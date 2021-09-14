$2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Помощь от Международного валютного фонда в размере более 2,7 млрд долларов пойдет на социальные и инвестиционные цели.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Использование их (средств от МВФ - ред.), безусловно, должно идти на социальные цели, а также на инвестиционные цели. Там можно использовать и туда, и туда. Соответственно Министерство финансов будет принимать решения", - сказал он.

В то же время премьер-министр отметил, что на сегодняшний день четкого плана по использованию этих средств украинское правительство не имеет. "По мере необходимости будем пользоваться", - сообщил он.

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Шмыгаль напомнил, что 2,7 млрд долларов от МВФ - это не транш кредита. "Это было безусловное распределение между странами-членами МВФ. Украина получила одну из крупных сумм - 2,7 млрд долларов. Это прямые средства фактически в государственный резерв. Мы можем использовать их на разные цели. Нет фактически ограничений", - сказал он, добавив, что за использование придется заплатить 0,05%.

Как сообщалось, 23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила более 2,7 млрд долларов помощи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эти средства позволят увеличить социальные выплаты украинцам.