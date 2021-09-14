Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", - отметил он.
Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.
"Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", - добавил Шмыгаль.
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Якщо в Європі газ 800 доларів, у нас він коштує не набагато менше.
Хто заплатить різницю ?
Не сьогодні так завтра. Народ. Зі своїх кишень.
Їх не навчило, чим закінчилось президенство Овоча - обвалом гривні. Вони обрали клована. Ніби він чарівною паличкою якось компенсує різницю...
Ні, реб'ята. Навчіться вже простій істині. Ви будете ПЛАТИТИ за свій голос на виборах.
Интересно, ЕС по этому поводу обеспокоен, озабочен или будет выражать решительное возмущение?