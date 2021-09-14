В следующем году возможна ревакцинация. Все страны к этому готовятся, - Шмыгаль о борьбе с коронавирусом
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Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает проведение кампании по ревакцинации от коронавирусной болезни в 2022 году.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году вероятно возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень не желательно, так как это будет сбивать некий ритм", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Премьер уверен, что с действующим темпом, до конца года получиться вакцинировать большинство взрослого населения.
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