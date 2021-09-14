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Газ (10099) Европа (1475) цены (2280) Северный поток (1428)

Цена на газ в Европе уже превысила рекордные $800 за тыс. кубометров

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Цена на газ в Европе уже превысила рекордные $800 за тыс. кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.

Таким образом, цена обновила исторический максимум.

Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой

Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. На данный момент европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года.
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Топ комментарии
+19
пофигу

целовались с ******? жрите. грязьпром просто не заполнил свои хранилища в ЕС а штаты отправили сжиженый газ в азию. что то мне подсказывает что это воспитание европы не только и не столько от *****, сколько от штатов
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14.09.2021 11:07
+12
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14.09.2021 11:09
+12
Русские, не могут цивилизованно договариваться.

Казалось бы, дали достроить трубу, послав все принципы нахер, business as usual, real politic вся херня, зато газ дешевле будет. Не поняли ещё с кем связались, для рашки понятия "взаимовыгодно" не существует, если не нагнул лоха, значит херовый бизнес.

Короче Европа, кушайте не обляпайтесь.
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14.09.2021 11:12
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так держать..
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14.09.2021 11:05 Ответить
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14.09.2021 11:09 Ответить
всем спокойно - тарифы не снизят - нагрело вас зелионое, сметуны...
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14.09.2021 11:28 Ответить
пофигу

целовались с ******? жрите. грязьпром просто не заполнил свои хранилища в ЕС а штаты отправили сжиженый газ в азию. что то мне подсказывает что это воспитание европы не только и не столько от *****, сколько от штатов
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14.09.2021 11:07 Ответить
Конечно пофигу, у нас то газ по 7.99 за куб и нам мировые цены пофигу, ведь зеля нас не обманет)))
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14.09.2021 11:11 Ответить
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14.09.2021 11:12 Ответить


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14.09.2021 11:17 Ответить
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло, но патом протірялі

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14.09.2021 11:25 Ответить
Одні поніжальщики, ссуки...
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14.09.2021 11:35 Ответить
Опускальщики ...
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14.09.2021 12:13 Ответить
В-опущенці
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14.09.2021 13:35 Ответить
я знижу в 6 разів!

Тіко виберіть, мене, куди небуть
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14.09.2021 16:53 Ответить
А я в 8 раз. Гарантую!!
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14.09.2021 16:55 Ответить
Ех, була не була! Я в 10 раз!
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14.09.2021 17:04 Ответить
А почему нет ? Пускай Нафтогаз поработает в *убыток*, не всегда же деньги только воровать у народа, так что до апреля будет 7.99, а дальше цены надеюсь упадут в Европе на газ.
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14.09.2021 11:31 Ответить
Може й пофіг, але виникає питання - по чому буде газ у нас.

Може і зарплати не вистачить.
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14.09.2021 11:13 Ответить
Україна газ по такій ціні не купує . На зиму вже запаслися , зараз дозакачують газ , купений ще весною , за -набагато меншою ціною .
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14.09.2021 11:24 Ответить
станная логика кацапы не заполнили европейские бидоны, а виноваты все равно штаты?
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14.09.2021 11:17 Ответить
у кого штаты виноваты?
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14.09.2021 11:22 Ответить
у тебя вроде, не?
шо я не так понял? - заполнили кацапы или не заполнили европейские бочки - виноваты же вседа американцы?
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14.09.2021 11:44 Ответить
кацапы то контракт выполняют,а штаты обещали спг привезти, но цены в азии больше и везти туда ближе, ну они и забили на европу.
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14.09.2021 12:23 Ответить
шо то мне подсказывает, шо если бы кацапы вдули в европию, виноваты все равно были бы штаты.
так вдувать тот кацапский поток 2 с половиной, шо бы у евпейцев уже было или ну его на хмуй?

