1117 в больнице и 122 в отелях.

Не впечатляет.
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14.09.2021 16:57 Ответить
По состоянию на 14 сентября 2021 года за прошедшие сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 3332 человек, 718 - госпитализированы. От инфекции умерло 97 человек, выздоровели - 1404.

https://thepage.ua/news/koronavirus-v-ukraine-statistika-zabolevanij-i-privivok-na-14-sentyabrya
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14.09.2021 17:01 Ответить
Вот только в Израиле вспышка на спад идет, а у нас растет.
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14.09.2021 17:01 Ответить
Ты реально не понимаешь что цифры надо сравнивать не абсолютные, а на 100 тыс человек? Ничего что в Израиле население 6 млн, а в Украине 40?
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14.09.2021 17:07 Ответить
В этом была бы логика, если бы все население стран одновременно контактировало с зараженными. Но в каждой стране с зараженными контактирует количество людей пропорциональное числу зараженных, а не численности всего населения.

Если в Украине 1 зараженный заразит 3-х человек, то это по-Вашему, намного меньше, чем в Израиле 1 зараженный заразит 3-х человек?
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14.09.2021 17:19 Ответить
Я не вижу смысла продолжать спор с человеком который не понимает почему заболеваемость надо считать в разрезе на 100 тыс, а не тупо сравнивать цифры госпитализации наши и страны где население в 7 раз меньше нашего. Это упущение вашего учителя математики которое я не берусь исправить.
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14.09.2021 17:43 Ответить
По-моему у Ваших учителей упущений больше было. На 100 тыс всего населения считают, чтобы оценить масштабы текущей вспышки по отношению экон. и мед. возможностям страны рассчитать обеспеченность койко-местами и т.д.

100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак.
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14.09.2021 18:06 Ответить
Все, я пас, серьезно. Очень печально у вас с уровнем образования, я тут ничем не помогу.
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14.09.2021 18:48 Ответить
Это обычная фраза, когда аргументов нет.
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14.09.2021 19:03 Ответить
У меня действительно нет аргументов для человека который не понимает порядки и дроби. Каюсь.
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14.09.2021 19:09 Ответить
И как Вы бы дробями аргументировали против этого?

"100 зараженных в большом городе проконтактируют с определенным количеством незараженных. И общая численность населения в стране на эту цифру не влияет практически никак."
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14.09.2021 19:18 Ответить
Ну, что там тебе дроби подсказывают по поводу этого?
September 16 (GMT)

5,744 new cases and 101 new deaths in Ukraine [source]

September 15

4,640 new cases and 93 new deaths in Ukraine [source]

September 14

3,332 new cases and 97 new deaths in Ukraine [source]

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5,219 new cases and 14 new deaths in Israel [source]

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12,940 new cases and 32 new deaths in Israel [source]

September 13

7,783 new cases and 23 new deaths in Israel [source]
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16.09.2021 10:34 Ответить
Ну, что за народ! Им и первые две дозы бесплатно, а они отказываются "вакцинироваться". Ничего страшного нет. Это как установка антивирусного ПО на компьютер. Скачал бесплатно пробную версию, соглашаешься с условиями,что при попытке переустановки или удаления приложения, будет удалена операционная система,, устанавливаешь, и пользуйся в течении всего пробного периода.По окончании пробного периода, приложение перестает работать и обновляться. Здесь все просто. Покупаешь лицензию на пол года,или на год, устанавливаешь, дополнительные модули, какие захочешь, все зависит от размера твоего кошелька, и пользуйтесь на здоровье!Проявите же наконец то сознательность и поблагодарите разработчиков! Для вас же старались!
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14.09.2021 11:25 Ответить
 
 