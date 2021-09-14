РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15116 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
1 104 3
вакцина (3815) подделка (415) сертификат (224) врачи (1453) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18600)

За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

За подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы, - главный санврач Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 врачам грозит наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью либо же лишение свободы на срок до двух лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Сейчас наказание будет идти по статье, касающейся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных. Для врача это - от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", - отметил он.

По словам Кузина, факты подделки сертификатов в Украине есть и возбуждено уже более 30 уголовных дел.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", - добавил главный санврач.

Он добавил, что сейчас правительство инициировало законопроект об усилении уголовной ответственности за подделку документов, касающихся вакцинации или выдачи справок об особо опасной инфекционной болезни.

Читайте: Семейные врач должен делать тест на COVID-19 каждому пациенту с признаками ОРВИ, - главный санврач Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
век воли не видать..
показать весь комментарий
14.09.2021 11:04 Ответить
А почему есть спрос на такую услугу? Может потому что вы нарушая Конституцию принуждаете людей к вакцинации не проверенным шмурдяком и люди просто спасаются как могут?
показать весь комментарий
14.09.2021 11:26 Ответить
На жаль, підробка сертифікатів про вакцинацію - це не вихід з ситуації. Вихід - масові протести проти примусової вакцинації.
показать весь комментарий
15.10.2021 01:02 Ответить
 
 