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Средняя зарплата в конце 2022 года будет достигать более 17,5 тыс. грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Средняя зарплата в конце 2022 года будет достигать более 17,5 тыс. грн, - Шмыгаль

В правительстве прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год. В конце 2022 она будет составлять 17 500 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Глава правительства отметил, что среднемесячная заработная плата в 2022 году будет составлять 15 258 гривен.

"Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - объяснил Шмыгаль.

По словам премьера, Кабмин следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

Читайте: $2,7 млрд помощи от МВФ пойдет на социальные и инвестиционные цели, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
С такой властью она может достигнуть и 17 миллионов гривень )) А толку. Сколько в Евро? 300?))
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14.09.2021 12:49
+8
зарплата дворника-6000 грн(грязными)
зарплата депутата -45000(только зарплата)
а в среднем дворник таки не хило живёт...
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14.09.2021 12:50
+7
І що можна буде купити на ці 17.5 в 22 році. На сірники хоч вистачить?
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14.09.2021 12:51
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14.09.2021 12:49 Ответить
ну как при Порохе подняли,так она и стоит на том же уровне.
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14.09.2021 12:52 Ответить
Тут не про Пороха речь, а про персонажа из первой строки
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14.09.2021 13:00 Ответить
С такой властью она может достигнуть и 17 миллионов гривень )) А толку. Сколько в Евро? 300?))
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14.09.2021 12:49 Ответить
зарплата дворника-6000 грн(грязными)
зарплата депутата -45000(только зарплата)
а в среднем дворник таки не хило живёт...
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14.09.2021 12:50 Ответить
І що можна буде купити на ці 17.5 в 22 році. На сірники хоч вистачить?
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14.09.2021 12:51 Ответить
на тлі вагнергейту випустили берлагу?
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14.09.2021 12:51 Ответить
Где деньги Зин..?
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14.09.2021 13:52 Ответить
Шо,учителям урежут с 4000$ ?
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14.09.2021 12:51 Ответить
Щось нема такої в нас зарплати. 9 -10 тисяч.
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14.09.2021 12:53 Ответить
Головне у таких прогнозах ніколи не називати суму у доларах. За останні півроку кількість випущеної валюти збільшилась у 6 разів, а тому інфляція йде семимильними шагами, але лохи схавають, без них вони б не виграли вибори
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14.09.2021 12:54 Ответить
Я підписана в групу закупів з Європи, штатів

Там зовсім інший курс. Тіпа євро - 40 грн
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14.09.2021 12:57 Ответить
Нехай ця істота спробує вижити на таку "зарплатню" хоча б півроку.
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14.09.2021 12:54 Ответить
Дефолтом угрожает, ска?
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14.09.2021 12:56 Ответить
30 лет одно и тоже обицянки цицянки хватит лапшу вещать чтоб еще посидеть на должности и не такое наобещают
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14.09.2021 12:57 Ответить
Особенно смешно обосрался Сравчук про вторую Францию)))

Не, ну колхозник просто думал что если в год выпустить 10000 танчиков, то это показатель благосостояния) правда забыл что они нафиг никому не нужны, разве что Африке, да и то в обмен на бананы.

как в совке - заваливали оружием полмира(как правило нахаляву), а сами ********* только на НГ кушали(ну, 95%)

и всякое быдло грустит за совком еще.
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14.09.2021 13:04 Ответить
Зарплата вырастет на 10% а цены и тарифы на 20-30%, благодетели мля.
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14.09.2021 12:59 Ответить
а цены и тарифы на 20-30%\\\\\\\\

Оптимист, оптимист

Улыбнитесь.....
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14.09.2021 13:07 Ответить
Шмыгаль ничего не путает в отношении роста реального уровня заработной платы? Он процент инфляции никак не учитывает? Дай бог чтобы реальный уровень заработной платы хотя бы не снизился к концу 2022 года. То что он озвучивает это не реальный, а номинальный уровень начисленной заработной платы без учета налогов и отчислений. Естественно и без учета инфляционных потерь. А реальная зарплата это тот размер материальных благ, продукции или услуг, который может получить человек на сумму номинального заработка. Если в течение определенного времени номинальная зарплата остается неизменной, а уровень инфляции за тот же период вырос, это означает уменьшение реальной зарплаты, что снижает покупательную способность работника, ухудшает его материальное положение.
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14.09.2021 12:59 Ответить
в долларах средняя зарплата будет столько же как и в 2021г, если не меньше,

в 90-е уже такие повышения проходили, когда зарплаты дошли до миллиона
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14.09.2021 12:59 Ответить
Если ваши доходы на момент 2019 были привязаны к USD, то на текущий 2021 вы уже не можете себе позволить минимум треть (33%) от того, что могли приобрести в 2019, причем речь про "первую необходимость" - продукты (конечно включая импортные сыры, превед айтишникам), одежду, комуналку.
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14.09.2021 13:15 Ответить
самокатчик тоже обещал 40% ВВП. и де он укатился? главное - наобещать.
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14.09.2021 13:04 Ответить
бред, он грил про "пятилетку", а не за год. не надо передергивать как Скабеева и прочие твари, а?

