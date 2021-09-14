"Мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков": гимнаст Верняев заявил, что даже и не думал менять гражданство

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев заявил, что его слова о смене гражданства перекрутили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с последними новостями хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк, и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков.Я осветил события, происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", - написал он.

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Также он возмутился тем, что не было сказано, что при поддержке президента и министерства поддерживается и развивается спорт: "Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта".

"Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной - подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей.

Всем спасибо за внимание", - резюмировал гимнаст.

Напомним, несколько дней назад Верняев дал крупное интервью.

В одном из комментариев 27-летний спортсмен высказался о выступлениях за сборную Украины, и заявил, что "если я здесь не нужен, то я пойду туда, где буду нужен". После этого гимнаста начали критиковать.