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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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госбюджет (1156) зарплата (2303) медицина (2451) врачи (1453) Шмыгаль Денис (2327)

Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предусмотрел в Госбюджете-2022 повышение зарплат медиков: средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, - Шмыгаль

В Украине будет расти зарплата у медиков.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что есть Указ Президента, согласно которому врачам устанавливается минимальная зарплата на уровне 20 тыс. гривен, а среднему медицинскому персоналу - 13,5 тыс. грн.

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"Это заложено в проекте Госбюджета, а средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн, а среднего медперсонала она составит более 14,5 тыс. грн", - рассказал глава правительства.
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Топ комментарии
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
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14.09.2021 13:13
+5
На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
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14.09.2021 13:08
+5
Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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14.09.2021 13:29
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Ага! Учителя уже по четыре штуки баксов получают.
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14.09.2021 13:04 Ответить
Да им неблагодарным 100К было мало, пусть теперь 22К получают
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14.09.2021 13:46 Ответить
На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
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14.09.2021 13:08 Ответить
У Шмигі загострення словесної діареї !!)))
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14.09.2021 13:15 Ответить
постоянная тотальная ложь для некоторых недообразованных личностей есть постоянное устойчивое состояние. По Библии ложь - энергетическое поле дьявола.
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14.09.2021 13:37 Ответить
моя мама, "низший медицинский состав", так сказать, получает минималку, при этом, чтобы достичь этой суммы, ей еще "натягивают" ночные, премиальные и прочие ухищрнеия. кабмин немного не в теме, я так полагаю.
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14.09.2021 13:09 Ответить
Это озвучивается сумма зарплат без вычетов налогов, еще вычтут 40% налогов с этой зарплаты как раз минималка и получится,

и еще раз 20% НДС с этой минималки сдерет с Вас госудаство когда будете что-то покупать в магазине,

так что реальная сумма которую зарабатывает любой гражданин работающий в белую в Украине, это 40% от зарплаты которую ему начисляют.

видимо граждане Украины самые богатые в мире, что готовы отстегивать 60% налогов от своего дохода государству
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14.09.2021 13:19 Ответить
Больница с персоналом 1500 человек, бухгалтер- 4,800 ( с накрутка и) ,главный бухгалтер-9700.
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14.09.2021 14:20 Ответить
ппц зарплата ниже чем пособие для нищих на Гавайях.
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15.09.2021 16:41 Ответить
средняя зарплата врачей будет выше, чем 22,5 тыс. грн.-Это хорошо. Плохо что не из-за роста ВВП а из-за роста долгов Украины.
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14.09.2021 13:12 Ответить
ВВП для них - это не вн.валов.продукт, а руководитель соседнего государства.А что такое ВВП они не знали и знать не хотят.
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14.09.2021 13:41 Ответить
У нас судьи получают до 200000. Они стали честнее? Врач такой же человек с такими же мозгами как и у остальных. Человек должен получать деньги по результату своего труда. Семейники получают 23000. Как были баранами так и остались баранами.
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14.09.2021 14:26 Ответить
Семейники это регистратура с функцией распределения кого к какому узкому специалисту отправить на лечение.пора и узким специалистам повышать зарплаты до уровня тупых семейников
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15.09.2021 19:34 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
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14.09.2021 13:13 Ответить
Еще адын миллиард поленьев для зебилов

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14.09.2021 13:32 Ответить
Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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14.09.2021 13:29 Ответить
Українські нові реалії! У доцента ВУЗу зарплата як у медсестри 🤬
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14.09.2021 14:00 Ответить
Если доцент не тупой ( шутка) он знает где Майдан.
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14.09.2021 14:28 Ответить
Что то ты раскукарекался не на шутку, точно хрюсский
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14.09.2021 20:18 Ответить
Та ну! Про тарифні розряди чув?
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15.09.2021 12:58 Ответить
Я вчора підписався під повідомленням про зниження коефіцієнту. Буду менше мінімалки отримувати.
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29.09.2021 16:55 Ответить
 
 