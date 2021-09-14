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Бутусов о деле директора Павлоградского химзавода Шимана: Есть сомнения в целесообразности его ареста - сейчас предприятие выполняет беспрецедентный по масштабу заказ в истории украинского ОПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о деле директора Павлоградского химзавода Шимана: Есть сомнения в целесообразности его ареста - сейчас предприятие выполняет беспрецедентный по масштабу заказ в истории украинского ОПК

Сегодня с утра проходит суд по избранию меры пресечения директору Павлоградского химического завода Леониду Шиману в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мера пресечения - 43 миллиона гривен залога или содержание под стражей. Согласно материалам подозрения судят Шимана за то, что он якобы работал через коммерческую компанию-посредника по продаже взрывчатки для горно-рудных комбинатов, принадлежащих крупнейшим финансово-промышленным группам. Посредник приносил комбинату прибыль, но, по данным одной из экспертиз НАБУ, прибыль могла быть выше на сумму в 43 миллиона гривен. На сумму недополученной, по мнению следствия, прибыли, и надо установить залог", - рассказал он.

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"Я бы не писал об этой истории, поскольку господина Шимана я ни разу в жизни не видел, и только несколько раз говорил по телефону, и ввязываться в историю по персоне, которая 20 лет руководит заводом, это токсично. Но сейчас Павлоградский завод исполняет без преувеличения беспрецедентный по масштабу заказ в истории украинского оборонно-промышленного комплекса, связанный с поставкой на экспорт большой партии украинского оружия, что станет настоящим технологическим прорывом. Иностранный заказ поможет нам развить у себя новую отрасль", - добавил он.

"Шиман и его адвокаты сами себя защитят на суде, и если есть коррупция - значит надо отвечать и получать заслудженное наказание, я это полностью поддерживаю", - акцентировал журналист.

"Но я пишу только о мере пресечения на период следствия. Так как не вижу угрозы, что Шиман будет куда-то бежать и прятаться, зачем его на период следствия сажать под арест, назначая такой высокий залог в такой неоднозначной ситуации? Он никуда не сбежит, не скроется, он будет продолжать работать. Его пребывание на свободе вряд ли может создать проблемы для следствия. Всякое бывает, давайте вспомним какие результаты дали построенные на экспертизах дела о поставках ракет воздух-воздух в Индию, или по поставке танковых двигателей на Львовский бронетанковый", - отметил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гендиректор НПО "Павлоградский химзавод" Шиман о подозрении от НАБУ: Дело сфабриковано по заказу горно-обогатительных комбинатов

"Шиман организовал технологию производства украинской взрывчатки для снаряжения боевых частей украинских боеприпасов. И Павлоградский завод в этом году стал первым предприятием, которое Министерство стратегических отраслей промышленности перевело под свое прямое подчинение. Потому что реализация ракетной программы опредена как государственный приоритет Украины согласно указу президента №59 и ряду решений СНБО, и экспортные контракты могут спасти от развала 20 предприятий, завязаных в этот производственный цикл", - подчеркнул журналист.

"Безусловно, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд поставят свои оценки, и примут независимое решение. Но я считаю важным дать дополнительную информацию, которую суд может для себя выяснить более детально", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что госпредприятие "Павлоградский химзавод" по вине руководства недополучило 43 млн грн дохода. В ответ гендиректор НПО "Павлоградский химзавод" Шиман заявил: "Дело сфабриковано по заказу горно-обогатительных комбинатов".
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Топ комментарии
+13
Может вся суть в выполнении заказа ОПК и кроется?...кому-то это не нравится...интересно, кому?...
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14.09.2021 11:20
+7
Та плювати вже на ОПК.

На армію.

Зелені заробляють бабло.

Наступний свій президентський термін зеленський поїде у москву з челобітною.
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14.09.2021 11:19
+7
мдаа.. щас не убивают конкурента.. щас "заказывают" конкурента в офисе перЗедента, в ГенПрокуратуре, в НАБУ, в ГБР, в СБУ и у ментов, а те уже задавят и поломают жизнь "левыми" предъявами.. и плевать им на интересы национальной безопасности..
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14.09.2021 11:28
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Та плювати вже на ОПК.

