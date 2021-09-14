Джекпот Powerball США $432 миллиона. Вы можете попытаться выиграть его в эту среду! Реклама

Призовой фонд американской лотереи продолжает нарастать. В эту среду Powerball США разыграет джекпот на сумму $432 миллионов долларов, и это крупнейший лотерейный приз в мире, на сегодняшний день.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вам удалось выиграть в лотерею? От возможности воплотить мечту вас отделяет всего один клик!

Огромный призовой фонд лотереи Powerball выстоял еще один тираж, и вы все еще можете получить шанс стать мультимиллионером, купив билет на ближайший тираж, который назначен на эту среду.

Невероятный приз в 432 миллиона долларов будет разыгран в эту среду, 15 сентября.

Призовой фонд переступил отметку в 400 миллионов долларов, и международный сервис Thelotter.net, как и Национальная лотерея США, отмечают заметный рост продаж билетов онлайн за последние две недели. Любой следующий тираж может оказаться последним в длинной серии аккумуляций.

Жители Украины также могут принять участие в тираже лотереи США. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами."

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball вам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Подтвердите ваш заказ.

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже в лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирован Управлением по азартным играм Мальты; Лицензия MGA/CRP/402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно. За более подробной информацией перейдите на https://www.rgf.org.mt/

Новость публикуется на правах рекламы