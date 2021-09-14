Громаде Киева вернули незаконно переданные под застройку земли заказника "Жуков остров" стоимостью свыше 9,5 млн грн, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора в Киевском апелляционном суде добилась возвращения территориальной громаде Киева четырех земельных участков природно-заповедного фонда стоимостью свыше 9,5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
В частности, подчеркивается, что прокуратура обратилась в суд с иском к физическому лицу, которому безвозмездно передали для застройки земли ландшафтного заказника "Жуков остров", которые имеют особое природоохранное и историко-культурное значение.
В соответствии с законодательством, на таких землях запрещается любая деятельность, которая может негативно повлиять на состояние природных комплексов или препятствует их использованию по целевому назначению.
Остров Жуков входит в одну из крупнейших заповедных зон Киева, где сохранена в первозданном виде естественная экосистема - ареал обитания многих представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины.
Несмотря на невозможность передачи таких земель в частную собственность для застройки, Голосеевский райсуд Киева в удовлетворении исковых требований прокурора отказал. После этого Офис генпрокурора обжаловал данное решение в Киевском апелляционном суде, который отменил решение суда и принял новое - о возвращении земельных участков территориальной общине Киева.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Відкриваю фейсбук, не підозрюючи лихого, аж тут - гульк - суне на мене, без сорома казка, кимось проплачена "реклама" - Ukraїnska latynka!!!
(Цур-пек, apage, Satanas, та коли ж ви нарешті повиздихаєте, гебня грьобана!)
Кому незрозуміло, "від чого це нас відволікають", - комбінація тут проста, як три наперстки, стежмо за руками.
1) ДАНО: ім'я Росії, на яку 1721 р. було офіційно перейменовано Московію, - це ЛАТИНСЬКА ВЕРСІЯ подарованого Москві київськими елітами імени "Русь";
2) ТРЕБА: довести, що вся київська історія - то спадок Москви, а українців, окремих від оної, ніколи ніяких "нє било, нєт і бить нє может" (див. програмову статтю Путіна за серпень 2021 р.);
3) ПРОПОНУЄТЬСЯ: перейменувати Україну на Україну-Русь і перевести на латинку, - бінґо, для Кремля два-в-одному: в такий спосіб дурні х@xли одним махом САМІ дарують Московії ВСЮ свою тисячолітню культуру київського кореня, відступившись від неї як від "нерідної"-"несвоєї" (а я ж вам казав, що то не їхнє, скромно киває здивованому Заходу Путін...), - а самі дурні хли в очах цілого світу отримують, латинкою ж таки (sic!), як вишеньку на торті, РОСІЙСЬКЕ ІМ'Я - те саме, що Московія в 1721-му, і на питання про національність будуть надалі зватись UKRAINIAN RUSSO, "украинский русский" (як "французька Гвінея", щоб зрозуміліше було, кому ще не).
Ну а там уже й до московського війська в обороні святої Софії недалеко - має ж Кремль приглядіти за своїм добром, поки тут по ньому метушаться ці білі ніґери без власної писемности, неспроможні навіть прочитати написи на стінах тих соборів, які (по доброті Леніна, пояснив же Путін) чомусь опинились на їхній території (але Росія це швидко виправить, уже на цілком легітимних підставах!).
...І так Україна, мов за помахом чарівної палички, - зникає, розчиняється, за яких 30-40 рр. - мов і не було...
Ось такий "план наперсточника", у межах їхнього дугінського світогляду - стрункий і логічний.
Чим керуються українські покидьки, які цей план тут у нас "імплементують", в принципі мало б розбиратись СБУ. А я можу хіба поскаржитись на рекламу. Взагалі ж, на майбутнє зав'яжім собі вузлик на пам'ять: побачиш "латинника" - бий з носака, не чекаючи арґументів.
І хай згинуть наші воріженьки.
Стоїмо (с).