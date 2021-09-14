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$2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

$2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Помощь от Международного валютного фонда в размере более 2,7 млрд долларов пойдет на социальные и инвестиционные цели.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Использование их (средств от МВФ - ред.), безусловно, должно идти на социальные цели, а также на инвестиционные цели. Там можно использовать и туда, и туда. Соответственно Министерство финансов будет принимать решения", - сказал он.

В то же время премьер-министр отметил, что на сегодняшний день четкого плана по использованию этих средств украинское правительство не имеет. "По мере необходимости будем пользоваться", - сообщил он.

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Шмыгаль напомнил, что 2,7 млрд долларов от МВФ - это не транш кредита. "Это было безусловное распределение между странами-членами МВФ. Украина получила одну из крупных сумм - 2,7 млрд долларов. Это прямые средства фактически в государственный резерв. Мы можем использовать их на разные цели. Нет фактически ограничений", - сказал он, добавив, что за использование придется заплатить 0,05%.

Как сообщалось, 23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила более 2,7 млрд долларов помощи. 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эти средства позволят увеличить социальные выплаты украинцам. 
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Топ комментарии
+2
Инвест няня-беня уже потирает руки.
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14.09.2021 12:48
+1
То дерібан ,це соціална ціль ,чи таки інвестиційна ????))))
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14.09.2021 12:41
+1
Никогда МВФ не дает на социалку и пенсии, чёс..чистой воды. Дает только на погашения кредитов.
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14.09.2021 13:29
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То дерібан ,це соціална ціль ,чи таки інвестиційна ????))))
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14.09.2021 12:41 Ответить
Якщо обмежень нема ,то на "Велике крадівництво" піде !!!)))
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14.09.2021 12:42 Ответить
Как это ? Как это инвестиционные цели? Внести эти суммы в уставной капитал Зельцмана?
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14.09.2021 12:44 Ответить
Саджанці ,для "Великого лісництва" закуплят ,або бітум для "Великого крадівництва" !!!)))
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14.09.2021 12:48 Ответить
Инвест няня-беня уже потирает руки.
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14.09.2021 12:48 Ответить
То есть, тупо все прожрать и разворовать. А я то думал, что лучше в развитие экономики вложить.
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14.09.2021 12:51 Ответить
у тупий люмпєн важко вкладати - вони або прожруть або, вибачаюся, просруть... нація, захоплена телевізором та понівичена зеленськими та партією регіонів, пропагандою усіх рівнів....
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14.09.2021 13:02 Ответить
Мы можем использовать их на разные цели. - "офшоры зеленые" тоже цель
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14.09.2021 12:59 Ответить
Будет и туда, и туда.
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14.09.2021 13:09 Ответить
А для населения по любому будет туда-сюда.
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14.09.2021 13:16 Ответить
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14.09.2021 13:10 Ответить
Угу за использование нужно заплатить почти ничего. В то же время ипотек на вторичке под 1-3% в баксах также НЕТ. Нет масштабного государственного строительства жилья (под те же 1-3% и пусть в баксах). Ну не может семья откашлят 7к в месяц одних процентов. Бо в гривне. И толку?
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14.09.2021 13:18 Ответить
Никогда МВФ не дает на социалку и пенсии, чёс..чистой воды. Дает только на погашения кредитов.
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14.09.2021 13:29 Ответить
 
 