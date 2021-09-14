ГБР мгновенно дало комментарии по видео с критиком Зеленского Леросом, а по ДТП "слуги народа" Трухина молчит 3 недели, - Бутусов
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По ситуации с компрометирующим нардепа Гео Лероса видео ГБР мгновенно дало комментарии, что говорит о том что расследование ведется активно. В то же время по ситуации относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за 3 недели ГБР не сделало официального сообщения.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера на каком-то телеграм-канале появилось компрометирующее видео с критиком президента Зеленского народным депутатом Гео Леросом. Я узнал об этом из экстренного сообщения Государственного бюро расследований, где в связи с причастностью народного депутата, были мгновенно даны комментарии и стало ясно - расследование ведется активно! Прекрасная и быстрая работа", - подчеркивает журналист.
"Но тут мне вспомнилось, что сегодня ровно три недели прошло с 23 августа, когда народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП, в котором было разбито три машины, пострадали 6 человек, которые попали в больницу", - напоминает он.
"Так вот до сих ГБР не сделало официального сообщения, так кто же в этом ДТП является подозреваемым. Три недели прошло. Где же видео с камер наблюдения на Бориспольской трассе, чтобы установить, кто за рулем? Три недели. Каков статус Трухина в деле? Три недели... Ведь ДТП с нанесением телесных повреждений - это для обычных граждан может закончиться тюрьмой. Но пояснять что-либо обществу "Слуги народа" не собираются", - пишет Бутусов.
"Поэтому ГБР молчит, и не интересуется видеозаписями, не комментирует, что же совершил высокопоставлнный "Слуга народа", который абсолютно свободен, и ведет привычный образ жизни. Сообщения о Леросе и Трухине писали одни и те же люди, но какая огромная разница!", - резюмировал он.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.
Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.
Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
Пожалуйста, подождите...
По мандату от народа,
Ты сиди там сколько хочешь
И не бойся ничего:
Можешь окна бить в столовой,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в соседа
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры -
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют
И идут себе обратно -
Ты им кинь в окно гранатой,
Чтоб шагалось веселей!
.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы.
По субботам тещу смело
Шпарь горячим утюгом -
А коллеги-депутаты
Не дадут тебя в обиду:
Ведь у каждого есть теща
И сберкасса, и утюг...
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/