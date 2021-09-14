Шмыгаль поручил Минкультуры изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики изучить вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.
Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Было мое комплексное поручение, и там среди других мероприятий был пункт с поручением министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине", - отметил Шмыгаль.
Премьер отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, как и вопрос дальнейшей комплексной реставрации костела.
Напомним, 4 сентября ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган.
10 сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара. Он также обратил внимание премьер-министра на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".
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- Кем национализировано?
- Советской властью!
- А, властью рабочих и крестьян? Так может вы, святой отец, партийный?!
никаких церквей.
тем более римокатолическая церк его не строила.
РимКатЦерк - нет данных. Они бабки вряд ли давали. А теперь хотят захапать. Дулю. Этот костёл поддерживали в порядке на наши денежки. Облезут церковники. А как им захотелось лапу наложить, так и орган сгорел.
а дальше совок ты тупой-дремучий, хорошо ты само себе лишь о себе каждое слово написало. А я даже читать не стану. Сам себе о себе своё читай регулярно.