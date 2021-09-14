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Сегодня власть реализует более 20 реформ: я горжусь, что принадлежу к команде Зеленского, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство планирует осенью подать в парламент свою программу.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, она будет включать программу "Слуги народа".
Шмыгаль отметил, что сегодня власть реализует те реформы, которые раньше в Украине не проводили. Их - более 20.
Шмыгаль заверил, что сегодня есть координация в работе между Кабинетом Министров, Верховной Радой и Офисом Президента.
"Я горжусь тем, что принадлежу к команде президента Зеленского… У нас есть возможность не спорить на ток-шоу, а развивать и строить", - заверил глава правительства.
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+17 Дмитро Черних 794bd8a2
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«Wważaju, szczо ce bude оdnijeju z fundamentalnych reczej: nam treba pоzbawytysja kyryłicy i perejty na łatynku», - zajawyw win w interw'ju «Radiо Swоbоda».
Оłeksij Danyłоw wważaje, szczо tо je pytannja naciоnalnоji bezpeky. Win wważaje, szczо Ukrajina maje buty dwоmоwnоju derżawоju. «Ja - za dwi mоwy w naszij krajini, tоmu anhłijśka maje buty оbоw'jazkоwо, - wważaje win. - Starym składnо, tak, ałe ce оdna sprawa. А pоczynajuczy z dytjaczоhо sadku, w szkоłach ce maje buty».
Nahadajemо, w bilszоsti słоw'janśkych mоw wykоrystоwujuťsja same ałfawity na bazi łatyny, a w dejakych, zоkrema, w serbśkij ta makedоnśkyj, оdnоczasnо isnujuť dwa prawоpysy. W XVI-XVII storiczczach je prykłady wykоrystannja dlja zapysu ukrajinśkоji mоwy łatynky na bazi cześkоhо ta pоlskоhо prawоpysu. Na pоczatku XIX storiczcza buły sprоby zastоsuwannja dlja ukrajinоmоwnych tekstiw pоlzkoho ałfawitu («abecadło»), a w 1859 rоci awstrijśka włada nawiť zatwerdyła prоjekt łatynky dlja ukrajinśkоji mоwy, rоzrоbłenyj łiteratоrоm Jоzefom Ireczekom. Prоte wże za dwa rоky ce riszennja bułо skasоwanо czerez czyselni prоtesty ukrajinśkоji hrоmady.
Jakyj same łatynśkyj prawоpys płanujuť własztuwaty w Ukrajini, kоły płanujeťsja zdijsnyty cju refоrmu, pan Ołeksij narazi ne pоwidоmyw.
https://ibigdan.livejournal.com/27259479.html
Я спостерігаю три групи людей, що прагнуть "символічних змін":
1. Містики. Люди, що живуть в уявному світі, де символи мають стратегічний вплив і тому перевернутий догори дригом прапор змінить геть усе й приведе Україну до процвітання. Неважливо, чим вони обгрунтовують свої переконання - китайським фен-шуєм чи слов'янським Дажбогом, головні риси їх вірувань - це містицизм і інфантилізм ("я не хочу нічого робити, я хочу пишатися"). Ми відносимося до містиків як до міських божевільних, а дарма - їх інфантильний світогляд дуже співпадає з світоглядом "глибинного народу", і питання лише в тому, коли їм нарешті нададуть трибуну (ЗМІ і фінансування), щоб змінити циркових клоунів на клоунів містичних.
2. ЗеКоманда. Серед них теж є представники першої групи, але головний мотив все-таки інший - наш найвеличніший принижень дуже хоче увійти в історію, як реформатор. Але в ОПУ вже зрозуміли, що звершень рівня безвізу чи Томосу не буде, тому обрана стратегія включає два напрямки: 1) присвоювати собі досягнення попередників (на кшталт відновлення армії чи будівництва доріг) 2) підміняти ефективність ефектністю - ставити найбільші флагштоки, ганяти найбільшу "Мрію", малювати великий циганський герб, перейменовувати країну, міняти абетку - коротше робити щось яскраве, але геть несуттєве. Оскільки символізм дуже до вподоби українському народові, такі хаотичні, але яскраві дії допоможуть прикрити політичні і економічні пройоби влади зараз, і допоможуть виграти вибори потім.
3. Патріоти. Головна ідея "Геть від Москви", і я також її прибічник, але розумію її зовсім інакше. Дуже багато френдів зараз пишуть, що перехід на латинку - це добре, тому що "Росія нападала тільки на країни, де є російська мова, де є кирилиця, де є православ'я і т.ін. - і тому ми маємо все це змінити, щоб виключити підгрунтя для нападу в майбутньому". І от саме це - хибна думка і натягування сови на глобус, штибу того ж містицизму з першого пункту.
Зараз поясню, але спочатку ремарка: Я не проти переходу на латинку як таку. Так, мені вона здається незручною, особливо якщо не буде діакритичних знаків і ми будемо як оті німці з Гжегошом Бженчишчикевичем. Але я розумію, що якби я з дитинства вчив саме латинку, то мені вона б здавалась досить простою і природньою. Так, я розумію що подібна реформа займе багато років і з'їсть багато грошей - але будь-яка реформа потребує часу і грошей. Тому мені байдуже, кирилиця чи латинка.