так и за 4000 мУчителям - это высрал какой-то поц на какой-то говорильне, хотя и ежу понятно шо для этого надо 90% выгнать, и вот тогда - получилось бы)
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14.09.2021 13:06 Ответить
Поц, который "высрал" про 4000USD учителям этот тот самый, найвеличнийший, имя которого даже нельзя называть!
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14.09.2021 13:17 Ответить
реально думал что это кто-то из "команды" сказал - тут даже писало - может в коментах. но если реально Зеля, то это ..... лучше бы сыграл пичужкой по пианино, а рожу закрыл. и оно юрист типо еще.
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14.09.2021 13:23 Ответить
Шоооо???????

!!!!! задолбали - та же вата только в профиль!!!

На!

https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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14.09.2021 13:26 Ответить
Не надо путать "внутренние" совещания синагоги клоунов с речами равина, и не надо нам рассказывать за то, что синагога не несет ответственности за высказывания её равина.
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14.09.2021 13:43 Ответить
Как Вы смеете, на нашего очень вяликаво призЕдента, говорить: "это высрал какой-то поц"???
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14.09.2021 13:19 Ответить
"доро.гой" тов., а посм. ка выше плз, а?

я понимаю шо любите "гетьмана", но шоб ТАК!!!!?????? хуже ваты, вата хоть враг, а тут тебя обвешивают лапшой типо "свои"
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14.09.2021 13:28 Ответить
Ну ясно, що за 5-річку! Дик з цієї 5-річки вже 2,5 роки пройшло...Щоб було +40% ВВП за 5 років, треба 7-8% росту ВВП щороу. А ВВП на ці 7-8% навіть за всі два з гаком роки Зе при владі не виріс!!! Навпаки, ВВП упав!

І корона тут ні до чого, якщо глянути на статистику, то ВВП в мінус пішов у січні 2020, тобто ДО епідемії!
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14.09.2021 13:21 Ответить
Опять нищенствовать будем? Одна из зЕбилок, ещё вчера (в прошлом году) заявила что на ₴36000 можно прожить в натяжку, только одной, без детей, а няше№2 пришлось в ломбард всё закладывать, при з.п. ₴44000 и тоже, ещё в прошлом году!!! шмыгля забирай сваего "патриота" - #омика зЕлоха с дерьмоком, бросай всё и на выгребную яму-404!
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14.09.2021 13:07 Ответить
Это он с польскими заробитчанами начал считать?)
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14.09.2021 13:17 Ответить
А может и не бред, я когда-то миллионы получал!!! Правда купонами. "Деньги" начали на вес определять!
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14.09.2021 13:23 Ответить
Небоженко: превращение «Слуг» в «Хозяев»
14 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 7



Как-то незаметно для всех искусственные и одноразовые «Слуги народа» превратились в новых «Хозяев народа» и этим открыто наслаждаются.


На столь позорный процесс обратил сегодня внимание политолог Виктор Небоженко.

Они уверены, что власть им досталась надолго и заслуженно.

Под вывеской «новых лиц» малоизвестные или незаметные люди, без особых заслуг и ярких биографий, вдруг превратились в «хозяев» Украины.

Они верят в свою политическую судьбу и активно конвертируют полученную власть и высокорагированные должности депутатов и министров в коммерческую и коррупционную выгоду.

Гибридные «хозяева-слуги» обижаются, что кто-то их критикует и требует от них ответственности за свои слова и действия.

Жадность и высокомерие новых «Хозяев Украины» соревнуется с их безответственностью и некомпетентностью, что позволяет украинским олигархам и внешним игрокам легко манипулировать «новыми лицами» во власти.

Между тем, именно сейчас Украина , находясь в тяжелейшем экономическом и социально-политическом кризисе, нуждается в совершенно других политиках, способных взять на себя ответственность, а не обогащаться и болтать языком( атомное оружие, ЕС, латиница, Русь, НАТО, деревья и т. д.).
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14.09.2021 13:17 Ответить
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14.09.2021 13:37 Ответить
А в конце 2539 возможно будет $425972467 и ЧТО???
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14.09.2021 13:46 Ответить
А коли проведете *********** пенсій ? Останній раз це було в 2017 році і тоді при перерахунках брали середню зарплату 3765 грн . А тепер вже 15000грн. А як же бути пенсіонерам ?
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14.09.2021 15:02 Ответить
Напоминает совок, который обещал коммунизм через 20 лет ....
Видимо, Шмыгаль имеет право, вешать лапшу на уши, если 73% выбрало Президентом, дилетанта .....
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14.09.2021 15:51 Ответить
 
 