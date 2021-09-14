Бутусов о деле директора Павлоградского химзавода Шимана: Есть сомнения в целесообразности его ареста - сейчас предприятие выполняет беспрецедентный по масштабу заказ в истории украинского ОПК

Сегодня с утра проходит суд по избранию меры пресечения директору Павлоградского химического завода Леониду Шиману в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мера пресечения - 43 миллиона гривен залога или содержание под стражей. Согласно материалам подозрения судят Шимана за то, что он якобы работал через коммерческую компанию-посредника по продаже взрывчатки для горно-рудных комбинатов, принадлежащих крупнейшим финансово-промышленным группам. Посредник приносил комбинату прибыль, но, по данным одной из экспертиз НАБУ, прибыль могла быть выше на сумму в 43 миллиона гривен. На сумму недополученной, по мнению следствия, прибыли, и надо установить залог", - рассказал он.

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"Я бы не писал об этой истории, поскольку господина Шимана я ни разу в жизни не видел, и только несколько раз говорил по телефону, и ввязываться в историю по персоне, которая 20 лет руководит заводом, это токсично. Но сейчас Павлоградский завод исполняет без преувеличения беспрецедентный по масштабу заказ в истории украинского оборонно-промышленного комплекса, связанный с поставкой на экспорт большой партии украинского оружия, что станет настоящим технологическим прорывом. Иностранный заказ поможет нам развить у себя новую отрасль", - добавил он.

"Шиман и его адвокаты сами себя защитят на суде, и если есть коррупция - значит надо отвечать и получать заслудженное наказание, я это полностью поддерживаю", - акцентировал журналист.

"Но я пишу только о мере пресечения на период следствия. Так как не вижу угрозы, что Шиман будет куда-то бежать и прятаться, зачем его на период следствия сажать под арест, назначая такой высокий залог в такой неоднозначной ситуации? Он никуда не сбежит, не скроется, он будет продолжать работать. Его пребывание на свободе вряд ли может создать проблемы для следствия. Всякое бывает, давайте вспомним какие результаты дали построенные на экспертизах дела о поставках ракет воздух-воздух в Индию, или по поставке танковых двигателей на Львовский бронетанковый", - отметил Бутусов.

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"Шиман организовал технологию производства украинской взрывчатки для снаряжения боевых частей украинских боеприпасов. И Павлоградский завод в этом году стал первым предприятием, которое Министерство стратегических отраслей промышленности перевело под свое прямое подчинение. Потому что реализация ракетной программы опредена как государственный приоритет Украины согласно указу президента №59 и ряду решений СНБО, и экспортные контракты могут спасти от развала 20 предприятий, завязаных в этот производственный цикл", - подчеркнул журналист.

"Безусловно, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд поставят свои оценки, и примут независимое решение. Но я считаю важным дать дополнительную информацию, которую суд может для себя выяснить более детально", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что госпредприятие "Павлоградский химзавод" по вине руководства недополучило 43 млн грн дохода. В ответ гендиректор НПО "Павлоградский химзавод" Шиман заявил: "Дело сфабриковано по заказу горно-обогатительных комбинатов".