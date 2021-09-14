Громаде Киева вернули незаконно переданные под застройку земли заказника "Жуков остров" стоимостью свыше 9,5 млн грн, - Офис генпрокурора

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора в Киевском апелляционном суде добилась возвращения территориальной громаде Киева четырех земельных участков природно-заповедного фонда стоимостью свыше 9,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В частности, подчеркивается, что прокуратура обратилась в суд с иском к физическому лицу, которому безвозмездно передали для застройки земли ландшафтного заказника "Жуков остров", которые имеют особое природоохранное и историко-культурное значение.

В соответствии с законодательством, на таких землях запрещается любая деятельность, которая может негативно повлиять на состояние природных комплексов или препятствует их использованию по целевому назначению.

Остров Жуков входит в одну из крупнейших заповедных зон Киева, где сохранена в первозданном виде естественная экосистема - ареал обитания многих представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины.

Несмотря на невозможность передачи таких земель в частную собственность для застройки, Голосеевский райсуд Киева в удовлетворении исковых требований прокурора отказал. После этого Офис генпрокурора обжаловал данное решение в Киевском апелляционном суде, который отменил решение суда и принял новое - о возвращении земельных участков территориальной общине Киева.

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