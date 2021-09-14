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В следующем году возможна ревакцинация. Все страны к этому готовятся, - Шмыгаль о борьбе с коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В следующем году возможна ревакцинация. Все страны к этому готовятся, - Шмыгаль о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает проведение кампании по ревакцинации от коронавирусной болезни в 2022 году.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году вероятно возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень не желательно, так как это будет сбивать некий ритм", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Премьер уверен, что с действующим темпом, до конца года получиться вакцинировать большинство взрослого населения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Скорей бы уже приняли закон о принудительной вакцЫнации, шоб эту зебилскую шоблу вынесли вперед ногами
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14.09.2021 11:58 Ответить
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14.09.2021 12:44 Ответить
И так каждый год по несколько укольчиков! И не бесплатно ж уже будет. Хотя, даже если платит государство - это всё- равно деньги налогоплательщиков, т.е. наши. Но, государство всегда найдет способ их изъять, дабы покрыть эти расходы!

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде (с)😁
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14.09.2021 12:54 Ответить
 
 