Ось тільки навряд чи перехід на латинку дасть якісь суттєві переваги в майбутньому, окрім того самого символізму. І аргумент "треба прибрати кирилицю, бо Росія нападе" хибний аж двічі.
По-перше, для нападу Кремлю потрібні лише економічні і політичні мотиви, а символізм вона використовує ЛИШЕ і ТІЛЬКИ як прикриття справжніх намірів, тому дуже дивно що ви на них ведетесь. Росія розпочала другу чеченську війну не зважаючи на її мусульманство. Росія напала на Грузію попри те, що там не було кирилиці. Росія рознесла вщент Сирію, попри те що там не було ні кирилиці, ні православ'я. А до того Радянська імперія воювала в Афганістані і В'єтнамі, що взагалі не мають спільних рис з слов'янами. Причини завжди були або політичними (плацдарм в Азії і вихід до Індійського океану, утримання країн в сфері впливу), або економічними (газопроводи на Кавказі та Близькому Сході, сланцевий газ на сході України) - і лише зверху на це щедро насипали ідеологію типу "ето наши ісконниє зємлі", або "братскій народ", або "православіє", або "братья-комуністи борютса з праклятимі капіталістамі" - кожен раз придумувалось щось підходяще, щоб росіяни повірили і підтримали.
По-друге, і це найголовніше, "давайте змінимо абетку, мову, назву, релігію і ще щось, щоб Росія не напала" - це ідеологія жертви. Це повністю те ж саме, що й "згвалтована у підворітті жінка сама винна, бо носила коротку спідницю, бо фарбувала губи, бо йшла ввечері без чоловіка, бо не вдягла хиджаб, бо вийшла з дому, хто їй взагалі дозволив". Заклики міняти зовнішні ознаки, щоб не провокувати Росію - це ганьба і визнання власної поразки. Бо взагалі-то це не ми маємо змінитись, а Росія має перестати бути агресивною потворою або має перестати існувати. І єдине, що ми повинні робити - це допомогти цьому статися.
Якщо продовжувати аналогію з жінкою і підворіттям, то "жертва" має бути озброєною, тренованою і захищеною законом про самооборону - щоб мати можливість дати відсіч, щоб відбити будь-яке бажання на неї нападати незалежно від довжини спідниці - коротше, щоб перестати бути жертвою. Також "жертва" має вимагати від поліції патрулювати вулиці, вистежувати і ліквідовувати злочинні угрупування, а від кабміну - поліпшувати економічний стан (бідність - одна з причин злочинності) і проводити пропаганду нормального світогляду (замість романтизації злочинців, наприклад). Це означає, що "потенційна жертва" має бути громадянином з активною позицією, має створювати чи входити в політичні партії, має впливати на політику і власноруч будувати безпечну країну, а не бути пасивним об'єктом.
І так само Україна має посилювати армію, стріляти у відповідь, тренуватись і чекати моменту, коли російських окупантів можна буде викинути з Криму і Донбасу. А тим часом посилювати міжнародну підтримку, утворювати політичні і економічні союзи, впроваджувати нові міжнародні санкції проти агресора. У підсумку в нас має бути стільки союзників зовні і ми маємо бути настільки незручними для завоювання всередині, щоб Росія чи будь яка інша країна відмовилась від ідеї агресії з самого початку. Це, і тільки це є запорукою миру в Україні.
Змінювати кирилицю на латиницю під соусом "щоб не було приводів напасти" - це звісно простіше, але як на мене це принизливо і несумісно з метою стати сильною і незалежною країною, бо це протилежні напрямки руху. Так само як заклик до жінок "не користуйтесь косметикою і вдягайтесь в дрантя, щоб стати непомітними і не провокувати" є альтернативою самозахисту чи добре працюючій поліції. Якщо проблему вирішено (чи створено видимість вирішення) одним шляхом, то навіщо витрачати ресурси на інший, більш складний?
Ось тому я проти латинки, перегортання прапора та іншого "символізму", що підміняє ефективність ефектністю. Це не вирішує проблему, це відволікає і це витрачає наші обмежені ресурси. Відокремлюватись від Росії треба політично (мінімізувати вплив через проксі-партії і російські ЗМІ), економічно (обрубувати зв'язки і енергетичну залежність), і культурно (забанити весь російський інформаційний продукт).
Да, був партконтроль, який іноді стримував, а іноді стимулював корупцію на низовому рівні. Вище ж партійне керівництво взагалі не підлягало жодному контролю.
Ну, скажімо була десятилітня шкільна програма, яка мала такі плюси і такі мінуси, витратили стільки то коштів і отримали ось такий результат, який має такі от плюси і такі мінуси.
Маю велику підозру що, в результаті всих проведених рехворм і витрачених на них коштів нічого особливо у нас не змінилося. Хіба що, фінансово-майновий стан рехворматорів та їх оточення. А все тому що, рехвормують у нас все що завгодно аби тільки не чіпати основного- системи відносин між чиновником та громадянином. Головна задача проведених в Україні реформ це, перерозподіл управління потоками або реберендинг посадовців.
И вот вам - Шмыгаль гордится, что работает на ЗЕлядей.