определитесь уже как то......
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14.09.2021 11:22 Ответить
ты дурак или с пониманием печатного текста проблемы?
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14.09.2021 11:23 Ответить
а ты и дальше хоти шары - и голосуй за скрип - тебя еще не раз нагреют...- умник неприцельный...
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14.09.2021 11:34 Ответить
на 2 дня ник сменишь и стока всего интересного понавызивает....
и шо я раньше етого не делал?
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14.09.2021 11:38 Ответить
Litva kupila zyzeni gaz s ameriki v etom godu on sostavliajet 82% gaza sto polucili po terminalu.Nemnozko i raska postavila zyzeni gaz Novotek kotori trudno nazvat ruskim tam akciji imejet nemci,francuzi,kitajci i pocti vse dengi za gaz oni sebe zabirajet,
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14.09.2021 11:30 Ответить
Литва в этом плане все правильно делает. Мне не понятно другое. У нас война идет восьмой год, но никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости от газа агрессора. Почему нельзя было договориться с поляками и протянуть в Украину трубу от терминала в Свиноустье ? Или построить свой терминал СПГ в Одессе, и договориться с турками, чтобы они пропускали американские газовозы. Я уверен Штаты посодействовали бы с этим. И возможно даже выделили льготный кредит. Но никто даже не пытался вести переговоры - все думали, что АГРЕССОР будет качать газ вечно.
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14.09.2021 11:46 Ответить
Ты в запое был?Украина уже давно не покупает у агрессора.
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14.09.2021 14:03 Ответить
Ну да . Мы покупаем Российский газ у Европы. Дороже чем Европа его покупает. Он типа не Российский .😁
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14.09.2021 14:34 Ответить
В запої певно ти ))))) ми купуємо в Європі російський транзитний газ, який не транзитуємо , а в себе залишаємо( для юридичної формальності - технічно ганяємо по кругу на кордоні газ, щоб обсяг транзиту офіційно перетнув кордон). А якщо транзит москалі прикрутять, то і газу нам не буде з чого залишать. І москалі і наші все це знають. Для тільки для лохів Петя орав, що не купуємо. Змінився лише продавець, а газ то як був москальський, то так і лишається. Недаремно ж вони свій північний потік двигають- щоб нас наказать
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14.09.2021 15:15 Ответить
В запої певно ти ))))) ми купуємо в Європі російський транзитний газ, який не транзитуємо , а в себе залишаємо( для юридичної формальності - технічно ганяємо по кругу на кордоні газ, щоб обсяг транзиту офіційно перетнув кордон). А якщо транзит москалі прикрутять, то і газу нам не буде з чого залишать. І москалі і наші все це знають. Для тільки для лохів Петя орав, що не купуємо. Змінився лише продавець, а газ то як був москальський, то так і лишається. Недаремно ж вони свій північний потік двигають- щоб нас наказать
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14.09.2021 15:19 Ответить
***** потирает руки, а в Европе еще пока не раздуплились на какую-нибудь обеспокоенность.
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14.09.2021 11:08 Ответить
боюсь они в паре работают со шредером
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14.09.2021 11:14 Ответить
А с чего бы им высказывать обеспокоенность ? Многие страны ЕС имеют прямой долгосрочный договор с Газпромом, где цена привязана к нефти. Те же немцы получают сейчас газ по 220 баксов, потому и сидят и не жужжат. Даже у поляков такой договор есть. А кто не хочет покупать газ напрямую - ну, вот есть биржа, покупай по текущей рыночной цене. Она может быть и ниже, а может и выше
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14.09.2021 11:24 Ответить
Один з небагатьох толкових коментів.
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14.09.2021 11:29 Ответить
Русские, не могут цивилизованно договариваться.

Казалось бы, дали достроить трубу, послав все принципы нахер, business as usual, real politic вся херня, зато газ дешевле будет. Не поняли ещё с кем связались, для рашки понятия "взаимовыгодно" не существует, если не нагнул лоха, значит херовый бизнес.

Короче Европа, кушайте не обляпайтесь.
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14.09.2021 11:12 Ответить
Каци не піднімали ціну на газ. Вона і зараз 200 з чимось. Більше того, вони навіть не порушують поки договірних обсягів.

Ціни піднімають європейські спекулянти. Потреби збільшились, каци притримуються мінімальних договірних поставок , виникає дефицит, хоч і невеликий, але достатній для розкрутки газового МММ.
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14.09.2021 13:11 Ответить
Это понятно. Инструменты давления разные бывают. Срочно начались профилактически работы и неожиданные аварии на существующих трубах. Нагнетают обстановку, создают видимость нехватки газа, чем и пользуются спекулянты. Делают все, что бы европейцы ждали СП2 как спасения. В преддверии решения евро регуляторов, самое то

Если Европа совсем отупела и поведется на этот шантаж то лавочку можно закрывать.
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14.09.2021 13:22 Ответить
А країни Балтії і Польща побудували ангари, чи як воно зветься, для прийому зрідженого газу.

