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Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было мое комплексное поручение, и там среди других мероприятий был пункт с поручением министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине", - отметил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, как и вопрос дальнейшей комплексной реставрации костела.

Напомним, 4 сентября ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. 

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10 сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара. Он также обратил внимание премьер-министра на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

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Топ комментарии
+3
Давно пора
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14.09.2021 12:00
+2
Давно пора передати римо-католикам, які його побудували для богослужіння. Більшовики його в 1933 році розграбували, священників репресували, а із костьола зробили склад. Вважаю, що повернення костьола законному власнику буде актом історичної справедливості. Миру всім нам та Божої льюбові.
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14.09.2021 12:30
+1
Для начала надо построить Дом органной музыки.
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14.09.2021 12:27
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Давно пора
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14.09.2021 12:00 Ответить
Это собственность народа и дом органной музыки. Никаких церквей.
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14.09.2021 12:15 Ответить
- Это имущество нами национализировано!
- Кем национализировано?
- Советской властью!
- А, властью рабочих и крестьян? Так может вы, святой отец, партийный?!

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14.09.2021 12:33 Ответить
правильно. и на народный денежки костёл поддерживали 100 лет.

никаких церквей.

тем более римокатолическая церк его не строила.
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14.09.2021 14:29 Ответить
А кто его строил? Советская власть?
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14.09.2021 18:56 Ответить
А кто его строил? Советская власть? Его строили меценаты и немного на деньги прихожан.

РимКатЦерк - нет данных. Они бабки вряд ли давали. А теперь хотят захапать. Дулю. Этот костёл поддерживали в порядке на наши денежки. Облезут церковники. А как им захотелось лапу наложить, так и орган сгорел.
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14.09.2021 21:30 Ответить
Во-первых, римско-католическая церковь, как и любая другая, состоит именно из прихожан. Деление на «церковников» и «нецерковников» в этом контексте - ложная дихотомия. Во-вторых, прихожане храма составляют неотъемлемую часть украинского народа - причём именно ту часть, что больше всех заинтересована в восстановлении костёла в его первозданном виде. В-третьих, костёл построен по просьбе прихожан киевского католического храма Св. Александра с разрешения киевского генерал-губернатора Игнатьева. Главными меценатами строительства стали члены строительного комитета храма - ревностные католики граф В. А. Браницкий и граф И. А. Потоцкий. Богослужения в храме, освящённом в 1909 году, продолжались до начала 1930-х годов. В 1933 году храм был разграблен, священники репрессированы, помещения костёла превращены в товарные склады. В послевоенные годы кое-как восстановленное здание храма использовалось под областной архив. Органный зал в костёле открылся в 1980 году. За все годы после разгона римско-католической общины храма костёл ни разу не подвергался капитальному ремонту, из-за чего давно находится в аварийном состоянии, равно опасном для жизни посетителей богослужений и любителей органной музыки. Если костёл и дальше будет поддерживаться в том «порядке», в каком поддерживался государством до сих пор, он с вероятностью 99/100 не доживёт до второй четверти XXI века. Впрочем, если надо объяснять, то не надо объяснять. Vade in pace, бабкодатель.
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14.09.2021 22:26 Ответить
Средневековое мракобесие - в твоей дремучей совковой глупости, «хехе». Именно оно, средневековое мракобесие, руководило большевиками, грабившими церкви и убивавшими священников во имя построения «нового мира» - со сталинщиной, ГУЛАГом и десятками миллионов жертв безбожных коммунистических режимов XX века. По верхней современной оценке, все вместе взятые европейские религиозные войны эпохи Реформации и Контрреформации унесли жизни меньшего количества людей, чем было истреблено атеистами-коммунистами в ходе внутренних репрессий за 69 лет существования СССР. «Попы хотят свечками торговать», «мракобесы», «облезут» - характерный лексикон воинствующих красных безбожников осатанелой от крови послереволюционной эпохи. Тех самых, что сперва бодро грабили храмы и ставили к стенке «попов», а потом сами были размолоты в фарш жерновами построенной ими античеловеческой системы. Но дурака учить - что мёртвого лечить. Храм Святого Николая будет возвращён верующим или перестанет существовать вообще, нравится это совкам вроде тебя или нет. Конец диалога.
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15.09.2021 00:55 Ответить
Никогда Костёл - дом органной музыки не будет возвращен церкви. Это всегда будет дом органной музыки для цивильных людей.

а дальше совок ты тупой-дремучий, хорошо ты само себе лишь о себе каждое слово написало. А я даже читать не стану. Сам себе о себе своё читай регулярно.
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15.09.2021 01:03 Ответить
Так, пора, орган вже спалили, нехай община реставрує.
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14.09.2021 12:23 Ответить
Для начала надо построить Дом органной музыки.
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14.09.2021 12:27 Ответить
Давно пора передати римо-католикам, які його побудували для богослужіння. Більшовики його в 1933 році розграбували, священників репресували, а із костьола зробили склад. Вважаю, що повернення костьола законному власнику буде актом історичної справедливості. Миру всім нам та Божої льюбові.
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14.09.2021 12:30 Ответить
 
 