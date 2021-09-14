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Новости Политика Украины
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Квасьневский о законопроекте об олигархах: столь спорные проекты законов должна изучать Венецианская комиссия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Квасьневский о законопроекте об олигархах: столь спорные проекты законов должна изучать Венецианская комиссия

Демократические страны должны пользоваться помощью Венецианской комиссии при подготовке спорных проектов законов, коим очевидно является законопроект об олигархах в Украине.

  Такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский во время форума YES. 

"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией - это нормальная процедура. Если есть много недоразумений - то это хороший путь", - сказал Квасьневский. Он добавил, что Польша активно использовала помощь этой комиссии во время совершенствования собственного законодательства во времена его президентства. "Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент работал над конституцией - то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой", - отметил бывший президент Польши.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента. 10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.

Фото: East News
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зекрысу уже с пособниками нацистов Фукс сравнил из за этой писульки -закона о олигархах...представляю какой облом у зекретинов-это же должно было быть так "победоносно")
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14.09.2021 11:25 Ответить
Зелёнский , хочешь настоящую деолигархизацию - ломай механизмы влияния олигархов на власть, а не создавай позорные реестры.🙁
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14.09.2021 11:31 Ответить
А в Польше почему не пользуются сейчас? Или закон о запрете абортов одобрен венецианской комиссией?
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14.09.2021 13:08 Ответить
 
 