А німці...ну що німці...кацапи в них ще колишній ГДР відтяпають.
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14.09.2021 11:12 Ответить
термiнали
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14.09.2021 11:47 Ответить
теперь наконец-то все в Германии прежде всего поймут, что газ для путена - это оружие для шантажа, а не коммерция? сколько еще доказательств нужно Европе?
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14.09.2021 11:15 Ответить
Зеля, прекрати красть с европейских бирж! Не простим, на Майдан!
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14.09.2021 11:16 Ответить
евроИдиотизм крепчает день ото дня. цены на автогаз в Польше УЖЕ стали БОЛЬШЕ 60% от стоимости бензина и заправляться автогазом стало просто НЕВЫГОДНО
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14.09.2021 11:16 Ответить
А Украина как раз покупает газ на споте, летом Нафтогаз брать не хотели, так как по 300 было дорого...

Если цены сохранят такой темп и зима не будет мягкой, Украине самой прийдеться выступать за скорейший запуск Северного потока 2.
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14.09.2021 11:17 Ответить
Будем лушпынням топить как советовал Игорь Л
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14.09.2021 11:18 Ответить
Того лушпыння, что у Игоря в голове не хватит на отопительный сезон.
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14.09.2021 13:09 Ответить
Можно, пожалуйста, подробней?
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14.09.2021 11:22 Ответить
Україна газ за такою ціною НЕ КУПУЄ ..

До того ж на зиму вже закачали вдоста , і навіть більше ( -19 млрд м3 , при плані - 17 ) .
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14.09.2021 11:33 Ответить
1. "Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

2. "Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев. "

1 + 2 = ???
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14.09.2021 11:18 Ответить
Немає там 1+2. Каци не порушують річний графік поставок. Причина скачку в євроспекулянтах. Кацам зараз економічно невигідно збільшувати обсяги поставок, тому що діють ціни поставок на 3 квартал, це трохи більше за 200 доларів, та й невідомо, чи є в них реальна можливість.

А навіть якщо є, то чому б Європу не покошмарити, коли вони при тому ж ніяких договорів не порушують.
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14.09.2021 13:19 Ответить
Совпадение? Не думаю!
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14.09.2021 14:09 Ответить
Уйло почав кошмарити Європу, північний бардак - 2 уже в Європі
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14.09.2021 20:43 Ответить
Капець
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14.09.2021 11:20 Ответить
ще трохи і буде 1$ = 1 куб. мєтр ворожього газу
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14.09.2021 11:24 Ответить
Ще при свєцькій владі, тобто при Совку, читав в тодішньому тижневику "Новоє врємя" після побудови перших газо-та нафтопроводів в Європу, мрії тодішніх комуняк про те, щоб посадити Європу на "нафтогазову голку".

Чесно треба сказати, що та імперська мрія здійснилась. Причому силою європоців ніхто не підсажував - самі сіли.
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14.09.2021 11:25 Ответить
цены на газ в Украине могут упасть тока в одном случае и то на время,
ето когда вы Украину отдадите *****... - других вариантов нет.
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14.09.2021 11:55 Ответить
нет есть, но ето не про нас - работать и воевать,

но ето не про нас - работать и воевать, но мы устали...
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14.09.2021 11:58 Ответить
бабушка меркель таки своего добилась!теперь ГазПром путинский будет за яйца держать тую жадную и не сильно думающую ЕС! причем именно ту, западную, которая на 90% получает путинский газ. центральная европа намного меньше зависит от раши. и сопротивлялись активно от российского газа. жлобство в европе таки расцвело буйно и долго. теперь идет похмелюга. жестокая.
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14.09.2021 13:07 Ответить
все вопросы - в германию.... есть там одна хитрожопая бабка.....
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14.09.2021 14:31 Ответить
Это лица рязанской национальности таким образом хотят побыстрее сертифицировать свой газопровод...
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14.09.2021 16:32 Ответить
Будуть ридати за українським газогоном, всі розумники з ЄС.
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14.09.2021 20:47 Ответить
 
 