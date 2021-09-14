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"Мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков": гимнаст Верняев заявил, что даже и не думал менять гражданство

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев заявил, что его слова о смене гражданства перекрутили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с последними новостями хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк, и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков.Я осветил события, происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет ультиматум": гимнаст Верняев о вероятности смены гражданства

Также он возмутился тем, что не было сказано, что при поддержке президента и министерства поддерживается и развивается спорт: "Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта".

"Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной - подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей.

Всем спасибо за внимание", - резюмировал гимнаст.

Напомним, несколько дней назад Верняев дал крупное интервью.

В одном из комментариев 27-летний спортсмен высказался о выступлениях за сборную Украины, и заявил, что "если я здесь не нужен, то я пойду туда, где буду нужен". После этого гимнаста начали критиковать.

Мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков: гимнаст Верняев заявил, что даже и не думал менять гражданство 01
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Топ комментарии
+7
Да вже задовбали ці "патріотичні " спортсмени зі своїми дебільними заявами ...
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14.09.2021 12:00
+6
Виявляється, ці атлети чітко реагують на суспільну думку
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14.09.2021 12:03
+4
Немає довіри до подібних заяв, тим більше від особи яка вживає кацапську хімію.
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14.09.2021 12:04
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Да вже задовбали ці "патріотичні " спортсмени зі своїми дебільними заявами ...
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14.09.2021 12:00 Ответить
И вырвали из контекста
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14.09.2021 12:00 Ответить
Меня не так поняли, я вне политики....
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14.09.2021 12:02 Ответить
Видно, в сборной послали и Верняев дал заднюю.
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14.09.2021 12:02 Ответить
Так а как же его ультиматум? Уже не будет выдвигать?
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14.09.2021 12:08 Ответить
Он его фактически выдвинул и был послан.
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14.09.2021 12:20 Ответить
Нет, не согласен. Скорее он выдвинул ультиматум, что если его не услышат то вот тогда он выдвинет другой ультиматум.
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14.09.2021 12:44 Ответить
Виявляється, ці атлети чітко реагують на суспільну думку
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14.09.2021 12:03 Ответить
...як і належить шоумедійним особам
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14.09.2021 12:41 Ответить
и мельдония ты не жрал???)
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14.09.2021 12:04 Ответить
Немає довіри до подібних заяв, тим більше від особи яка вживає кацапську хімію.
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14.09.2021 12:04 Ответить
Мельдоний изобретен и производится в Латвии. И никакой это не допинг. Латыши попали под раздачу из-за разборок Запада и рашки. Аналоги мельдония спокойно производятся в Америке.
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14.09.2021 12:14 Ответить
Абідна, кацапчєг?
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14.09.2021 12:22 Ответить
Почему. Я считаю операцию "Мельдоний" одной из лучших в истории западных спецслужб.
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14.09.2021 12:32 Ответить
Навіть допінг москалі вкрали.
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14.09.2021 12:26 Ответить
Спортсмены покупали его у латышского производителя. Причем здесь воровство. Странные вы.
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14.09.2021 12:36 Ответить
мілдронат латвійський - хороший серцевий препарат, помічний після ковідки зокрема
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14.09.2021 12:43 Ответить
Я внимательно прочитала статью, там четко было написано, что если мне не обеспечат « всі мої забаганки», то я подумаю в какой другой стране мне это дадут .
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14.09.2021 12:06 Ответить
8 абзац - "я надіюсь".....мдааааааааа
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14.09.2021 12:13 Ответить
олежка. что написано пером, не вырубить и топором. впредь, прежде чем открывать рот, думай(если есть чем) что несёшь!
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14.09.2021 12:13 Ответить
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14.09.2021 12:17 Ответить
Шмаркля тоже говорит, что его не правильно поняли.
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14.09.2021 12:31 Ответить
я поднимал знамя своей страны - Достоверно не зная, что такое знамя, люди иногда путают его с флагом. Однако эти два термина имеют четкие различия.
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14.09.2021 12:37 Ответить
О!!! Швидко всрався. І так само швидко перевзувся. Воно таке Україні і в Україні зовсім непотрібне. Олежико, поки що по доброму ну вали в росію. Ну в ту що федерація. Смерди там.
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14.09.2021 12:46 Ответить
Ойц, може то я винувата, шо позавчора його шантажистом сраним обізвала?!
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14.09.2021 14:35 Ответить
 
 