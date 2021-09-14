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Стало больше наводнений, смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность: синоптики предупредили о глобальных изменениях погоды в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стало больше наводнений, смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность: синоптики предупредили о глобальных изменениях погоды в Украине

По данным климатологов, в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. Это принесет жаркое и сухое лето, которое может стать почти на месяц длиннее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.uа рассказал начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак.

По его словам, на понижение температуры не влияют даже ливни.

"Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь - все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, - это непродуктивная потеря влаги", - рассказал синоптик.

По его словам, сейчас мы живем в период, когда температура воздуха ежегодно поднимается, из-за этого увеличивается продолжительность летнего периода.

"Есть тенденция к повышению температуры. В прошлом году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016-2018 годах: температура воздуха поднялась на один-два градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуре - это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса - это уже плюс 20 дней теплого периода", - подчеркнул синоптик.

Как сообщается, из-за повышения температуры все чаще случаются наводнения и смерчи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

"За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистические прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", - предупредил Василий Гринчак.

Как сообщалось ранее, лето в Украине будет становиться все жарче, что в конечном итоге может привести к необратимым изменениям в экосистемах. По данным экспертов, температура в Украине повышается из-за деятельности человека.
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Топ комментарии
+4
В кропиву.

Батько в СОЗі, мати в СОЗі діти босі на дорозі.

Як побачуть ГПУ ховаються в кропиву.
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14.09.2021 13:14
+4
Эти климатологи не могут толком на три дня погоду спрогнозировать. Что уже говорить за 50-100 лет.
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14.09.2021 13:24
+3
а тарифы на отопление повышаться не будут
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14.09.2021 13:07
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Ховайся в жито
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14.09.2021 13:07 Ответить
В кропиву.

Батько в СОЗі, мати в СОЗі діти босі на дорозі.

Як побачуть ГПУ ховаються в кропиву.
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14.09.2021 13:14 Ответить
а тарифы на отопление повышаться не будут
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14.09.2021 13:07 Ответить
Это святое и не оговаривается. Конечно будут.
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14.09.2021 13:25 Ответить
а по сути..как бы наши ученные климатологи не мудрили и не ошиблись малость... ожидание тепла не обернулось бы малым ледниковым периодом... хотите факт да вот вам до 1500 метров под землей температура падает а затем она начинает геометрически возрастать.. вопрос как почему откуда теоретические выкладки о строении Земли ядро магма типа высокая температура -это пока голая теория.. затем повышение уровня океана ученные выяснили что площадь океанов и количество рек озер осадков на земле превышает нынешнюю площадь морей океанов в 4-8 раз... вопрос-а куда исчезает разница? оказалось, что фантастическая теория- что внутри Земли воды вмещается столько- как вся вода на поверхности раз в 15 больше имеет право на житие...
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14.09.2021 13:12 Ответить
Куплю костюм с отливом, и в Ялту

Похоже: Я зустрівся там і з кількома професорами. Один усе ходив слідом за мною і переконував, що цигани походять з Крконошів, а другий доводив, що всередині земної кулі є ще одна куля, набагато більша, ніж та, котра зверху.
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14.09.2021 14:19 Ответить
Эти климатологи не могут толком на три дня погоду спрогнозировать. Что уже говорить за 50-100 лет.
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14.09.2021 13:24 Ответить
По данным экспертов, температура в Украине повышается из-за деятельности человека.

Какие "эксперты" - такие и "выводы".
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14.09.2021 13:31 Ответить
Та приберіть вже цього бубу-бідоносця кудись! Я вас запевняю: одразу ж і ковід зникне та й клімат прийде до норми! Можна його навідь не вбивати. На рашку перекинути, та хай вони самі там насолоджуюцця грою цього ідіота на роялі!
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14.09.2021 14:00 Ответить
Ага, он воно як? А цивілізовані країни тільки нарощують споживання вуглеводів, а нам впарюють дуже не рентабельну відновлювальну енергетику. Взяти хоча б Німеччину: нам СП-2, а вам сонячні панелі та байку про водень в трубі.
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14.09.2021 14:05 Ответить
Вот это очень важное наблюдение...Очень!!!

Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь - все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, - это непродуктивная потеря влаги", - рассказал синоптик.

Более того влагой практически перенасыщен воздух! Я это вижу по кондиционерам, руфтопам и ВРФам. Сбор конденсата увеличился в разы. Т.е вода есть в воздухе но она не конденсируется на почву. Чтобы понять это Вам нужно смотреть на мир по другому, а именно с точки зрения гравитационной динамики! Сейчас работает мода Н21, такие последствия бывают только от нее и..и..они будут усиливаться.

Чтобы нивелировать моду, необходимо поменять тип волны. Вам это не под силу, но..но ...вы можете сделать по другому, а именно сделать срыв гравитационной нитки(или вихря урагана). Это вполне вам под силу и есть необходимые технологии.
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14.09.2021 14:35 Ответить
Вам надо будет найти несколько монолитов и вырезать у них генераторы гравитационных колебаний. Это все должно быть оформлено в виде резонатора, щелевого излучателя и далее рупорного волновода. В итоге, ваша гравитационная линза сформирует луч!!!..именно луч гравитационной волны. Именно луч будет резать нити урагана, когда он будет подходить к монолиту. Это будет ОЧЕНЬ важный успех. Ну а далее, как запустить гравитационную линзу? По ее краям, т.е по краям щелевого излучателя(читай визуально ...двери!!!) вам надо пустить два ...водопада. Да, да, два источника сброса гравитационной массы, это и есть возбудители или запускатели резонатора. Именно так и работал Амару Муру(кстати в переводе ..врата Богов)
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14.09.2021 14:42 Ответить
Меньше деревьев вырубайте!
Повышайте лесистость - и будет вам счастье.
Энтузиасты доказали, что даже в пустыне можно вырастить новый оазис.
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14.09.2021 15:04 Ответить
 
 