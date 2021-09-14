РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15606 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
4 271 10
ДТП (7445) цензура (1325) Бутусов Юрий (3918) ГБР (2551) Лерос Гео (377) Трухин (145)

ГБР мгновенно дало комментарии по видео с критиком Зеленского Леросом, а по ДТП "слуги народа" Трухина молчит 3 недели, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР мгновенно дало комментарии по видео с критиком Зеленского Леросом, а по ДТП

По ситуации с компрометирующим нардепа Гео Лероса видео ГБР мгновенно дало комментарии, что говорит о том что расследование ведется активно. В то же время по ситуации относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за 3 недели ГБР не сделало официального сообщения.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на каком-то телеграм-канале появилось компрометирующее видео с критиком президента Зеленского народным депутатом Гео Леросом. Я узнал об этом из экстренного сообщения Государственного бюро расследований, где в связи с причастностью народного депутата, были мгновенно даны комментарии и стало ясно - расследование ведется активно! Прекрасная и быстрая работа", - подчеркивает журналист. 

"Но тут мне вспомнилось, что сегодня ровно три недели прошло с 23 августа, когда народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП, в котором было разбито три машины, пострадали 6 человек, которые попали в больницу", - напоминает он.

"Так вот до сих ГБР не сделало официального сообщения, так кто же в этом ДТП является подозреваемым. Три недели прошло. Где же видео с камер наблюдения на Бориспольской трассе, чтобы установить, кто за рулем? Три недели. Каков статус Трухина в деле? Три недели... Ведь ДТП с нанесением телесных повреждений - это для обычных граждан может закончиться тюрьмой. Но пояснять что-либо обществу "Слуги народа" не собираются", - пишет Бутусов.

"Поэтому ГБР молчит, и не интересуется видеозаписями, не комментирует, что же совершил высокопоставлнный "Слуга народа", который абсолютно свободен, и ведет привычный образ жизни. Сообщения о Леросе и Трухине писали одни и те же люди, но какая огромная разница!", - резюмировал он.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Напомним также, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
В цьому сенс існування ДБР ,кришувати зелену плісняву !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 11:35
+6
показать весь комментарий
14.09.2021 11:30
+6
кстати а дэ Бубочка опять под столом в наркоманском угаре валяется????
показать весь комментарий
14.09.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.09.2021 11:30 Ответить
В цьому сенс існування ДБР ,кришувати зелену плісняву !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 11:35 Ответить
кстати а дэ Бубочка опять под столом в наркоманском угаре валяется????
показать весь комментарий
14.09.2021 11:54 Ответить
Если ты попал в Госдуму
По мандату от народа,
Ты сиди там сколько хочешь
И не бойся ничего:
Можешь окна бить в столовой,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в соседа
И печатать деньги сам.

А когда придут в фуражках
Злые милиционеры -
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют
И идут себе обратно -
Ты им кинь в окно гранатой,
Чтоб шагалось веселей!
.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы.
По субботам тещу смело
Шпарь горячим утюгом -
А коллеги-депутаты
Не дадут тебя в обиду:
Ведь у каждого есть теща
И сберкасса, и утюг...
показать весь комментарий
14.09.2021 11:36 Ответить
Украина при Зеленском погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден сейчас тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 17 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показать весь комментарий
14.09.2021 11:50 Ответить
К большому сожалению ничего Вы не добьетесь в нашей стране. Мы живем в стране феодалов их лакеев и рабов. Не тратьте оставшееся здоровье на этих уродов.
показать весь комментарий
14.09.2021 12:04 Ответить
Такой фигни как ГБР ни в одной стране мира нет. И потому там часто в тюрьме за корупцию сидят люди и даже экс-президенты.
показать весь комментарий
14.09.2021 11:52 Ответить
Кто платит - тот и заказывает музыку. Самое обидное, что платят с наших пустеющих карманов... вперед в светлое зеленое будущее!..
показать весь комментарий
14.09.2021 11:53 Ответить
И они ЛЕЗУТ в Европу!!!!! Кому вы там нах.. нужны!!! Вам там не через 20 а через120 лет делать нечего. Не позорьтесь!! Наведите порядок в стране, которую просрали и продолжаете просирать!!
показать весь комментарий
14.09.2021 13:42 Ответить
конченое ПОЗОРИЩЕ......
показать весь комментарий
14.09.2021 14:36 Ответить
 
 