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Новости Экономика
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Газ (10099) Нафтогаз (3100) Тарифы на газ (350) Шмыгаль Денис (2327)

Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Для бытовых потребителей цена на газ не изменится до 1 мая следующего года, - Шмыгаль

Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", - отметил он.

Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.

"Мы как правительство и "Нафтогаз" как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем, как "подставить плечо"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Не існує нічого безплатного.

Якщо в Європі газ 800 доларів, у нас він коштує не набагато менше.

Хто заплатить різницю ?

Не сьогодні так завтра. Народ. Зі своїх кишень.

Їх не навчило, чим закінчилось президенство Овоча - обвалом гривні. Вони обрали клована. Ніби він чарівною паличкою якось компенсує різницю...

Ні, реб'ята. Навчіться вже простій істині. Ви будете ПЛАТИТИ за свій голос на виборах.
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14.09.2021 11:40
+1
газ в цене хлеба от элеватора до выпечки, в куче продуктов. газ в цементе это стройка, цена квартир.
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14.09.2021 12:18
+1
За цену доставки никто ничего не говорил,значит можно её повысить раза в три
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14.09.2021 17:29
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Не існує нічого безплатного.

Якщо в Європі газ 800 доларів, у нас він коштує не набагато менше.

Хто заплатить різницю ?

Не сьогодні так завтра. Народ. Зі своїх кишень.

Їх не навчило, чим закінчилось президенство Овоча - обвалом гривні. Вони обрали клована. Ніби він чарівною паличкою якось компенсує різницю...

Ні, реб'ята. Навчіться вже простій істині. Ви будете ПЛАТИТИ за свій голос на виборах.
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14.09.2021 11:40 Ответить
"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", Источник: https://censor.net/ru/n3288109
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14.09.2021 11:44 Ответить
доплатят разницу из бюджета. вместо того, что бы закачать весной в хранилища, убрали Коболева, спиз...ли 3 млрд$ в нефтегазе, украли их же на дорогах, а теперь еще раз ограбят лохов, которые платят в бюджет.
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14.09.2021 12:12 Ответить
Какую разницу? Есть контракт.
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14.09.2021 12:14 Ответить
где Украина будет зимой брать газ?
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14.09.2021 12:19 Ответить
Там же, где и сейчас. Есть цена, законтрактованная до мая следующего года. Ну почитай статью. Это же не тяжело.
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14.09.2021 12:27 Ответить
Потрібно розуміти, що це - ціна на разові ф'ючерсні контракти, досить спекулятивна. За довгостроковими контрактами ціни інші, наприклад, для Німеччини - це 270 доларів за 1000 кубічних метрів.
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14.09.2021 12:51 Ответить
А сколько он будет стоить для генераторов тепла??? И сколько будет стоить отопление???
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14.09.2021 11:48 Ответить
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14.09.2021 11:57 Ответить
так писали ж шо 7-40
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14.09.2021 12:03 Ответить
А цена "доставки"?
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14.09.2021 12:07 Ответить
За цену доставки никто ничего не говорил,значит можно её повысить раза в три
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14.09.2021 17:29 Ответить
Вот и я о том же!
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14.09.2021 17:43 Ответить
Я даже рад тому, что сегодня цены на газ взлетели свыше 800 долларов.

Интересно, ЕС по этому поводу обеспокоен, озабочен или будет выражать решительное возмущение?
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14.09.2021 12:09 Ответить
Цена 7,96 грн, это цена на жестко лимитированую часть газа, все что выше лимита прийдется докупать по 20 грн, и что б получить цену по 7, 96 грн нужно не иметь долгов перед Нефтегазом,а у большинства компаниий как раз есть долги за поставки перед Нефтегазом
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14.09.2021 12:12 Ответить
газ в цене хлеба от элеватора до выпечки, в куче продуктов. газ в цементе это стройка, цена квартир.
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14.09.2021 12:18 Ответить
Да, чуваки просто сжимают пружину до упора, потом она все равно выстрелит, и все получат втройне, зато благодаря инфляции у них по выполнению бюджета, росту поступлений в бюджет будет все ок, а цены на товары и услуги для населения то такое...надо больше типа зарабатывать
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14.09.2021 12:50 Ответить
 
 