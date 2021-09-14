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Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине будет расти зарплата у медиков.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что есть Указ Президента, согласно которому врачам устанавливается минимальная зарплата на уровне 20 тыс. гривен, а среднему медицинскому персоналу - 13,5 тыс. грн.
"Это заложено в проекте Госбюджета, а средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, а среднего медперсонала она составит более 14,5 тыс. грн", - рассказал глава правительства.
Топ комментарии
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий14.09.2021 13:13
+5 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий14.09.2021 13:08
+5 Frol Fedoroff
показать весь комментарий14.09.2021 13:29
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и еще раз 20% НДС с этой минималки сдерет с Вас госудаство когда будете что-то покупать в магазине,
так что реальная сумма которую зарабатывает любой гражданин работающий в белую в Украине, это 40% от зарплаты которую ему начисляют.
видимо граждане Украины самые богатые в мире, что готовы отстегивать 60% налогов от своего дохода государству