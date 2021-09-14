ГБР мгновенно дало комментарии по видео с критиком Зеленского Леросом, а по ДТП "слуги народа" Трухина молчит 3 недели, - Бутусов

По ситуации с компрометирующим нардепа Гео Лероса видео ГБР мгновенно дало комментарии, что говорит о том что расследование ведется активно. В то же время по ситуации относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за 3 недели ГБР не сделало официального сообщения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на каком-то телеграм-канале появилось компрометирующее видео с критиком президента Зеленского народным депутатом Гео Леросом. Я узнал об этом из экстренного сообщения Государственного бюро расследований, где в связи с причастностью народного депутата, были мгновенно даны комментарии и стало ясно - расследование ведется активно! Прекрасная и быстрая работа", - подчеркивает журналист.

"Но тут мне вспомнилось, что сегодня ровно три недели прошло с 23 августа, когда народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП, в котором было разбито три машины, пострадали 6 человек, которые попали в больницу", - напоминает он.

"Так вот до сих ГБР не сделало официального сообщения, так кто же в этом ДТП является подозреваемым. Три недели прошло. Где же видео с камер наблюдения на Бориспольской трассе, чтобы установить, кто за рулем? Три недели. Каков статус Трухина в деле? Три недели... Ведь ДТП с нанесением телесных повреждений - это для обычных граждан может закончиться тюрьмой. Но пояснять что-либо обществу "Слуги народа" не собираются", - пишет Бутусов.

"Поэтому ГБР молчит, и не интересуется видеозаписями, не комментирует, что же совершил высокопоставлнный "Слуга народа", который абсолютно свободен, и ведет привычный образ жизни. Сообщения о Леросе и Трухине писали одни и те же люди, но какая огромная разница!", - резюмировал он.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".