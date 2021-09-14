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Люди перечислили на реставрацию костела Св. Николая в Киеве 15 млн грн. Общая смета составит 75 млн грн, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Люди перечислили на реставрацию костела Св. Николая в Киеве 15 млн грн. Общая смета составит 75 млн грн, - Ткаченко

Из-за тендерных процедур реставрация костела Святого Николая, в котором произошел пожар, была затянута, и сейчас стоит задача избавиться от "тендерных троллей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире передачи "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Министр отметил, что люди перечислили на реставрацию 15 млн грн.

"Мы благодарны всем, кто отозвался для того, чтобы собрать средства на реставрацию. При всем уважении к людям, которые перечислили около 15 млн грн на противоаварийные работы в костеле, львиная доля средств будет государственная. Мы уже знаем ресурсы, где их будем брать - по предварительным оценкам, общая смета противоаварийных работ должна составить 75 млн грн. Вышел соответствующий указ президента, который нас обязывает провести немедленные работы по восстановлению собора. И только после того как мы проведем противоаварийные работы, будем решать все другие насущные вопросы", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что одна из главных задач - упростить тендерные процедуры по реставрационным работам.

"Сегодня будет собираться совместная рабочая группа людей из министерства, людей, которые предоставили средства, и представителей католической общины. Объект уже был в реставрации, но из-за тендерных процедур она затянулась. Сейчас этот пожар поднял вопрос об упрощении проведения тендерных процедур, от этих тендерных троллей нужно избавляться, для этого нужны новые рычаги", - сказал Ткаченко.

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Строительство костела началось в 1899 году. Разработка и строительство здания проводились под руководством известного киевского архитектора Владислава Городецкого. В 1909 году костел был освящен. С 1980 года использовался как Дом органной и камерной музыки.

Напомним, что в результате пожара вечером 3 сентября в костеле Святого Николая серьезный ущерб зданию не был нанесен, однако огонь уничтожил уникальный орган внутри храма. По предварительным данным, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Глава МВД Денис Монастырский озвучил предварительную версию инцидента: "Предварительный вывод - причиной огня стало короткое замыкание в самом органе, поскольку возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21:00. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности, взяты образцы для экспертизы".
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Це той ткаченко, який мріє щоб костел завалився ?
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14.09.2021 12:33 Ответить
Примазался. От чинуши бл......
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14.09.2021 12:46 Ответить
Що за розцінки??????? Звідки вони беруться?????? За такі гроші можно побудувати дві нових церкви!!!!!! Аби красти а де і з кого не має різниці!!!!!!
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14.09.2021 12:46 Ответить
не давайте говнюку деньги - стырит как киностудию в Одессе...
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14.09.2021 13:23 Ответить
гыгы осталось совсем немножечко.... ну крапулечку...15 есть а нужно 60 ещё .ну ка давайте скинимся на погорельцев.... щас там натендэруются что розворуют и слепки и фрески ...я в тэндэры вообще то не верю....начитан как там оно работает...духовная пища нужна конечно... но в нашем материальном мире от неё ни жарко ни холодно.... люди пенсионеры на минималках хотят материальной пищи... щас иду в аптеку после больници.... с минималкой пол пенсии за три пачки так точно отдам...((
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14.09.2021 15:29 Ответить
А чего Коево-Печер. лавру за безплатно передали московским попам а єто чудо Греко- Католикам дать в пользование жаба давит, а почему потому что рулят промосковские
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14.09.2021 15:40 Ответить
На мою думку цей костьол давно пора передати римо-католикам, які його побудували для богослужіння. Більшовики його в 1933 році розграбували, священників репресували, а із костьола зробили склад. Вважаю, що повернення костьола законному власнику буде актом історичної справедливості. Миру всім нам та Божої любові.
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14.09.2021 16:59 Ответить
короткое замыкание? кто орган поджог, кому выгодно? тому, кто не хочет, чтоб там был Дом Органной музыки.
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14.09.2021 23:39 Ответить
 
 