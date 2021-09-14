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Новости Политика Украины
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Кабмин (13804) увольнение (2510) Укравтодор (659) Укртрансбезопасность (56)

Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Прокопчука и официально назначил Кузькина на должность главы "Укравтодора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил главу

Кабинет министров уволил Егора Прокопчука с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 1080-р от 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Прокопчук был главой "Укртрансбезопасности" с 25 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также Кабмин распорядился уволить с должности первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Евгения Кузькина (распоряжение № 1081-р), который был назначен на должность главы "Укравтодора" 26 августа 2021 года.

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"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - отмечается в распоряжении кабмина №1082-р от 13 сентября.

Кроме того, Кабмин с 16 сентября 2021 года и до назначения в установленном порядке временно возложил исполнение обязанностей председателя "Укртрансбезопасности"на заместителя председателя указанной Службы Никиту Лагунина.
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Топ комментарии
+4
"который был назначен на должность 26 августа 2021 года" - ну слава богу, за три недели потраченные на организацию своего назначения на должность бабки отбил и ушел в плюсы
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14.09.2021 11:41
+1
Вовремя не занесли? Скорее будуще назначенные занесли больше.
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14.09.2021 11:53
+1
Мы вам покажем Кузькина мать . Уже обустроена ?))
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14.09.2021 12:16
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"который был назначен на должность 26 августа 2021 года" - ну слава богу, за три недели потраченные на организацию своего назначения на должность бабки отбил и ушел в плюсы
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14.09.2021 11:41 Ответить
"ушел в плюсы" или ушел с плюсом? или и то, и другое!
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14.09.2021 11:51 Ответить
а шо такое?! слишком много нагрели на великом крадiвництве и не поделились?!
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14.09.2021 11:52 Ответить
не в ту кассу заносили?)
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14.09.2021 11:53 Ответить
Вовремя не занесли? Скорее будуще назначенные занесли больше.
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14.09.2021 11:53 Ответить
Безголів'я
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14.09.2021 11:54 Ответить
не занес?... две недели прождали???)
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14.09.2021 12:07 Ответить
Мы вам покажем Кузькина мать . Уже обустроена ?))
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14.09.2021 12:16 Ответить
Випередили ))

Як відомо, коли Хрущов у США з трибуни штовхнув воза про "кузькину мать", синхроністи переклали ідіому дослівно... і американці довго думали, хто ця грізна "Kuzma's mother" - основною версією було, що Кузьма це якийсь настільки страшний КГБіст, що навіть матері його боявся увесь совок

Оскільки зелене шапіто весь час тягне взад до СРСР - то з Євгеном Кузькіним у них є шанси реалізувати канонічну кузькіну мать... )))
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14.09.2021 19:06 Ответить
Который обещал занести до 12.09.21 ,но так и не занес.
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14.09.2021 12:43 Ответить
Я б ці служби і всякі там "держ праці" взагалі розігнав як найбільш не потрібні.
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14.09.2021 13:03 Ответить
Це у "слуг" вже стало традицією: Звільняти без поянень причини. Чай не двірника звільнили, а особу, яка мала доступ до немалих фінансів держави.
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14.09.2021 13:18 Ответить
"Который был назначен на должность 26 августа 2021 года", а 12,09,2021 уволен - это все ,что нужно знать о работе этих тупорылых назначателей.Так работает вся система сегодняшних правителей. Бездари абсолютные, ещё и выставляют напоказ свое скудоумие.Диву даёшься, какая быдлятина нами руководит.
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14.09.2021 13:26 Ответить
Недавно був в Лісниках під Києвом на будівництві будиночка--будує його Кузькін--там заборонено фотографувати і глушится інтернет та мобільний звязок--крім того робітникам там не виплачуються заробітна плата так як посередники -представник замовника-наймають звичайних людей та не виплачують їм заробітну плату --виганяючи їх та лякаючи їх представниками влади---о. Отже допоможіть цим людям
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14.09.2021 13:38 Ответить
Кого з них звуть Тодор?

Мало не щодня чуємо УкравТодор, УкравТодор... Це ім'я чи прізвище?
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14.09.2021 14:45 Ответить
некорректная информация никого и не уволили

https://news.pn/ru/politics/260027
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14.09.2021 15:59 Ответить
Тепер якщо у Кузькіна маманя жива (і ******** швидкість), треба її влаштувати на якусь грізну караючу посаду. І можна буде показувати кузькіну мать )))

(та ні, зпетросянив щось...)
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14.09.2021 18:55 Ответить
 
 