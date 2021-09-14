Цена на газ в Европе уже превысила рекордные $800 за тыс. кубометров
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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс.
Таким образом, цена обновила исторический максимум.
Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров.
В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.
Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев.
Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. На данный момент европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.
Напомним, что в Госдепе США заявили, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года.
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целовались с ******? жрите. грязьпром просто не заполнил свои хранилища в ЕС а штаты отправили сжиженый газ в азию. что то мне подсказывает что это воспитание европы не только и не столько от *****, сколько от штатов
Тіко виберіть, мене, куди небуть
Може і зарплати не вистачить.
шо я не так понял? - заполнили кацапы или не заполнили европейские бочки - виноваты же вседа американцы?
так вдувать тот кацапский поток 2 с половиной, шо бы у евпейцев уже было или ну его на хмуй?
определитесь уже как то......
и шо я раньше етого не делал?
Казалось бы, дали достроить трубу, послав все принципы нахер, business as usual, real politic вся херня, зато газ дешевле будет. Не поняли ещё с кем связались, для рашки понятия "взаимовыгодно" не существует, если не нагнул лоха, значит херовый бизнес.
Короче Европа, кушайте не обляпайтесь.
Ціни піднімають європейські спекулянти. Потреби збільшились, каци притримуються мінімальних договірних поставок , виникає дефицит, хоч і невеликий, але достатній для розкрутки газового МММ.
Если Европа совсем отупела и поведется на этот шантаж то лавочку можно закрывать.
А німці...ну що німці...кацапи в них ще колишній ГДР відтяпають.
Если цены сохранят такой темп и зима не будет мягкой, Украине самой прийдеться выступать за скорейший запуск Северного потока 2.
До того ж на зиму вже закачали вдоста , і навіть більше ( -19 млрд м3 , при плані - 17 ) .
2. "Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG. Принятие решения займет от четырех до шести месяцев. "
1 + 2 = ???
А навіть якщо є, то чому б Європу не покошмарити, коли вони при тому ж ніяких договорів не порушують.
Чесно треба сказати, що та імперська мрія здійснилась. Причому силою європоців ніхто не підсажував - самі сіли.
ето когда вы Украину отдадите *****... - других вариантов нет.
но ето не про нас - работать и воевать, но мы устали...