На армію.

Зелені заробляють бабло.

Наступний свій президентський термін зеленський поїде у москву з челобітною.
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14.09.2021 11:19 Ответить
...у дерев'яному ящику. А оту важку челобітну зверху покладуть як речовий доказ.
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14.09.2021 14:15 Ответить
Может вся суть в выполнении заказа ОПК и кроется?...кому-то это не нравится...интересно, кому?...
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14.09.2021 11:20 Ответить
є два варіанти і вони реальні: одна особа, яка вже закінчила війну, ставить палки в колеса всім підприємствам, які виготовляють новітню зброю і вибухівку і другий - з'явилася нова дійна корова,що можде давати великі прибутки, на яку задивилися чи бородата бабуля, чи сам Найвелічайший. Він діє точно так, як діяв Янукович, обслуга в офісі та ж сама.
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14.09.2021 12:19 Ответить
мдаа.. щас не убивают конкурента.. щас "заказывают" конкурента в офисе перЗедента, в ГенПрокуратуре, в НАБУ, в ГБР, в СБУ и у ментов, а те уже задавят и поломают жизнь "левыми" предъявами.. и плевать им на интересы национальной безопасности..
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14.09.2021 11:28 Ответить
100% посадять - дєрьмак потурбується, інакше мацковські куратори будуть невдоволені
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14.09.2021 11:34 Ответить
Шиман - это человек, который десятки лет наживается на заводе. Ещё давным давно американцы не продлили контракт по утилизации твердого ракетного топлива из-за тотальной коррупции. Этот же шиман почти каждый год начинает ныть о недостатке денег и шантажирует закрытием завода и техногенной катастрофой. Этот же шиман ещё лет 10 назад травил близлежащие районы едким дымом с завода по вечерам. Этот человек давно должен сидеть, но видимо у него хорошие связи где то выше, раз вместо тюрьмы ему все больше и больше денег выделяли.
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14.09.2021 11:44 Ответить
Этот кошерный в двух ДТП засвечен, одно со смертельным исходом. Масса коррупционных скандалов, на экологию плевал с высокой башни. Он в Павлограде царь и бог, после Ахметки , конечно. Прямо незаменимый при всех властях. А сам завод очень важен для оборонки, тут Бутусов на все сто прав.
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14.09.2021 11:54 Ответить
месяц назад рыгофашист бойко прихватизировал единственный в Украине заводик взрывчатки. А тут оказывается павлоградский завод будет мешать супербизнесу дружбана дерьмака - бойко-левочкина. Какое ужастное совпадение, это ваше антикоррупционное расследование.
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14.09.2021 11:52 Ответить
Все по рыговско-ЗЕленому плану:

- ярославский в Харькове саботирует производство САУ и мтлб на тракторном;

- бойко призватизировал пиротехнику и химию для ракет;

- жеваго убил КРАЗ;

- новинский убил судостроительный в Николаеве;

- ЗЕленая шобла убила Богдан в Черкассах;

А сколько еще таких стратегических заводов было убито втихую!

- Закарпатский вертолетный;

- Луцкий и Львовский автозаводы;

- Юждизельмаш, который единственный в Украине выпускал моторы для БТР!
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14.09.2021 12:22 Ответить
бутусов сделал все правильно. и не поминайте всуе по поводу и без пороха. а из-за ареста гендиректора есть возможность затормрзить важнейшее для оборонки производство. с грехами деректора можно спокойно разобраться. но кому-то очень надо тормозить нашу украинскую оборонку. чем не диверсия и сабботаж?
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14.09.2021 12:58 Ответить
Зеленая плесень исполняет все по плану. На словах- Байден, чому мы не в нато. А на деле- аресты ключевых в оборонке фигур и шитье липовых дел по клистронам (про слив Вагнеров какбы само собой) и заказанное первый раз в году в августе - топливо для ЗСУ
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14.09.2021 12:15 Ответить
пока зеленая наволочь садит очередную ключевую фигуру из оборонки, все обсуждают похож Лерос на себя на видео или не похож. и ведь народ ведется
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14.09.2021 13:43 Ответить
 
 