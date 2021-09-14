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Шмыгаль о возможных отставках в правительстве: У меня претензий к Кабмину нет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У премьер-министра Дениса Шмыгаля нет претензий к работе возглавляемого им Кабинета Министров.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ
Премьер-министр предлагает подождать и посмотреть, какие могут быть ротации в правительстве.
Отвечая на вопрос, когда возможны изменения в Кабмине, он сказал: "Давайте доживём и посмотрим"
Он не озвучил фамилии тех министров, которые могут покинуть свои должности.
Шмыгаль подчеркнул, что в работе правительства есть определенные нюансы, но они не настолько значительны, чтобы поднимать кадровый вопрос.
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- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.
Выходит сто человек. Я говорю:
- Ребята, кто сшил костюм?
Они говорят:
- Мы!
Я говорю:
- Кто это «мы»?
Они говорят:
- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?
- Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?
Они говорят:
- Скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не пришили.
Представляете? Их - сто, а я - один. И все стоят, как пуговицы: насмерть. И я сказал:
- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!
Насправді весь кабмін сидить на банковій.